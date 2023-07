Testoval jsem RTX IO, což jsou pravidla hry pro počítačovou grafiku

Nebudete mít podezření, že nálada je podobná Portál: Prelade RTX Takový hlavní kus bude spuštěn pro budoucnost počítačových her. Je to však první hra, kterou jsme viděli s novým Nvidia RTX IO, což je funkce oznámená téměř před třemi lety.

Není úžasný jako paprsky nebo DLSS, protože funguje na pozadí a poskytuje velké množství výhod, aniž by na to upozorňoval. Ale podle mého testu může mít RTX IO na počítačové hry větší vliv než jakékoli jiné funkce RTX.

Co je RTX IO?

Portál: Prelude RTX | RTX IO OFF VS on Comparison – Scene Cake

Nejprve si řekněme, co je RTX IO. Urychluje načítání prostředků a rušení tlaku přes GPU, což znamená rychlejší načítání, menší instalační objemy, menší využití centrální procesorové jednotky a menší vyvěšení tkaniny. Dělá to tak, že vyprázdní některé práce prováděné vaším CPU na grafické procesorové jednotce a využije obrovský počet jader dostupných na grafických kartách.

Při stahování her se obvykle položky SSD odstraní a načtou do systémové paměti. Otočí se z paměti na vašem CPU, aby se odstranil tlak, než se vrátí do paměti. Jakmile je celý originál připraven, je odeslán na grafickou kartu. Tento systém funguje dlouhou dobu, ale nyní je zde problém: soubor PS5 a Xbox Series X.

Jak jsem o tom psal dříve, PS5 i Xbox Series X mají vyhrazená tlaková zařízení, která z tohoto procesu zcela vyřadí centrální procesorovou jednotku. Tlak na aktiva je rychlejší, takže se rychleji dostane do grafického procesoru. Úložiště uvnitř počítačů je v dnešní době dostatečně rychlé, aby udrželo krok s touto úrovní vysílání, ale postrádá přizpůsobená tlaková zařízení, která by je zprovoznila. Zde přichází role RTX IO.

Data komprimovaná SSD se dostanou do systémové paměti a přesunou se přímo do grafické procesorové jednotky. Prochází přes GDEFALATE, open source tlakový plán tlaku určený pro grafické procesorové jednotky, a je okamžitě připraven v grafické procesorové jednotce.

Pokud budete držet krok s touto technikou, můžete s největší pravděpodobností objevit podobnost s Microsoft Director. RTX IO pracuje výše pro directststorage, protože podporuje příslušenství Vulkan, což mu umožňuje pracovat ve hrách, jako je Portál: Prelade RTX. Nic není také vlastnictvím; Na Deep Learning Super Sampling (nyní open source) se v NVIDIA hodně třásly prsty, ale RTX IO funguje na jakékoli grafické kartě directx 12.

Ale pracujete?

To vše je teoreticky skvělé, ale snižte tlak na grafický procesor neznámý na osobním počítači – dokonce i u her jako Formulář Podporuje Directstorage. Abyste viděli, že RTX IO funguje, nemusíte se dívat dále než na instalační objem. Pokud chcete stáhnout Portál: Prelade RTX Aktuálně uvidíte, že je to asi 24 GB (v době psaní této zprávy přesně 24,29 GB). Jakmile se RTX IO vypne, celkový objem instalace je 39,16 GB. To představuje 38% snížení přesného objemu instalace hry.

Textura byla stažena mnoho Také rychlejší. V jedné ze scén trvalo stažení RTX IO 3,13 sekundy, což vedlo k znatelnému vyskakovacímu okně. S RTX IO dorazili za 1,36 sekundy. V nejnáročnější scéně, na kterou jste se podívali, trvalo stažení RTX IO 6,34 sekund. Po operaci dorazili za pouhých 2,51 sekundy.

Zvažte rozsah Portál: Prelade RTX, taky. Je to hra, která jde do hloubky, nikoli do šířky, a nabízí úplné sledování stopy a velmi podrobné materiály pro každý kout scény. Ve větší hře není těžké vidět výhody RTX IO pro tok tkaniny. Se správným vylepšením, které RTX IO zkrátí téměř o dvě třetiny času, který je potřeba, existuje několik jasných aplikací ve velkých hrách s otevřeným světem.

Snížilo se také využití CPU. V požadované scéně, kterou jsem zmínil výše, bylo využití jejího vyvrcholení na 37 % (a to bylo s 24 brutálním jádrem Intel Core i9-13900K). Spusťte RTX IO a snižte na 22 %. Co mohu říci, vypadalo to tak Portál: Prelade RTX Narušte to na osm jader. Některé hry, zejména ty postavené v Unreal Engine, mohou vidět větší přínos, pokud jsou omezeny na několik jader.

Co to znamená pro počítačové hry

Nedělejte chyby: Portál: Prelade RTX Jsou to předkrmy toho, jak mohou hry v budoucnu vypadat s technologií. Naštěstí nebudeme muset dlouho čekat, abychom viděli, co můžete dělat v jiných hrách. Zdůraznil Nafidii Rift Apart vůle Podpora RTX IO na počítači, což umožňuje, aby návrh této tlusté úložné hry fungoval.

Co mě více těší, jsou výhody vylepšení, které RTX IO (a Directstrage může přinést). Byl jsem upřímný o tom, že je špatná doba být hráčem na PC a to je z velké části shrnuto v pokračujícím koktání hlavních verzí AAA. Zrychlený tlak ze zařízení neřeší problém zadrhávání v počítači, ale může pomoci.

Jak jsme viděli ve hrách jako Star Wars Jedi: Survivor, Dead Space, A RedvalA Koktavost kříže je na počítači pořád pořádný problém. Je to zvláštní problém, když jsou hry navrženy tak, aby se hrály na několika vláknech CPU (jako u adres Unreal Engine, např Star Wars Jedi: Survivor A Redval). Když uberete nějakou práci těm jádrům v sekci pro odlehčení tlaku, můžete ji uvolnit a spustit hru, a doufáme, že se vyhnete některým z hlavních problémů s koktáním, které jsme letos viděli.

Pokud ano, lehkomyslnost RTX IO a GPU je skvělým švihem, který pomáhá počítačovým hrám. Neubližujte nejrychlejším časům načítání a menším velikostem fixací, ale doufáme, že skutečný přínos něčeho takového spočívá v jeho schopnosti omezit zadrhávání ve hrách, které vysílají obrovský původ v herním světě i mimo něj.

Aktuálně musíme počkat, až uvidíme další hry využívající RTX IO a další technologie ke zrušení tlaku grafické procesorové jednotky. Kromě Ratchet & Clank Rift To začíná 26. července, ale doufáme, že v průběhu roku uvidíme více sportů.

