Su Ťij z Myanmaru uvězněna na nucené práce za volební podvod

(Reuters) – Sesazená vůdkyně Myanmaru Aun Schan Su Ťij byla v pátek usvědčena z volebního podvodu a odsouzena ke třem letům vězení s nucenými pracemi, uvedl zdroj obeznámený s procesem.

Laureát Nobelovy ceny a vůdce myanmarské opozice je od převratu na začátku loňského roku zadržován desítky let pod vojenskou vládou a již byl odsouzen k více než 17 letům vězení. Odmítá všechna obvinění proti ní.

V pátek byla usvědčena z podvodu ve všeobecných volbách v listopadu 2020, které Národní liga pro demokracii vyhrála drtivou legislativní většinou a porazila stranu založenou mocnou armádou.

Zdroj, který požádal o anonymitu, protože nemají oprávnění mluvit s médii, uvedl, že je to poprvé, co byl na trest Su Ťij uvalen trest těžkých prací a nebylo jasné, co by to obnášelo.

Zdroj uvedl, že ke stejnému trestu byl odsouzen i obžalovaný Win Myint, svržený prezident.

Mluvčí vládnoucí vojenské rady na žádost o komentář okamžitě neodpověděl. Junta uvedla, že Su Ťij (77) bude mít řádný proces.

Bývalí vězni řekli agentuře Reuters drsné podmínky v některých myanmarských věznicích a v posledních letech se v médiích objevily zprávy o poutech a těžké práci v lomech.

Myanmarská státní rada, Aung San Suu Kyi, se účastní myanmarské investiční konference v Naypyitaw, Myanmar, 28. ledna 2019. REUTERS/Ann Wang/File photo

Úředník Asociace na pomoc politickým vězňům, aktivistické skupiny, která sleduje zadržování, však řekl, že neočekává, že prominentní političtí vězni, jako je Su Ťij, budou vystaveni těžké práci, v neposlední řadě proto, že by to znamenalo sbratření se s ostatními vězni.

Řekl také, že zákony týkající se myanmarských věznic stanoví, že starší lidé nebo lidé ve špatném zdravotním stavu by se měli takové práci vyhýbat.

Armáda se chopila moci v únoru 2021, aby zabránila Su Ťij ve vytvoření nové vlády po volbách, které podle ní obsahovaly případy podvodů, které nebyly řádně vyšetřeny.

NLD podvod popřela a uvedla, že vyhrála spravedlivě.

Su Ťij je více než rok souzena za několik obvinění, od korupce a pobuřování až po prozrazení úředních tajemství, za které celkový maximální trest přesáhl 190 let.

Její procesy se konaly za zavřenými dveřmi v hlavním městě Naypyitaw a prohlášení junty o řízení byla omezená. Na právníka Su Ťij byl nařízen roubík.

V červnu se myanmarské vojenské úřady přesunuly z neznámého místa na samotku ve věznici v hlavním městě Naypyitaw.

V reakci na žádost hostujícího úředníka OSN, který požadoval, aby se Su Ťij mohla vrátit domů, šéf junty Min Aung Hlaing minulý měsíc řekl, že zváží její přemístění do domácího vězení, ale až poté, co budou vyneseny všechny rozsudky v jejích případech. účtenka. Přečtěte si více

