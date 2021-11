Evropské země obnovují omezení Covid s rostoucím počtem případů

Irsko tento týden znovu zavede omezení Covid-19, včetně návratu do práce z domova, kde je to možné, a uvalení půlnočního zákazu vycházení v hospodách a klubech, ve snaze omezit čtvrtou vlnu viru, která posunula infekce na téměř historické maximum. . rok.

Je jednou ze tří evropských zemí, které v nejbližších dnech zavedou opatření. Slovensko a Česká republika se také chystají zavést nová omezení poté, co obě země ve středu zaznamenaly nejvyšší denní počet nakažených od začátku pandemie.

Taoiseach Micheál Martin, který řekl, že bezútěšný obraz v Irsku a v celé Evropě je „hluboce znepokojující“, také oznámil zintenzivnění přeočkování pro všechny lidi nad 50 let a pro ty ohrožené.

Bez úspěšného očkování v Irsku – 89 % osob starších 12 let „Není pochyb o tom, že nebudeme ve stavu úplného uzamčení,“ řekl v úterý večer na adresu národa.

V České republice, kde je plně proočkovaných pouze 58 procent populace, premiér Andrej Babiš uvedl, že od příštího pondělí bude lidem, kteří nejsou očkovaní nebo se vyléčili z onemocnění Covid-19, zakázána účast na veřejných akcích.

Mezitím na Slovensku, kde byly nemocnice na východě země rozšířeny na hranici svých možností, vláda ve čtvrtek rozhodne, jak velká omezení zavede. Návrhy zahrnují zákaz vstupu do obchodů, sportovních zařízení a hromadných shromáždění neočkovaným osobám.

Nová irská omezení, která vstoupí v platnost v pátek, jsou obrácením úplného znovuotevření v sektoru pohostinství, které trvá méně než měsíc.

Minulý týden zaznamenaly irské nemocnice druhou nejvyšší míru hospitalizací v tomto roce. zmíněno Irsko 4407 případů 16. listopadu, což je nejvyšší úroveň od ledna, bylo hospitalizováno 634 lidí s Covid-19, což je úroveň, která nebyla zaznamenána od února.

Hlavní lékař Tony Holohan uvedl, že za poslední dva týdny bylo potvrzeno 55 000 případů a „úroveň případů je… neudržitelný„.

Na Twitteru dodal: „Bohužel očekáváme, že toto číslo poroste.“

Řekl RTÉ, že by to mohlo být 200 000 zranění v prosinci.

Majitelé barů a klubů, kteří se mohli naplno otevřít od 22. října, vyzvali k podpoře COVID-19 pro těžce zasažený sektor těsně před Vánocemi a varovali před ztrátou pracovních míst. I přes zpřísnění v pohostinství se sportovní dění bude moci stále posunout kupředu.

Nizozemsko se minulý týden stalo první zemí v Evropské unii, která zavedla komplexní celostátní blokovací opatření po dobu nejméně tří týdnů.

Zatímco řada evropských zemí se rozhodla omezení zavést, o změnách v Německu se stále diskutuje. Političtí vůdci země zvažují přísnější omezení pro neočkované lidi, protože případů přibývá, přičemž sedmidenní míra infekce se ve středu vyšplhala na další historické maximum 319 na 100 000 obyvatel.

Vypořádání se se čtvrtou vlnou ale brání skutečnost, že nová koalice má za cíl převzít moc od Angely Merkelové v příštích týdnech po parlamentních volbách 26. září.

Očekávaná koalice středolevých sociálních demokratů, Zelených a propodnikatelských Liberálních demokratů si klade za cíl schválit ve čtvrtek prostřednictvím Bundestagu nový zákon o pandemických opatřeních. Pokud by to prošlo, vyžadovalo by to poprvé, aby lidé na pracovišti nebo používající veřejnou dopravu poskytli důkaz o negativitě testu, očkování nebo uzdravení.