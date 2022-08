Myanmarská vojenská junta zatkla bývalou britskou velvyslankyni Vicki Bowmanovou

Share on Facebook

Vicki Boman byla zadržena se svým manželem, myanmarským státním příslušníkem Htin Linem, ve středu večer, podle místních médií a osoby v Rangúnu, která o situaci věděla.

Myanmarská vojenská vláda zatčení neoznámila. Místní zpravodajské servery The Irrawaddy, Myanmar Now a mezinárodní tisková agentura Reuters však každý uvedl, že Bauman by mohl být obviněn podle imigračního zákona země.

Noviny Irrawaddy uvedly, že Bauman a Hein Lin jsou drženi ve věznici Insein v Yangonu.

Mluvčí britského úřadu pro zahraniční věci, Commonwealth a rozvoj ve čtvrtek uvedl, že britská vláda je „znepokojena“ zatčením „britské ženy“ v Myanmaru.

„Jsme v kontaktu s místními úřady a poskytujeme konzulární pomoc," řekl mluvčí. Bowman sloužil jako nejvyšší britský diplomat v Myanmaru v letech 2002 až 2006 a od té doby v zemi zůstal jako zakladatel nevládní organizace Myanmar Center for Responsible Business. Ve středu Spojené království oznámilo nové kolo sankcí zaměřených na společnosti spojené s myanmarskou vojenskou juntou, která převzala moc v… krvavý převrat V únoru 2021. Ministerstvo zahraničí, Commonwealth and Development Department ve čtvrtek uvedlo, že jsou přijímána opatření, která mají „zacílit přístup armády ke zbraním a příjmům". Mezi společnostmi na sankčním seznamu jsou Star Sapphire Group of Companies, Gateways International Group of Companies a Sky One Construction. Vláda Spojeného království zdůraznila, že sankce byly uvaleny přesně pět let po sérii brutálních útoků myanmarské armády na komunity Rohingů žijících v Rakhinském státě. Muslimská většinová komunita Rohingů v buddhistickém státě Myanmar trpí desetiletími pronásledování. Vláda Spojeného království také oznámila svůj záměr zasáhnout v právním případu, který určí, zda Myanmar porušil své závazky podle Úmluvy OSN o genocidě ve vztahu k vojenským akcím proti Rohingům v letech 2016 a 2017. „Naše rozhodnutí zasáhnout v případu Gambie vs. Myanmar a další kolo sankcí vysílá silný signál o naší pokračující podpoře hledání odpovědnosti za zvěrstva spáchaná v roce 2017 a také omezení přístupu junty k financování a dodávkám zbraní," řekl britský ministr. pro Asii Amanda Millingová. Melling zopakoval, že Spojené království odsoudilo „strašnou kampaň etnických čistek vedenou myanmarskými ozbrojenými silami" pět let po zahájení kampaně.