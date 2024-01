Celeste 64: Parts of the Mountain je kousavé (a hratelné) 3D pokračování

Maddy Makes Games slaví šesté výročí Celeste svým dosud nejambicióznějším přepracováním kultovní plošinovky. Celeste 64: Mountain Shards, které můžete Zahrajte si nyní na itch.iosi představuje plně 3D verzi kultovní oblíbené plošinovky pro N64, doplněnou polygonální grafikou a unikátními traverzálními výzvami.

Připravte se na Celeste's 6th Anniversary Challenge! 🗻 Celeste 64: Fragments of the Mountain je tady a můžete si ji zahrát @itchio. 👉 https://t.co/By2BxOUwx9 pic.twitter.com/N4ILmFEYmN – Celeste (@celeste_game) 30. ledna 2024

Popis hry zní: „Zažijte znovu kouzlo Celeste Mountain po boku Madeline v této malé, ale srdečné 3D plošinovce. Vytvořená za týden týmem Celeste na oslavu šestého výročí hry.“

IGN požádalo Maddy Makes Games o další informace o vývoji Celeste 64. Není to však poprvé, co byla Celeste přepracována původními vývojáři. U příležitosti svého třetího výročí vydala Maddy Makes Games okouzlující sequel Pico-8 – virtuálního stroje, který emuluje schopnosti 8bitových osobních počítačů z 80. let.

Screenshoty z Celeste 64: Fragments of the Mountain

Navzdory vývoji v krátké době obsahuje Celeste 64 překvapivé množství obsahu, včetně dalších scén s hudbou připomínající Super Mario Sunshine. Zahrnuje také dialogy, které se odehrávají po původní hře, což z ní dělá mini-pokračování.

Původní hra Celeste, která vyšla v roce 2018, získala chválu za své ostré ovládání a nezapomenutelnou hudbu. V retrospektivě zveřejněné v loňském roce jsme ji nazvali „jedna z nejdůležitějších transgender her všech dob“.

Celeste 64 by mohla být Nyní je stažen do vašeho počítače se systémem Windows, s verzí macOS vydanou „brzy“. Herní tým aktuálně řeší chyby a pády.

Kat Bailey je ředitelkou zpravodajství IGN a spolumoderátorkou Nintendo Voice Chat. máte nějakou radu? Pošlete jí přímou zprávu na @the_katbot.