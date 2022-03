Zmatený muž po rande naštvaný na rozdělení šeku

Pokud jde o randění, zůstává letitá debata o tom, kdo by měl na konci jídla zvednout kartu.

Někteří věří, že muž by měl platit automaticky, zatímco jiní považují za naprosto přijatelné rozdělit účet uprostřed.

Navzdory tomu jeden muž zjistil, že jeho rande není nadšeno myšlenkou „Going Dutch“ – kde si každý, kdo je zapojen do placené činnosti, vydělává.

Chlapík se vydal na Reddit, aby vysvětlil, že to, co považoval za skvělé rande, skončilo strašně poté, co mu žena řekla, že už ho nechce vidět.

Poté, co snědli jídlo a číšník přišel ke stolu a zeptal se, zda si chtějí rozdělit účet, muž odpověděl: „Ano,“ ale ukázalo se, že žena nebyla s jeho odpovědí spokojena.

Napsal: „Když jsem se vrátil domů, napsala mi, že se dobře baví, ale už mě nechtěla vidět, protože nejsem gentleman a nezaplatil jsem za to,“ napsal podle na Zrcadlo.

Zmatený muž vysvětlil své schůzce, že kdyby zaplatil za všechna jídla na rande, měl by spoustu peněz, ale ona je nedostávala.

„Online seznamování je pokus a omyl, tak proč bych za tebe měl začít utrácet peníze, když už tě možná nikdy neuvidím?“ Řekl.

Tento příspěvek se setkal se smíšenými reakcemi.

Jedna uživatelka napsala souhlasně se ženou, zatímco další dala muži radu: „Je jejím právem chtít tradičnější styl seznamování. Najděte si někoho, kdo lépe vyhovuje vaší finanční situaci, a pokračujte v placení.“ Hranice a ať už s tebou nechce chodit ani se s tebou vidět. Nebyli jste kompatibilní. strávili. „

