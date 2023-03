Sbor sv. Mikuláše Einbecka vystupuje v The Mystic | zábava

Mystic – The St. Nikolai Einbeck Choir, multigenerační sbor z německého Einbecku, vystoupí příští týden na bezplatném koncertě sponzorovaném Ekumenickou radou Mystic District.

Koncert se bude konat v Union Baptist Church v Mystic, uvedl Michael Noonan, hudební ředitel sboru North Stonington Congregation Church, který promluvil jménem rady.

Sbor řídí Karin Salzer, dirigentka z Einbecku, která poprvé založila dětský sbor ve svém rodném městě v roce 1980 s 24 dětmi. Později byl sbor sv. Nikolaje Einbecka rozdělen na dětský a mládežnický sbor, uvedl Noonan v e-mailu.

„Nyní je to vícegenerační sbor a jeho členové se pohybují od 11 let až po dospělé,“ řekl Noonan.

Kromě aranžování hudby pro bohoslužby a další církevní aktivity vytvořil sbor pět nahrávek a vystupoval v Nizozemsku, Polsku, Rakousku, České republice, Itálii, Rusku, Finsku, Kanadě a Jižní Africe. Na své první koncertní cestě do Spojených států v roce 1996 se sbor zúčastnil bohoslužby v Národní katedrále ve Washingtonu před 1000 návštěvníky. Na svou druhou cestu se vrátili do Washingtonu, D.C., pak zamířili na Floridu na show v Disney Worldu.

Mládežnický sbor sv. Nikolaje se také zúčastnil přímého přenosu německého televizního pořadu „Sonntagskonzert“, Mezinárodního pěveckého adventního festivalu ve Vídni a Mezinárodního sborového festivalu v Praze – kde byli zpěváci oceněni stříbrnou medailí – a zúčastnil se např. různé soutěže v Německu a Itálii.

Před příjezdem do Mystic pojede delegace hudebníků z Einbeck Choir do Keene, NH, aby se zúčastnili mezinárodní sborové kulturní výměny. Delegace z města Keene navštívila Einbeck na podzim roku 2022 a navázala s městem partnerství. Dnes, podle mluvčího Keene State College, výměny mezi partnerskými městy „poskytují občanským vůdcům, mladým sportovcům, sborovým skupinám, jako je St. Nicholas Youth Choir, a dokonce i příležitost cestovat, navazovat přátelství na dálku a ponořit se do přátelského cizí prostředí.“

„Dlouhá tradice spolupráce partnerských měst Kane-Inbeek nadále propojuje naše komunity a vytváří cesty ke sdílenému porozumění a sdíleným zkušenostem,“ řekla Sandra Howard, profesorka hudby na Keene State University.

„Studenti hudby a hostitelé našich členů komunity přispívají k těmto kulturním výměnám a získávají z nich výhody,“ uvedla v prohlášení z univerzity, „které, jak doufám, v budoucnu rozkvetou ve větší zapojení komunity.“

Salzer, který se narodil v Hamburku, se začal věnovat hudbě jako mladý muž, zpíval v dětském sboru svého farního kostela. Když vyrostla, chodila na hodiny varhan a studovala dirigování sboru. Salzerová, která za svou dobrovolnickou činnost obdržela řád německého prezidenta za zásluhy, pracovala s dětmi již od 3 let.

Doprovázet bude Elaine Wolpert, která doprovází mládežnický sbor na vystoupeních a exkurzích již řadu let. Wolpert vystudoval hudební výchovu v Lübecku a od roku 1987 vyučuje hru na klavír na Mendelssohn School of Music.

Sbor St. Nicholas Einbeck Choir dorazí podle Noonana do Mystic 28. března a zůstane v hostitelských rodinách dvě noci.

Účinkující, řekl Noonan, „zazpívají pestrý program duchovních i světských děl, včetně německých lidových písní“.

Noonan dodal, že představení Svobodné vůle se bude řešit na závěr koncertu.

– Nancy Burns Fuzzaro