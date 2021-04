Předpovědi na první den WTA v Madridu, včetně Risk a Swatec

Mistrovství WTA Tour začíná na Mutua Madrid Open na svém neobvyklém místě uprostřed týdne a doufáme, že přívalové deště, které v úterý pozdravily fotbalisty, nespadnou během příštího týdne a půl na nejdůležitější tenisty. Loterie je pro tento turnaj nashromážděna a první den začínají vzrušující zápasy.

V tomto článku zkoumáme a očekáváme čtyři zápasy. Zbytek her dne máme také rozdělen mezi tři další články. V jednom jsou Ash Barty a Shelby Rogers, ve druhém Garbine Muguruza a Sloane Stephens a ve třetím Kiki Bertens a Victoria Jimenez Kasintseva.

Předpovědi na první den WTA Madrid

Petra Martic – Bernarda Pera

Tváří v tvář: 2-1 Martic

Žádný z hráčů nebyl letos v obzvláště dobré kondici a mohl by to být dlouholetý hráč ve třech skupinách. Američan už v kvalifikaci odehrál dva takové zápasy, ale co je nejdůležitější, zvítězil. To by mohlo být zvýšení důvěry, které Pera potřebovala, a mohlo by ji to rozpoutat, aby zde zvítězila u vysoce postaveného protivníka. To je také dobrá šance pro Martic, aby našla nějakou svou starodávnou podobu, ale podle nedávných důkazů je těžké ji kontaktovat. Půjdu s Perou, abych ho porazil na třetím místě.

Předpověď: Beira ve 3

Vložit z Getty Images

Angelique Kerber vs Markéta Fondrosová

Tváří v tvář: první setkání

To zní jako setkání dvou generací. Kerber je samozřejmě šampiónem grandslamu, ale je to mladý Čech, který má v posledních zápasech spoustu zkušeností po dosažení finále French Open v roce 2019. Mladík má také vynikající rekord v antukových kurtech, vyšší pořadí a dobrý rekord proti levákům, takže v tomto zápase je celkem snadné postavit se na stranu Fondrosové.

Předpověď: Vondrousova ve 2

Vložit z Getty Images

Petra Kvitová proti Mary Božkové

Tváří v tvář: 1-0 Božková

Celočeský souboj zde a Kvitová bude určitě na cestě prosadit se ve své mladší zemi poté, co loni v Cincinnati utrpěla překvapivou porážku. Božková byla sofistikovaná hráčka, ale hlavně předvádí svoji nejlepší práci na tvrdém hřišti a za poslední dva roky zaznamenala na antuce propadák. Kvitová hraje po svém nedávném zisku titulu sebejistě a na antuce se začne cítit bezpečněji, když minulý týden hrála ve Stuttgartu.

Předpověď: Kvitová ve 2

Vložit z Getty Images

Alison Riske vs. Iga Swiatk

Tváří v tvář: první setkání

Bylo by skvělé vidět Alison Riske zpět na hřišti poprvé od Australian Open. Američanka byla pravděpodobně nejlepší sezónou roku 2020, ale v poslední době bojovala s problémy s formou a zraněním. Bude to také náročná mise, do které se také vrátíme, protože na antukovém kurtu potká šampióna Roland Garros. Swiatek v této sezóně hrála jen zřídka a bude to její první antukový zápas na jejím turné od září v Paříži. Vzhledem k neznámému zranění Riskeho a nepochybné vrstvě pólu na tomto povrchu by bylo moudré stát při Swiateku.

Předpověď: Swiatek ve 2

Hlavní obrázek přes Getty.