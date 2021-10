Strana premiéra ANO vede v průzkumech veřejného mínění, ale zdaleka nedosahuje většiny

Babiš pluje na základě nových obvinění z finančních transakcí

Středopravé progresivní skupiny doufají, že zmobilizují většinu

Krajní pravice proti EU může být možným partnerem pouze pro Babiše

PRAHA (Reuters) – Už dost obvinění z finančního pochybení premiéra Andreje Babiše mohou čeští voliči ve dvoudenních parlamentních volbách, které začínají v pátek, zbavit miliardáře podnikatele.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že Babišova centristická populistická strana ANO by mohla těsně vést ostatní, ale zdaleka by neměla většinu. To může přinutit ANO hledat dohodu s krajně pravicovými nacionalisty o udržení moci, protože dvě malé strany, které podporují současnou menšinovou vládu, nemusí získat dostatek křesel, aby zůstaly v parlamentu.

Vláda složená ze dvou hlavních opozičních bloků středopravých a středolevých, které podle průzkumů veřejného mínění mohou získat většinu, pravděpodobně zlepší vztahy Prahy s orgány EU a zmírní protibruselskou rétoriku.

Babiš dohlížel na roky rostoucí prosperity, ale byl také v centru vyšetřování střetu zájmů Evropské komise, dlouhého policejního vyšetřování obvinění z nesprávného zajištění dotací EU a nových odhalení, že offshore společnosti využíval k nákupu nemovitostí v Francie. Přečtěte si více

Důchodkyně Jana Pesková řekla, že bude hlasovat pro jednu ze dvou hlavních opozičních skupin v naději, že středoevropská země posílí svůj obraz, který je podle ní poskvrněn papežskými skandály.

„Byli jsme ztraceni … dobré jméno země v zahraničí, které jsme získali díky (prvnímu postkomunistickému vůdci) Václavu Havlovi … takže naši zámořští partneři určitě ocení, pokud začneme znovu.“

Největší opoziční skupina, středopravá Společně aliance, vylepila billboardy se sloganem, který se snaží z tohoto sentimentu vytěžit: „Máme šanci na premiéra, za kterou se nestydíme.“

“Babys není důvěryhodný. Když se lidé odvolávají na pochybnosti o jeho úsudku nebo o jeho osobních problémech, odkazuje na ostatní a nedokáže problém vysvětlit transparentně”,

řekl 39letý Pavel Eber, správce nemovitosti. “Epidemie mohla být také lépe zvládnuta, ukazují studie.”

Zvýšení mezd a důchodů

Babiš posílil image efektivního manažera a udržel si silné jádro voličů po zvýšení důchodů a mezd a snížení daní, přestože kroky rozšířily rozpočtový deficit. Přečtěte si více

Svou ubývající popularitu překonal poté, co země utrpěla jednu z nejvyšších úmrtností na obyvatele v Evropě uprostřed vládních potů kvůli politice pandemie.

Babiš zveřejnil protibruselskou a protiimigrační rétoriku, která odsuzuje uhlíkové cíle EU. „Nechceme z Bruselu víc,“ řekl v apelu na voliče na Facebooku. Nedovolíme ani jednomu nelegálnímu přistěhovalci vstoupit. “

Babiš popřel pochybení v souvislosti se zveřejňováním offshore společností, vyšetřováním podvodů a vyšetřováním Evropské komise, které zjistilo, že má nadále kontrolu nad obchodem Agrofertu, který uložil do trustů v roce 2017, než se stal premiérem. Přečtěte si více

Laboratorní chemička Zuzana Kraholková, 56 let, řekla: “Nějakou dobu jsem vládla ANO a pomáhala lidem. Lidé mají v peněženkách více peněz. Každý má v pokladně kostru. Babiš vstoupil do politiky jako boháč a nemá důvod.” “Aby se obohatil.”

V nedávných předvolebních průzkumech bylo ANO přímo před hlavní opozicí společně, následovali středoleví liberálové Piráti/Starostové a krajně pravicová strana Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Masivně proevropská strana „Spolu a Piráti/Starostové“ plánuje sestavit koaliční vládu, pokud získá dostatek většinových hlasů. Poměr sil může kolísat s menšími stranami na pokraji zisku mandátů.

Prezident Miloš Zeman řekl, že největší šanci sestavit vládu dá největší jediné straně, straně Papis, k níž Papis určitě patří. Babiš nevyloučil, že se v případě potřeby obrátí na SPD, ale odmítl první bod svého programu – referendum o vystoupení z Evropské unie. {nL1N2QO1O6]

