Trump řídí rozdělení GOP nad Taylor Green a Cheney

Vedoucí představitelé strany znovu zváží, zda mohou auditovat Greena, který v úterý večer strávil několik hodin na setkání s vůdcem sněmovny Republikánem Kevinem McCarthym. Existuje tlak ze strany demokratů a republikánů Senátu, aby se ucházeli o úřad za pouhý měsíc jako zástupce Gruzie a aby před jeho chováním ztratili týmovou práci na aktivitách v sociálních médiích.

Výzvy, kterým čelí Cheney a Green, spojují zuřící válku mezi tradičními konzervativci a pro-trumpovými extremisty, aby ovládli GOP, které podle establišmentu považují za „rakovinové“ a „divné plevele“.

Cheney, dcera bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho, je ultrakonzervativní, ale mezinárodní republikán ze staré školy, který nenávidí Trumpov útok na demokracii. Green je zastáncem konspirační teorie QAnon a ztělesněním divokého okraje, který Trump na GOP vítá.

Podle Greena byl McCarthyho pokus kráčet cestou mezi křídly strany zastoupené dvěma zákonodárci velmi obtížný. „Ona a Trump jsou jedno Poslední telefonát přišel po mocenské hře bývalého prezidenta Obdržel McCarthyho Návštěvníci v jeho letovisku na Floridě. Dokonce i poté, co jeho dav napadl Capitol v povstání 6. ledna – je tato návštěva šokujícím znamením toho, jak Trump volá výstřely pro většinu Sněmovny GOP.

Při vzpomínce na náklady Trumpových akcí prezident Joe Biden v úterý odcestoval na Capitol Hill Byl oceněn kapitán policista Brian Signick, který zahynul v důsledku útoku. Pozůstatky zpopelněné mrtvoly byly uloženy v Rotundě, kterou zhruba před měsícem zaplavili Trumpovi výtržníci.

Po Greene žádné známky lítosti

Nekonzistence GOP je evidentní ve způsobu, jakým Cheney čelil větší kritice veřejnosti od svých kolegů ze Sněmovny než Green, právník konspirační teorie sestavený do nepodložených tvrzení, že demokratičtí vůdci jsou pedofilové.

Dva úředníci obeznámení s jeho setkáním s McCarthym v úterý večer řekli Manu Raju z CNN, že řídící výbor GOP nerozhodl, zda by měl být Greene z jeho týmových pozic odvolán. Neexistuje žádná známka toho, že by Green projevoval výčitky svědomí za své extrémní chování, včetně minulé podpory atentátu na vysoce postavené demokraty, důvěryhodnosti z 11. září a tvrzení. Školní masakr v Parklandu na Floridě, 2018 Falešná vlajka podvod.

Cheney se zastali nejlepší senátoři GOP, jako je vůdce menšin Mitch McConnell a Lindsay Graham z Jižní Karolíny. Trump Azolite, představitel Floridy Matt Gates, však zdůraznil rostoucí dohodu ze strany GOP House Kavkaz a minulý týden odcestoval do Wyomingu, aby se proti němu zmobilizoval a zahájil úsilí určené k ukončení jeho života. Návštěva zdůrazňuje, jak Trumpova loajální základna stále diktuje směr strany, protože někteří bývalí veteráni moci GOP věří, že jeho vliv zeslábne, když bývalý prezident opustí Bílý dům.

Obžaloba jistě zvýší napětí

Přerušení Sněmovny GOP – a odcizení jejích členů od bratří v Senátu – přichází ve zvláště závažném okamžiku, kdy má příští týden v Senátu začít druhá obžaloba Trumpa.

Skupina bývalých prezidentů v úterý poukázala na to, že chce znovu odhalit Trumpovy nebezpečné lži o odcizených volbách, zatímco demokraté budou citovat grafické důkazy o jeho vzpouře pro senátory GOP.

Výsledkem dramatu zahrnujícího Cheneyho a Greena jsou střety ohledně širokého hledání identity GOP, které budou vážit nad šancemi GOP postavit potenciální kandidáty, aby příští rok uspořádali střednědobé závody a pomohli znovuzískat Kongres – klíčový koncept Bidenova prezidentství.

Každodenní rozptyl bojů v Republikánské straně v zásadě vyvolal okamžik, kdy Trump v roce 2015 oznámil svou kandidaturu a vedl GOP na divoké populistické, nacionalistické jízdě.

To ještě zhoršila generace pro-Trumpových jednotlivců, kteří byli svým vítězstvím povzbuzováni k tomu, aby kandidovali do Kongresu.

Sněmovnu před republikánskými volbami nejlépe zachytil John Dune, jeden z několika republikánů Senátu, kteří hovořili po svém předsedovi McConnellovi. Odmítnutí Zelení Strana nazvala „rakovinu“ „špatnými lžemi a konspiračními teoriemi“.

V úterý Dune argumentoval: „Sněmovní republikáni se musí rozhodnout, kým chtějí být.“

„Ať už chtějí být zticha s omezenou vládní a finanční odpovědností, nespoutanými trhy, silou a pro-life, nebo zda chtějí být součástí konspiračních teorií a QAnonu, myslím, že je to rozhodnutí, které učinili,“ řekl Tune.

Zaváži další významný republikán, kandidát na prezidentský úřad v roce 2012 Mitt Romney – nyní cizinec roztrhaný Trumpovou vlnou.

“Naše dlouhá historie večírku ukazuje, že je důležité se oddělit od lidí, kteří jsou divní plevele,” řekl senátor v Utahu. „Pokud tak neučiníme, naše opozice se nás pokusí označit svým obrazem a perspektivou, což bude na újmu každé straně, která tak neučiní.“

GOP je rukojmím svých nejzávažnějších součástí

Výzvou pro širší Republikánskou stranu však je, že existuje dostatek důkazů o tom, že aktivistická základna strany není motivována malou vládou, snižováním dluhu, globalizací a špatnou zahraniční politikou – čtyři pilíře Republikánské strany mezi Ronaldem Reaganem a Trumpem v průběhu desetiletí.

„Měli bychom vědět, že Marjorie Taylor Greenová je v této zemi nejrozšířenější,“ řekl Gabriel Sterling, jeden z republikánských volebních úředníků, kteří se pevně postavili proti Trumpovu pokusu o krádež voleb v Gruzii.

„Myslím tím, že nashromáždila miliony dolarů na základě toho, co řekla, a někdy … útok na necitované / blíže neurčené„ elity “ji jen motivuje, pokud jde o hodnotu, kterou vidí mnoho, mnoho,“ řekl Sterling v úterý Cate Boldevan .

V mnoha ohledech jde o rozkol způsobený samotnou republikánskou stranou ve Washingtonu, který je již nestabilnější než příliv radikálních zákonodárců přivedených do Washingtonu povstáním Tea Party a republikánskou revolucí Nového krále, která se chopila moci v roce 1994.

Čtyři roky apelování na Trumpovu odpornou, protiústavní moc a základní instinkty – ve faustovské dohodě, která poslala zpět konzervativní nejvyšší soud – skutečně připravily půdu pro vstup extremistů inspirovaných bývalým prezidentem do strany. .

McConnell se nyní obrací proti Trumpistům, jako jsou rebelové Green a Capitol Hill. Ale jeho týdenní neúspěch v odsouzení útoků bývalého prezidenta na integritu voleb pomohl vyvolat šílenství, které Trump využil, když 6. ledna vyvolal kapitolské povstání.

Síla pro-Trumpovy frakce v GOP – v době, kdy se tradiční konzervativci jako McConnell chtějí distancovat od svého vlivu – byla zdůrazněna skutečností, že většina sněmovních republikánů hlasovala pro neomezení Bidenova volebního vítězství. Volební podvod lže.

I v Senátu je v Senátu 45 republikánů – včetně McConnella. Rand Paul hlasoval pro podporu obžaloby, která začíná příští týden.

Hlavolam pro širší GOP spočívá v tom, že cesta k získávání bohatství, slávy a primárního úspěchu spočívá ve financování Trumpa. McCarthyho výlet do Mar-e-Lago minulý týden na setkání s bývalým prezidentem ukazuje, že věří, že jeho naděje na vítězství v radě je blíže Greenově žádosti než Cheneyho.

Republikáni Senátu však mají dlouho vzpomínky na minulost vypleněnou extremistickými kandidáty. Trumpův politický styl předal Senát demokratům ke dvěma všeobecným volbám v Gruzii.

„Na čí straně chci být? Liz Cheney nebo Marjorie Taylor Green?“ Bývalý senátor z Arizony Jeff Flake, který byl vyloučen ze strany kvůli odporu proti Trumpově povstání, se zeptal Olfa Blitzera na „situační místnost“ v souvislosti se stále více nekontrolovatelnými volebními zmatky GOP.

„Kde si myslíte, že by strana mohla nejvíce růst, nebo kde chci být zvoleným úředníkem? To je velmi do očí bijící a tomu nyní strana čelí.“