Studentka Akademie Kasheva je mezi dvěma nominovanými na FAMU na letošním filmovém festivalu v Cannes

„dívka“|Foto: Česká televize, ČT24

Pro Dariu Kačevovou to zdaleka není první velká nominace. Její produkce z roku 2019, Daughter, o ženě vzpomínající na svůj vztah se svým otcem, udělala vlnu na mezinárodní scéně animovaného filmu a získala několik ocenění.

Filmová kritika Českého rozhlasu Kristina Ruháková říká, že mezi Kačevovým novým filmem Elektra a jejím prvním filmem vidí jisté podobnosti, protože oba jsou o mladé ženě, která se ohlíží za svou minulostí.

Daria Kacheva|Foto: Tomáš Vodňanský, České vysílání

„Tentokrát je to film o narozeninové oslavě, nebo spíše o vzpomínce na narozeninovou oslavu malé holčičky z pohledu dospělé ženy. Je to večírek, který zahrnoval velký boj mezi dívčinými rodiči a my vidíme, jak hluboce to zmatek ovlivnil její smysl pro sebe, ženství a sexualitu.

Je to téměř terapeutická studie jejího vyrovnávání se s traumatem, které způsobila, velmi podobně jako v jejím prvním filmu Dcera.

Kasheva sama chtěla zdůraznit psychologický aspekt svého nového filmu.

„Můžete si představit Electru nebo komplex Electra jako inspiraci pro film, to je pravda. Myslím si však, že komplex Electra je specificky komplexní. Není to jen o vztahu otce a dcery.“

„Velkou součástí je také její vztah s matkou a opravdu velkou součástí toho komplexu je také vztah ženy k jejímu tělu. Jak si ho buduje a jak zobrazuje sexualitu a sexuální vztahy s jinými lidmi.“

„elektra“|Foto: FAMU, film MAUR

Dalším soutěžícím zastupujícím českou produkci je bakalářský film Petera Belichuka „Osmý den“. Část filmu mladého režiséra se natáčela kolem Černého jezera, největšího a nejhlubšího přírodního jezera v České republice, a Pylypchuk obsadil do hlavních rolí dva neherce.

Film zkoumá příběh mladé ženy prchající před totalitním kultem, říká Kristina Ruháková.

Osmý den|Foto: FAMU

„Myslím, že právě téma filmu jako takové bude lidem připadat nečekané, protože málokdy uvidíte příběh s náboženským nádechem, který pochází z nejateističtější země střední Evropy.“

Cannes, jeden z nejslavnějších filmových festivalů na světě, vytvořil v roce 1998 kategorii La Cinef (původně La Cinéfondation), kterou věnoval hledání nových talentů. Není překvapením, že se do seznamu dostali studenti FAMU, říká Kristína Rohačková.

Kristina Rohalchková|Foto: Lenka Kabrhelová, Český rozhlas

„Za poslední dva roky se znovu a znovu prokázalo, že pokud existuje skupina českých filmařů ke sledování, jsou to studenti pražské FAMU a zejména studenti katedry animace, kteří skutečně projedou celou svět se svými absolventskými filmy.

Dokonce i děkanka FAMU Andrea Slovaková ji nazývá zvláště silnou generací kreativců, kteří, řečeno jejími slovy, „byli ponecháni, aby našli svůj vlastní tvůrčí hlas a způsoby, jak ztvárnit témata a témata, která považují za důležitá“. vždy dodají.

Vítěz Zlaté palmy za krátký film bude vyhlášen 27. května při závěrečném ceremoniálu festivalu.