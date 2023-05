15 Oklahomských festivalů jídla od smaženého jídla po ovoce až k pokladně

Pokud jste zmeškali Arts Festival, nebojte se, víme, že se příští rok vrátí jako vždy, mezitím je Oklahoma domovem řady dalších skvělých festivalů, které vás zaměstnají.

Pokud je to jídlo, po kterém toužíte, máte štěstí, protože Oklahoma má spoustu nadcházejících festivalů a akcí zaměřených na jídlo, které inspirují vaše mlsné jazýčky a talíře lahodnými pochoutkami.

Níže se podívejte na seznam nadcházejících food festivalů. Vidíte, že něco chybí? Pošlete poznámku na [email protected]

Nadcházející festivaly jídla po celé Oklahomě

1. Smažený cibulový burger na festivalu El Reno – v centru Rena, 6. května, 35. ročník tohoto festivalu na oslavu oblíbeného burgeru vytvořeného v El Renu a známého po celé Oklahomě. Součástí festivalu bude vaření největšího hamburgeru se smaženou cibulkou na světě.

2. Pražský festival Kulache – 1100 Blok z Hlavní ulice, Praha; 6. květen je každoroční oslavou českého dědictví a založení města s polkovou hudbou, tancem, jídlem, českými kroji, průvodem, pivní zahrádkou, degustačními stánky, prodejci a dalšími.

3. Exchange Club Chili & BBQ Cook-Off – 3601 Arlen, Muskogee; 12.–13. května. Za posledních 39 let uspořádal Exchange Club of Muskogee sbírku Chili & BBQ Cook-off, která získala více než 1 milion dolarů na investice zpět do komunity v dobách potřeby. Účastníci si mohou zakoupit degustační sadu k ochutnání chilli, hovězího masa a náhradních žeber od více než 100 oceněných kulinářských týmů z regionu pěti států.

4. Festival jahod ve Stilwellu – střední zátiší; 13. května Stilwell je známý jako „Jahodové hlavní město světa“ a festival zahrnuje hry, živou zábavu a zdarma jahody a zmrzlinu.

5. Festival Presto Tabbouleh – 1 Railroad Place, Bristow; 13. května Tento festival oslavuje libanonské dědictví Bristow, které do země přinesli přistěhovalci z Blízkého východu na konci 19. století. Jejich dědictví je oslavováno blízkovýchodní hudbou a jídly, jako je tabbouleh a břišní tance.

6. Bixby BBQ’n Blues Festival – Washington Irving Park, 13700 S Memorial Drive; 19.–20. května. Tento festival je přesně to, co říká název, každoroční oslava barbecue a blues s food trucky, soutěžemi a živou hudbou. Pro letošní rok přibyly speciální kategorie People’s Choice a nechybí ani dětská kuchařská soutěž.

7- Brusinkový festival – v centru města Jay; 29. června – 1. července. Oslavte divoké maliny, kterým se daří poblíž Grand Lake O‘ the Cherokees, návštěvou Jaye na každoročním Huckleberry Festivalu. Podívejte se na průvod nebo si dejte sklenici brusinkového džusu a projděte se centrem města, abyste viděli prodejce, autosalon, karneval, koláčové soutěže, aukce a další.

8. Ostružinový festival – Veterans Park, Sixth Street & Park, McLoud; 7.–8. července. Město McLoud každoročně hostí tento festival, jeden z nejstarších pokračujících festivalů ve státě, který začal ve 40. letech 20. století jako oslava místní zemědělské plodiny, ostružiny.

9. Peach Porter Festival – 617 S Main Street, Porter; Od 13. do 15. července. Gruzie není jediným místem známým pro broskve, a přestože se v posledních letech úroda broskví bojovala, festival broskví pokračuje v „hlavním městě broskví v Oklahomě“ díky místním sadů, jako je The Peach Barn a největšímu broskvovému sadu ve státě Livesay. Sady.

10. Stratfordský festival broskví – 701 S Pine Street, Stratford; 13. července. Stejně jako Porter je město Stratford v centrální Oklahomě domovem svého podílu broskvových sadů a podle toho pořádá broskvový festival. Navštivte Stratford třetí červencovou sobotu a prožijte den plný jídel a nápojů inspirovaných broskví a další.

11. Festival melounů Rush Springs a Rodeo – Jeff Davis Park, East Main Street, Rush Springs; 10.–12. srpna. Nic neříká léto tak jako zralý meloun a obyvatelé Rush Springs oslaví 75. výročí festivalu, který ročně přináší přes 50 000 liber.

12. Divoké pivo 2023—Cox Business Convention CenterA B&C Showrooms, 100 Civic Center, Tulsa; 26. srpna 25. výročí nejstaršího festivalu řemeslného piva v Oklahomě nabídne komplexní přístup k více než 200 řemeslným pivům z USA a z celého světa a k jídlu z 50 nejlepších restaurací v Tulse. Akce je sbírkou na podporu výzkumného centra ptáků George Mix Suttona, známého svou prací s orly bělohlavými.

13. Největší světový festival smažení a vaření telat – 915 E Apperso Road, Vinita; 23. září Již více než čtyři desetiletí je Vinita domovem tohoto festivalu oslavujícího „Rocky Mountain Oyster“ a po několikaleté přestávce kvůli pandemii COVID-19 je zpět. Ti, kteří doufají, že ochutnají jízdné, tak mohou učinit spolu s dalšími pochoutkami, včetně fazolí, ševců, salsy a chleba, připravených různými kuchařskými týmy. Účastníci se také mohou těšit na prodejci, hry, aktivity pro děti a další.

14. Indický národní šampionát v taco – centrum města Pawhuska; 7. října Každoroční Indian Taco Celebration zve závodníky z celé země, aby soutěžili a pokusili se získat titul národního šampiona.

15. Festival sýra a vína Watunga – v centru města Watunga; 13.–14. října. Watunga Cheese Festival se koná v pátek a druhou sobotu v říjnu a zahrnuje show a hudební zábavu, stejně jako ochutnávky vín a sýrů, uměleckou show, quilt show, vlákno art show, dětské hry a každoroční „Great Krysí závod.“