Studie zjistila, že léčba rakoviny prostaty může u většiny mužů počkat

Vědci našli dlouhodobé důkazy, že aktivní sledování lokalizovaného karcinomu prostaty je bezpečnou alternativou k okamžité operaci nebo ozařování.

Výsledky, zveřejněné v sobotu, jsou povzbudivé pro muže, kteří se chtějí vyhnout sexuálním problémům a inkontinenci spojené s léčbou, řekla Dr. Stacy Loebová, specialistka na rakovinu prostaty z NYU Langone Health, která se na výzkumu nepodílela.

Studie přímo porovnávala tyto tři přístupy – chirurgii k odstranění nádorů, radiační terapii a pozorování. Většina rakoviny prostaty roste pomalu, takže zvažování výsledku onemocnění trvá mnoho let.

„Mezi těmito dvěma skupinami nebyl žádný rozdíl v úmrtnosti na rakovinu prostaty ve věku 15 let,“ řekl Loeb. A míra přežití rakoviny prostaty u všech tří skupin byla vysoká – 97 % bez ohledu na léčebný přístup. „To je také velmi dobrá zpráva.“

Zjištění byla zveřejněna v sobotu v New England Journal of Medicine a prezentována na konferenci European Association of Urology v Miláně v Itálii. Výzkum zaplatil British National Institute for Health and Care Research.

Muži s diagnostikovanou lokalizovanou rakovinou prostaty by neměli panikařit nebo uspěchat rozhodnutí o léčbě, řekla hlavní autorka doktorka Faridi Hamdyová z Oxfordské univerzity. Místo toho by měli „pečlivě zvážit potenciální přínosy a škody možností léčby.“

Dodal, že malý počet mužů s velmi těžkým nebo pokročilejším onemocněním potřebuje naléhavou léčbu.

Výzkumníci sledovali více než 1600 britských mužů, kteří náhodně souhlasili s operací, ozařováním nebo aktivním sledováním. Rakovina pacientů byla omezena na prostatu, žlázu velikosti vlašského ořechu, která je součástí reprodukčního systému. Muži v kontrolní skupině měli pravidelné krevní testy a někteří šli na operaci nebo radioterapii.

K úmrtí na karcinom prostaty došlo u 3,1 % aktivní kontrolní skupiny, 2,2 % ve skupině s chirurgickým zákrokem a 2,9 % ve skupině ozařované, rozdíly nebyly považovány za statisticky významné.

Ve věku 15 let rakovina metastázovala u 9,4 % aktivní kontrolní skupiny, 4,7 % chirurgické skupiny a 5 % ozařované skupiny. Studie začala v roce 1999 a odborníci uvedli, že současné monitorovací postupy jsou lepší, přičemž rozhodnutí vedou MRI a genové testy.

„Máme nyní více způsobů, jak pomoci odhalit, že nemoc postupuje, než se rozšíří,“ řekl Loeb. Ve Spojených státech asi 60 % pacientů s nízkým rizikem volí sledování, které se dnes nazývá aktivní sledování.

Hamdy řekl, že vědci zaznamenali rozdíl v prevalenci rakoviny po 10 letech a očekávali, že to bude mít vliv na 15leté přežití, „ale nestalo se.“ Řekl, že samotná prevalence nepředpovídá úmrtí na rakovinu prostaty.

„Toto je nové a zajímavé zjištění, užitečné pro muže, když se rozhodují o léčbě,“ řekl.

Sekce Associated Press Health and Science získává podporu od mediální skupiny Science and Education Media institutu Howarda Hughese Medical Institute. AP je výhradně odpovědná za veškerý obsah.