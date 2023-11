Dragon’s Dogma 2 dostává od Capcomu nové datum vydání a podrobnosti o hře

Dračí doktrína 2 Vyjde 22. března 2024 a po desetileté přestávce oživí akční RPG od Capcomu s mečem a sorcery. Capcom odhalil datum vydání a nové herní detaily během Digitální displej Úterý.

Hideaki Itsuno, ředitel Dračí doktrína 2, a herní producent Yoshiaki Hirabayashi předvedl nové funkce přicházející v pokračování. To zahrnuje nový masivní přírůstek do série Animal, Talos, masivní mosazný válečník vynořující se z moře. Vývojáři předvedli různé metody, jak Talose sundat: skočili s ním z okraje útesu a bojovali s ním, zatímco se drželi o jeho drahý život, podobně jako se to stalo. stín kolosu; Pták jedoucí směrem k Talosu, aby se k němu přiblížil; A zaútočte na něj z dálky pomocí zbraní a kouzel na velké vzdálenosti.

Capcom také představoval novou profesi, Trickster. Pouze nastupující třída postav může používat kadidelnici v bitvě k vykouzlení iluzí, přimět nepřátele bojovat mezi sebou a podporovat hráčovy pěšce, aby byli v bitvě efektivnější. Trickster, „Podvodné povolání“, může manipulovat bitvu z postranní čáry, spíše než bojovat přímo.

Podvodník se přidává Dračí doktrína 2Dříve potvrzené profese pro: Bojovník, Lukostřelec, Zloděj, Mág, Kouzelný lukostřelec a Mystic Spear wielder.

Capcom také předvedl aktualizovaného tvůrce postav, který mohou hráči použít k přizpůsobení Arisena a jejich hlavního pěšce. Vývojář používá novou technologii fotogrammetrie pro zvýšení realismu Dračí doktrína 2Avatary vytvořené hráči, uvedli vývojáři.

Nakonec vývojáři také škádlili část příběhu hry, který se podle nich odehrává ve vesmíru paralelním s původním vesmírem Dragon’s Dogma. Jako Arisen se hráči ocitnou chyceni mezi vírou a spiknutími dvou soupeřících národů. Lidské království Vermund je v centru mocenského boje o trůn, kde jeho královna regentka Desa dosadila falešného Arisena. V Batalu tamní lidská monstra zacházejí s pěšáky jako se zdrojem neštěstí. Obě země ale považují draky za hrozbu pro své přežití.

Dračí doktrína 2 Přichází na PlayStation 5, Windows PC a Xbox Series Dračí doktrína To bylo vydáno na PlayStation 3 a Xbox 360 v roce 2012, následovalo rozšíření Tmavý Arisin Příští rok.

