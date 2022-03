Hráči PS4 právě dostali velký dárek zdarma, který poskytuje PlayStation a jedna z nejpopulárnějších předplatitelských služeb streamování na internetu. Doposud je tato odměna exkluzivní pro PS4 a PS4 Pro, což znamená, že pokud používáte PS5, máte smůlu, Předplatitelé PS Plus získají PS5 jednu z nejpopulárnějších her všech dob zdarma. Tento nový bonus na PS4 nevyžaduje PS Plus. Pokud jste to ještě neviděli, po omezenou dobu mohou všichni uživatelé PS4 získat předplatné na omezenou dobu + Apple TV zdarma, žádné provázky. I když však existují překážky vstupu, ti, kteří využijí této nabídky, budou chtít být pilní, jinak by se bezplatné předplatné mohlo rychle změnit v opakující se platbu.

Kdykoli od nynějška do 22. července 2022 mohou všichni uživatelé PS4 získat tři měsíce předplatného, ​​které obvykle stojí 5 USD měsíčně, což přináší úsporu 15 USD. K uplatnění tohoto rozšířeného zkušebního přístupu potřebujete své PSN ID a Apple ID. To je ono. Pokud se rozhodnete využít této nabídky, nezapomeňte ji po uplynutí 3 měsíců zrušit, protože se automaticky obnoví. Mezitím, pokud jste aktivním členem, nemůžete to použít k přidání tří měsíců k předplatnému, a pokud jste se k odběru přihlásili v minulosti, nebude to fungovat. Toto je pouze pro nové předplatitele.

Pokud máte stále zájem, vyhledejte aplikaci Apple TV v sekci TV & Video vaší konzole, pokud jste si ji ještě nestáhli. Po stažení jej otevřete a postupujte podle pokynů na obrazovce, které vás vyzve, abyste se přihlásili pomocí svého Apple ID nebo si jej vytvořili, pokud jej nemáte. A to je vše.

Apple TV je do značné míry známá svým originálním obsahem, jako je Ted Lasso, Ranní show, The Try, a S.ee a podnik. Obsahuje však i nepůvodní obsah, jako jsou vysílací práva zabíjet radost.

