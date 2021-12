Czech Tech: Herní karty pro cizince (nejen) Místní tipy, užitečné fráze, zábavná fakta, Brock Hotspoty

Začal jsem tím, že jsem se zeptal, jak se Alyssa Yamada usadila v Praze.

„Do Prahy jsem odešel v roce 2014, takže už je to skoro osm let, přišel jsem z Portlandu [Oregon], Zde jsem vlastně ukončil vysokoškolské studium. Ale jsem z Havaje.

„Chtěl jsem objet Evropu, řekl bych tak tři měsíce. Naučil jsem se tedy učit angličtinu a udělal jsem si celkový dojem o Praze a České republice. Rozhodl jsem se zůstat.

Dělal jsi tedy kurz výuky TOEFL nebo něco podobného?

„Přesně. Vzal jsem si sylabus TOEFL o tom, jak učit angličtinu, a začal jsem učit v Praze. Dělal jsem to pár let.

Povězte nám něco o těch začátcích – byly tady v Praze nějaké kulturní šoky nebo příjemná překvapení?

„Ach, samozřejmě! Bylo toho hodně. Ale to je na tom také úžasné. V prvních dnech jsem byl nasáklý zkušenostmi s lidmi, přáteli a kolegy.

„Ve srovnání se státy to byl obrovský šok, že jsem měl chuť vrátit se v čase. Je to však tak úžasné!

„Myslím, že všechno má spoustu pro a proti. Ale je tu hodně historie a spousta věcí se stále vyvíjí – což je skvělé vidět, jak se to v průběhu let vyvíjí.

Jak přejdete od výuky angličtiny ke copywritingu a UX [user experience] Psaní?

Alyssa Yamada|Foto: Archiv Alyssy Yamady

“Učil jsem angličtinu mnoho technologických firem a obecně další po Praze a lidé se mě budou ptát, jestli bych jim nepomohl s webem, anglickými texty, validací a podobně.

„Takže jsem byl pomalu představen celé této oblasti webového copywritingu a miloval jsem to, začal jsem mluvit podrobněji a našel jsem si cestu do UX.“

Alyssa Yamada také miluje cestování, kvízy v hospodách a večery se znalostmi – aktivity, které jsou omezeny kontrolami koronaviru. Pár týdnů po loňském zavření se začala spojovat myšlenka české techniky.

Hrací karty kombinují čtyři prvky (českou kulturu a tradice, zábavná česká trivia fakta, tipy na pražská místa a jedinečné věci, které se dozvěděl o jednodenních výletech, které nabízí přátelům a rodině).

Každá rána v českém balíčku – káry, palice, srdce a piky – má svůj účel. Svým způsobem říká, že se mu líbí myšlenka transformace své schopnosti psaní UX (uživatelské zkušenosti) tak, aby ke každé kartě přišel s krátkými, zábavnými a užitečnými stručnými popisy.

Foto: Archiv Alyssy Yamady

Nyní o kartách. Začali jste je aktivovat během loňského období uzamčení kvůli koronaviru. Vzpomenete si na okamžik, kdy vás ten nápad napadl?

„Je to pro nás nepodstatné. Myslím, že je to splynutí různých momentů – pak Pam! Říkal jsem si, možná bychom to měli udělat. Rád hraji hry, rád hraji karty a deskové hry, ale přesto: ‚Mmm, proč ne česky?‘

„Tyto zkušenosti jsem sbíral roky a říkal jsem si: Co kdybych všechny své nápady dal na polici s kartami? Takový, se kterým se snadno hraje, něco, co si můžeme vzít s sebou – něco, co můžu dát vlastní rodině a přátelům, kteří jezdí do Prahy nebo se obecně zajímají o kulturu.

„Každá přestávka má svůj vlastní účel – takže diamanty jsou pro nápady na jednodenní cestování, srdce jsou pro Brock hotspoty – to jsou moje osobní oblíbené a kluby jsou pro zábavná fakta a piky jsou flash jazyk pro české fráze.“

A celý design jste dělali sami, spolupracovali s partou přátel nebo – jak původní karty ožily?

„Posadil jsem se, nakreslil každý z nich tužkou a papírem a požádal jsem o pomoc přítele, aby je zdigitalizoval.

„Je to většinou samostatný projekt. Získal jsem pomoc z online stránky a pak jsem hledal někoho, kdo by je zveřejnil. Je to polovina věci. Jedna část se dělá ve Spojeném království a druhá polovina tady v České republice.

Foto: Archiv Alyssy Yamady

Dostali jste hodně podnětů nebo komentářů od českých přátel nebo jiných cizinců, kteří zde žijí? Máte návrh sady karet, které jste vyzkoušeli?

„No, v té době svého partnera, požádal bych ho o radu a tipy.

„Myslím, že pro mě bylo nejtěžší ujistit se, že akcenty, pravopis a výslovnost jsou správné. Oblast flash karet, pro užitečné fráze, jsou poznámky k výslovnosti.“

„Ale jo, ukázal jsem je pár přátelům, líbilo se jim to. Ze začátku jsem jich dělal jen 20, lidi chtěli vidět, jaké to bude. Opravdu se to povedlo, tak jsem se rozhodl udělat z toho dlouhodobou věc.“ .

Můžete uvést nějaké příklady toho, co je na kartách? Může začít diamanty…

„Takže v diamantech mám třeba Gutnou Horu – to jsou nápady na jednodenní cestování mimo Prahu, takže obvykle v Čechách. Kostel zapsaný na seznamu UNESCO je známý svým mimořádným interiérem. [‘the bone church’]. Je tam hromada kostlivců – doporučuji.

„Další je České Švýcarsko [České Švýcarsko], Jedná se o národní park s obrovskými pískovcovými útvary. Takže spousta míst, které mám rád a doporučuji přátelům a rodině.

„Kluby jsou legrační fakta – takže pro Pivo je jedna věc, a to pivo. Pod tím je několik náhodných faktů: v Československu je více než 450 pivovarů, které tvrdí, že osobní spotřeba je celosvětově vysoká a pivo je často levnější než balená voda.“

„A k srdci, jsou to místa v Praze, například ‚kostel svatého Mikuláše a popis říká:‘ Toto je nejpůsobivější kostel v Praze – dokonce i Lincoln Park u něj natočil video.“

Foto: Archiv Alyssy Yamady

Naučil jsem se něco nového – nevěděl jsem to. Konečně lopaty

„Sportovní. Jedná se tedy o jazykové flash karty. Ptá se: „Plně anglicky?“ Výslovnost je v závorkách, přímo pod překladem – ‚Do you speak English?‘

Nosíte v těchto dnech s sebou několik balíků, ať jste kdekoli?

„Já ano, při jedné příležitosti, když se nudím s přáteli na nádraží, rád to sním.

Zjistili jste, že to byla dobrá zmrzlina? Představuji si tě ve vlakové krabici s nějakými cizími lidmi, rozbíjíš karty a sleduješ, co se stane.

„Nikdy jsem to neudělal, ale je to úžasný nápad! Proč ne?“

