Zapomněl jsem, že Mass Effect 1 končí elektronickou rockovou písní

Snímek obrazovky : EA / BioWare

originál Evic Mass اسR Vypráví příběh malé skupiny mimozemšťanů a lidí spolupracujících proti přesile, aby zastavili obrovského, smrtícího a super výkonného robota v zahájení procesu, který zničí veškerý život. Epické věci. Poslední skladba, kterou slyšíte a která se hraje během titulků, je ale podivná elektro-rocková skladba, která občas zní jako vyzváněcí tón.

Minulý týden ze všeho E3. Zprávy A během práce jsem si našel pár hodin na hraní některých videoher. A podařilo se mi některé zahrát Legendární edice Mass Effect A původní hru jsem od té doby porazil poprvé … no, když vyšla v roce 2007. Byla skvělá, skvěle se bavila. Také jsem zapomněl hrát poslední skladbu, zatímco se hrají kredity. Možná ty? To není to, co jsem očekával!

Poslechněme si to, uděláme následující:

Poslední části hromadný efekt Plný velkých bojů, napjatého dialogu a několika velkých rozhodnutí. Jak jsem řekl, epické věci jsou vesmírná opera. Když jsem skončil, cítil jsem spěch hrát Mass Effect 2Jeďte vysoko a zachraňte galaxii. Pak to začalo hrát a dobře, žádný přestupek vůči lidem, kteří to udělali, ale zasmál jsem se.

Jedním z důvodů mého smíchu byla trať, “Část M4 „Podle FuntsZdá se Hodně Jako Staré vyzvánění Verizon Měl jsem jeden z předchozích mobilních telefonů. Porovnejte výše uvedenou skladbu s tímto videem níže:

Nedokážu si představit, jak vypadají podobně, že?

Dalším důvodem, proč jsem se zasmál, bylo to, že po tom všem, čím jsem prošel, jsem očekával velké, epické orchestrální dílo, snad s klasickou sci-fi alegorií až po divné sborové vokály. Nebo tichší a reflexivnější píseň skládající se pouze z klavíru a několika dalších nástrojů vzadu. Místo toho máte píseň, která sama o sobě je docela solidní. Ale jako závěrečné téma pro hromadný efekt Cítit se na místě.

G / O Media mohou dostat provizi

Byl jsem tak šokován, že si ji celé ty roky poté nepamatuji. Mluvil jsem s některými z ostatních hromadný efekt Fanoušci, o kterých vím, že tu hru hráli více než já v průběhu let a zjistili, že to byla vlastně píseň, která hru ukončila v roce 2007. To není změna provedená v nové verzi hromadný efekt: Legendární vydání.

Je to trochu divné, ale je to také zábavnější a nezapomenutelnější než nějaké náhodné kredity na pozadí klavírního popu, které většina lidí stejně přeskočí. hromadný efekt Ve srovnání s jinými vážnějšími světy science fiction to vždy bylo trochu divné a praštěné.

Takže možná to byl důvod, proč si vybrat tuto píseň. BioWare chtěl udělat něco jiného. Pokud je to cíl: Mise splněna.

Přečtěte si více: Úvahy o kolektivním dopadu nováčka