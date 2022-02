Seznamte se s mladým, mladým chorvatským hercem Dominicem Gijakem

Chorvatsko vyprodukovalo řadu talentovaných herců a nedávné zařazení Gracije Filipovi do 10 nejlepších evropských hereckých nadějí je toho důkazem.

V současné době je v Chorvatsku řada mladých, nadějných herců, například jeho sídlo v Záhřebu Dominik Gijak.

Přestože je Dominicovi teprve 24 let, pracoval již na řadě domácích i mezinárodních projektů, včetně filmu pro Netflix a televizní show pro ITV. Zastihli jsme vícejazyčného zástupce, abychom zjistili více.

Kdy jste poprvé projevil zájem o herectví a proč jste se mu chtěl věnovat jako kariéře?

Myslím, že mě vždycky bavilo hrát a chodit do kina nebo divadla, ale až do vstupu do studia ZKM (Zagrebačko Kazalište Mladih – Učilište / Divadlo mladých v Záhřebu) jsem to nepovažoval za seriózní profesi.

Vždy jsem byl vržen do školních produkcí, ale nikdy jsem to nepovažoval za vážnou možnost kariéry, kterou bych mohl nastoupit. Záhřebské divadlo mládeže mi dalo nahlédnout do toho, co může každý den dělat profesionální herec, jak vzniká divadelní inscenace, jaká týmová práce mezi režisérem, producenty, štábem a samozřejmě hercem je nutná k vytvoření úspěšné inscenace.

Myslím, že mě to opravdu přitahovalo a spolu s uměleckou svobodou, kterou jako herec člověk má, mě to přivedlo k myšlence stát se hercem.

Nejsem si jistý, kdy přesně začala hrát, ale kolují zvěsti, že jednou z jejích prvních „rolí“ byla role plyšového medvídka v divadelní inscenaci mateřské školky. Necháme toho, haha.

Jaké herecké vzdělání jste dosud absolvoval?

Jsem absolventem East 15 Acting School se sídlem v Londýně ve Velké Británii. Je to jedna z nejlepších hereckých akademií ve Spojeném království a má zajímavou směs technik, které se tam vyučují – od základů Stanislavského, Labana a Mayerholda až po herecký styl, grotesku a improvizaci.

Co mě opravdu přitahovalo, byla škála inscenací, které jsme nabízeli – od předvídatelných her, jako jsou hry Shakespeara, Pintera a Čechova, po moderní a současné kusy, které nakonec vyvrcholily vytvořením našich inovativních her. Také mě bavilo, že výcvik zahrnoval divadelní boj a šerm, ale mým oblíbeným útvarem bylo samozřejmě filmové a televizní herectví.

Co jste se během svého pobytu ve Velké Británii nejvíce naučil?

Jak vaříš haha. Ne, ne, samozřejmě jsem se učil hlavně o své profesi, ale bylo to také důležité období vývoje pro mě jako muže – doba dozrávání a vývoje v to, čím jsem dnes.

Jaké herecké role jste zatím ve své kariéře ztvárnil?

Měl jsem to štěstí, že jsem během své (poměrně krátké) kariéry mohl pracovat mezinárodně i v Chorvatsku. V současné době čekáme na první představení dvou mých nejnovějších projektů. Jeden je anglický televizní pořad pro ITV a druhý je film, ve kterém jsem hrál na Netflixu.

Bohužel vám o těchto projektech nemohu říci nic dalšího, ale brzy vyjdou! Mohu říci, že je vzrušující a pokořující zároveň pracovat v tak velkých produkcích. Objevila se v londýnském divadle (Arcola Theatre), natočila asi 300 epizod různých televizních pořadů (Vrata do Vrata, Vreme Zla, Dar Mar, Blago Nama atd.), asi 10 krátkých filmů a dva filmy. Obecně jsem natáčel v Anglii, Česku, Chorvatsku, Slovinsku, Holandsku, Srbsku… Myslím, že to je zatím vše.

Každý má své vlastní způsoby, jak cvičíte své role?

Vše začíná prací se scénářem. Přečetl jsem celý scénář a analyzoval ho, pak jdu hledat a snažím se přijít na vše, co se dá o příběhu a postavě, kterou ztvárňuji – možná kousek z nějakého období, takže se jdu podívat na tu historickou éra atd. .

Pak je to proces zkoušení s režisérem a zbytkem obsazení – do tohoto procesu jdete s představou, co chcete s postavou dělat, ale tam začíná skutečná práce a budete se opravdu cítit jako vy. ‚je postava a celý příběh obecně.

Kdo jsou vaši oblíbení herci?

To je pro mě vždy těžká otázka, protože respektuji spoustu svých starších spoluhráčů a cítím, že se od nich mám hodně co učit, ale kdybych měl vybrat pár favoritů, vybral bych Jacka Nicholsona, Roberta De Nira a Denzela Washingtona. .

Z evropské perspektivy vícejazyčných herců, kteří „uspěli“ v Hollywoodu, oceňuji Christopha Waltze a Daniela Brühla, mezitím moji oblíbení herci z „mladší“ generace jsou Leonardo DiCaprio a Matthew McConaughey.

Kdo ovlivnil vaši dosavadní kariéru?

Kromě své rodiny a přátel, kteří mi byli obrovskou oporou během mého tréninku a kariéry, musím poděkovat všem manažerům, se kterými jsem doposud spolupracoval, protože od každého z nich jsem se něco naučil – ať už je to dobré nebo špatné. , na tom nezáleží, pokud se poučíte ze zkušenosti.

Moji profesoři Robert „Bobby“ Macintosh a Zois Bejadas mi dali stavební kameny, jak být dobrým hercem, ale především, jak být slušným člověkem. Mezitím mě Zoran Cvijanovi vzal pod „Svá křídla“, když jsem s ním hrál ve své první hlavní roli ve „Vrata do Vrata“.

Jaké vlastnosti podle vás dělají dobrého herce?

Schopnost empatie a porozumění konkrétním okolnostem. Jednoduše řečeno, vše je o úhlu pohledu a snaze vžít se do „kůže někoho jiného“. Pokud to dokážete, diváci bez problémů uvidí, že přecházíte z herce na postavu, kterou hrajete,

Jaké jsou výzvy a jaké jsou výhody herectví v Chorvatsku?

Myslím, že problémy zastoupení v Chorvatsku odrážejí výzvy zastoupení kdekoli na světě. Je to nedostatek znalostí o tom, co přijde – i když je to na jednu stranu vzrušující, je také těžké plánovat něco dlouhodobého – ale to přichází s oblastí, kde myslím, a vždy jste nadšeni, když dostanete nový test, nová příležitost dělat to, co milujete. Výhodou je samozřejmě život v naší krásné zemi. A to nemyslím jen z hlediska životního stylu, úžasných lidí a krásné krajiny, ale ve skutečnosti do Chorvatska přichází stále více zahraničních produkcí a myslím, že mou silnou stránkou je znalost jazyků a dialektů, vždy mají možnost se takových produkcí účastnit.

Co rád děláš mimo herectví?

Rád zůstávám aktivní, takže sport je rozhodně velkou součástí mého života. Rád hraji pravidelně fotbal, basketbal a kriket. Hrál jsem závodně i hokej a nyní občas komentuji zápasy NHL na Sportklub TV.

Upřímně, sport je jen zábavný způsob, jak zůstat zdravý a fit. Kromě sportu jsem milovník historie, rád si užívám pivo s přáteli a vždy mám rád letectví, protože jsem pilot malého letadla.

Máte nějaké cíle v herectví?

Nyní se připravuji na natáčení filmu v Dánsku a filmu v Chorvatsku. Bude to vzrušující, protože jsem ve Skandinávii nikdy nepracoval a nemůžu se dočkat, až uvidím jejich pracovní postup, protože jejich filmografii chovám s velkým respektem. V herectví nemám žádné konkrétní cíle; Vím jen to, že se chci vyvíjet jako herec, učit se co nejvíc, objevovat se v různých typech práce a snažit se prosadit jako herec. Co se snů týče – no, jsou to sny, ale myslím, že je dobré snít.