Hotely Orascom v Ammánu přitahují každý rok více než 70 000 turistů

Muscat: V exkluzivním rozhovoru pro Orascom Hotels v Ománu, Mehmet Tong Mustikaplioglu, generální ředitel Orascom Hotel Management, řekl, že hotely Orascom v Ománu dokázaly přilákat více než 70 000 turistů ročně do 1 200 pokojů. Časy Ománu.

Řekl: „Nabízíme jedinečný, bohatý a komplexní turistický zážitek, integrovaná zařízení a vynikající služby, kromě návštěvy aquaparku s dětskými kluby, rekreačních oblastí a úžasných pláží o rozloze 14 kilometrů čtverečních.“

Jako generální ředitel skupiny Tonk dohlíží na řízení čtyř hotelů přidružených k Orascom Hotel Management, mezi které patří Al Fanar Hotel and Residences, Juweira Boutique Hotel, Salalah Rotana Resort a Sifawy Boutique Hotel.

Al Fanar Rotana a Juweira Boutique Hotel v Salalah má 1100 pokojů, zatímco Al Safawi Hotel v Sifah v hlavním městě nabízí 68 pokojů. Skupina začala v Juweira Boutique Hotel, který v roce 2014 nabízel 82 pokojů. Skupina otevřela 422pokojový hotel Rotana a koncem roku 2015 otevřela 200pokojový Al Fanar Hotel, který má nyní 577 pokojů.

Dodal, že hotely Rotana a Al Fanar fungují na plný výkon, zatímco Juweira Boutique Hotel prochází dočasnou rekonstrukcí.

V Salalahu jsou dvě turistické sezóny, první začíná od října do konce března, což odpovídá turistické sezóně pro evropské turisty, kam přijíždějí turisté z několika zemí, jako je Německo, Itálie a Polsko, což představuje 75 procent turistů ubytovaných v Orascom. zařízení, zatímco ostatní turisté přijíždějí (25 v centech) z Francie, České republiky a Slovenska. Turisté přijíždějí také ze Spojeného království, Polska, Itálie a Švýcarska. Tonk vysvětlil, že většina návštěvníků a turistů během sezóny Khareef (od 21. června do 21. září) pochází ze zemí Rady pro spolupráci v Zálivu v období od dubna do konce září.

Orascom Hotel Management Group je hrdá na to, že vlastní jedno z největších a úžasných rekreačních zařízení v Salalahu, včetně prvního a největšího aquaparku v sultanátu Omán.

Dodal, že Aqua Park je k dispozici hostům skupinového hotelu v Salalahu. Dodal, že hotely skupiny mají díky své strategické poloze pláže dlouhé 7 kilometrů a široké dva kilometry o celkové ploše 14 kilometrů čtverečních.

Vysvětlil, že během podzimní sezóny se počet zaměstnanců skupiny zvýšil na 1000 zaměstnanců, 70 procent pracuje na plný a 30 procent na částečný úvazek.

Orascom Hotel Management v minulosti utratil jeden milion ománských rijálů na renovaci a rozvoj hotelů skupiny v Salalahu pro pohodlí hostů. Díky tomu hotely Rotana a Al Fanar přijímají návštěvníky a turisty s plnou kapacitou.

I když je Juweira Boutique Hotel stále uzavřen z důvodu nějaké rekonstrukce, bude brzy otevřen s datem, které bude včas oznámeno.

Pokud jde o aktuální podzimní festival v Salalahu, očekává se, že Salalah navštíví více než jeden milion návštěvníků, z nichž 80 % (800 000) jsou občané a obyvatelé z různých gubernií sultanátu a 20 % (200 000) návštěvníků je ze zahraničí, většina z nich je ze zemí Rady pro spolupráci v Zálivu.

Řekl, že během zimní sezóny skupina zahrnuje 13 restaurací, které lechtají každého patra specializovanými prodejnami jídla a nápojů od 7 do 22 hodin. Během dalších šesti měsíců skupinové hotely obvykle nabízejí snídaně a ubytování, protože obyvatelé dávají přednost tomu, aby přes den chodili do horských oblastí a obědvali na čerstvém vzduchu.

„Během aktuální sezóny Khareef Salalah nabízíme hotelovým hostům Orascom integrovaný hotelový zážitek (nejen hotelové ubytování). Chceme také usnadnit zábavu, protože budeme hostit v našich hotelech Salalah a hotelové kapely Rotana a zábavu (dvě z Rusko a jeden z Velké Británie), stejně jako pořádání řady zábavných show během týdne, včetně DJ party, malování na obličej pro děti, vaření a dalších zábavných aktivit.

Řekl, že hotely nabízejí bohaté a úžasné zkušenosti s poskytováním jídla a nápojů s šéfkuchaři z několika arabských, asijských a evropských zemí, kteří poskytují jídlo a nápoje, které splňují všechny chutě, a zdůraznil, že zmíněná zkušenost bude pokračovat i během turistické sezóny v Salalahu, aby se stala na rok a nejen na konkrétní měsíce.