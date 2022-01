Místní hokejový funkcionář vybraný pro olympiádu | místní sport

Před sedmi nebo osmi lety Andrew Brugman vyplňoval online hokejový profil USA a nastínil své cíle jako hokejového funkcionáře.

Jeho konečný cíl: účast na olympijských hrách.

Bruggeman, absolvent Mankato West z roku 2009, tento víkend zjistil, že si to může ověřit ze soupisky skupiny, protože byl zařazen na seznam 14 rozhodčích a 12 čárových, kteří budou sloužit na zápasech v Pekingu v Číně. Je jediným rozhodčím ze Spojených států a přidají se k němu dva američtí lajnáři.

„Je to určitá úleva,“ řekl Brugman, který se tento týden na pár dní vrátil do domu svých rodičů v Severním Mankatu. „Ve skutečnosti jsem nevěděl, co NHL udělá. To je něco, na čem jsem pracoval, což potvrzuje všechny velké zápasy, které jsem odehrál, a práci, kterou jsem do toho vložil.“

Příležitost pracovat na olympiádě se naskytla, když se představitelé NHL a ligy minulý měsíc stáhli z olympiády kvůli obavám z viru COVID-19.

Brugman, 30, který začal hrát mládežnické zápasy, když mu bylo 12, se vypracoval na žebříčku managementu. V 19 letech pracoval v Junior Development Programu a šest let vedl ECHL a American Hockey League.

V dubnu byl Brugman oceněn cenou Ryan Birmingham Memorial Award, která se uděluje funkcionáři ECHL za „příspěvky a obětavost vedení ligy“, jak o ní hlasovali další ligoví funkcionáři na ledě.

Letos poprvé pracuje ve vysokoškolských hrách a předsedá Velké desítce.

Má také mnoho mezinárodních zkušeností. Pracoval na mistrovství světa 2021 v Lotyšsku; Bruggeman byl vybrán, aby sloužil na mistrovství světa v roce 2020 ve Švýcarsku, ale akce byla kvůli pandemii zrušena. Působil na mistrovství U18 v Lotyšsku v roce 2018.

V roce 2019 působil na juniorském mistrovství světa ve Vancouveru, kde trenér státu Minnesota Mike Hastings trénoval tým USA.

„To, co hledám u funkcionáře, je být pokorný a sebevědomý, a tyhle lidi je těžké najít,“ řekl Hastings, který byl jmenován asistentem trenéra olympijského týmu USA. „Velmi si vážím lidí, kteří se k tomu přihlásili, protože když děláte svou práci, nikdo si vás nevšimne a nikdo vám neřekne ‚děkuji‘.

„Miluji Andrewovo chování na ledě. Je tam, aby dělal svou práci. Když dostanete příležitost a on vám neustále volá zpět, víte, že dělá věci správně.“

Kromě Brugmana jsou ve skupině vládců dva z Kanady, Ruska, Finska a Švédska a jeden z Lotyšska, České republiky, Bulharska a Švýcarska. Funkcionáři byli vybráni poté, co je pozorovali, jak pracovali na olympijských kvalifikacích a dalších mezinárodních turnajích.

Zatím nemá harmonogram, i když je velmi neobvyklé, aby úředníci pracovali na hrách, které zahrnují jejich domovskou zemi. Pokud bude tým USA bojovat, může se stát, že na konci pracuje na hře o medaili.

Tyto zkušenosti mu mohou jednoho dne pomoci postoupit do NHL, i když řekl, že gól je méně důležitý, než býval.

Hastings řekl, že by bylo hezké vidět v Číně známou tvář, ale pravděpodobně nebude mít čas se spojit s Brugmanem, dokud se oba nevrátí do Minnesoty.

„On tam má práci a já tam mám práci,“ řekl Hastings. „Těším se na návrat do Mankato a jsem si jistý, že budeme mít nějaké příběhy. Je skvělé, že někdo, kdo tak tvrdě pracoval, dostává tuto příležitost.“

Brugman řekl, že se brzy dozví o COVID a karanténních protokolech před a během olympijských her. Tento víkend pracuje na nějakých univerzitních hrách, ale dobrovolně se vypíná a izoluje na tři týdny, aby se ujistil, že zůstane zdravý, protože nechce dělat nic, co by mohlo tuto příležitost ohrozit.

„Chvíli to trvalo, než mi zavolali,“ řekl Brugman. „Když jsi byl mladý, snil jsi o tom, že si zahraješ na olympiádě, a teď mám šanci na olympiádě pracovat. Určitě tam budou nervy, ale jakmile začnou zápasy, doufám, že se tam dostanu moje práce.“

