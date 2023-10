Vezměte si jeden pro tým! Olivier Giroud, Pele a 10 nejlepších hráčů v poli v brankářských rukavicích

Je velmi vzácné vidět obránce vkročit mezi tyče – ale nouzoví brankáři vždy přinesou zábavu u pokladen

Brankáři mají ve fotbale nejtěžší práci. Jako poslední obranná linie se jim věří, že vyhrají bitvy jeden na jednoho proti útočníkům, uloží si penalty a vymrští kříže do vzduchu, přičemž si udrží nejvyšší možnou úroveň koncentrace po celých 90 minut.

Záchrana, která vzdoruje gravitaci, z nich může udělat okamžité hrdiny, ale stačí jedna chyba nebo chybný úsudek, aby se jejich status změnil na padoucha. Nejlepší brankáři musí umět tento tlak zvládnout a přenést sebevědomí na zbytek zálohy.

Pochvalu si proto zaslouží každý hráč mimo hřiště, který má odvahu navléknout si brankářské rukavice, když jeho tým nemá jiné možnosti. Nestává se to moc často, ale někdy manažeři nemají na lavičce náhradního brankáře, který by zasáhl poté, co jejich jednička utrpěla zranění nebo červenou kartu.

Řada špičkových hráčů se v těchto případech prosadila a podala skvělé výkony jako mimozemšťan, zatímco jiní se zdáli být zcela mimo – ale všichni by měli být oslavováni.

tak jako, Fotbalová branka Zde je přehled 10 nejlepších hráčů na hřišti, které můžete vyplnit mezi tyčemi, počínaje bývalým favoritem Arsenalu a Chelsea…