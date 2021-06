Česká knihovna vybrala Infortrend SAN pro virtualizaci klastrů

TaipeiA 27.dubna 2021 / PRNewswire / – Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), přední poskytovatel podnikových úložišť v tomto odvětví, vyhrál řadu výběrových řízení na své IT projekty městské knihovny v Praha. Plně sjednocené úložiště, EonStor GSa 3000, vysoce dostupný hybridní HDD / SSD, SAN EonStor DS 4000 a DS 1000 jsou nasazeny do virtualizační aplikace serveru.

Městská knihovna v Praze, založená v roce 1891, je největší a nejdůležitější knihovnou v České republice. Knihovna neustále digitalizuje materiály a aktualizuje své služby. Jako rozpočtová organizace jsou vázáni podmínkami nabídkových řízení, takže hledali optimální řešení SAN bez zbytečného blokování dodavatelů.

EonStor GSa 3000, DS 4000 a DS 1000 byly vybrány jako společná bloková zařízení pro virtualizační klastry. Data se přenášejí mezi virtuálními poli podle aktuálních požadavků: virtuální servery, úložiště záloh nebo nevyžádaná data atd. Kritická data běží na all-flash EonStor GSa 3000 (s 5000 IOPS) a DS 4000 s vysokou dostupností s duálním redundantním řadičem a úložištěm SSD. DS 1000 je nastaven tak, aby zvládal sekundární provozní úkoly a poskytoval kapacitu digitálním materiálům. K příjemnému překvapení IT týmu v knihovně DS 1000 významně usnadnil provoz DS 4000 a odstranil úzká místa, a to i při zatížení 40 virtuálních fléten a zhruba konstantním toku 2 000 IOPS.

“Úložiště Infortrend nakupujeme od roku 2013. Máme také zkušenosti s jinými populárními značkami, takže je můžeme porovnávat. Infortrend není pozadu a nabízí srovnatelný výkon a kvalitu, aniž by musel platit ‘za značku’.” Zároveň mnoho technických řešení Infortrend Připadá nám to modernější a lepší než u značkových konkurentů. Proto jsme určitě spokojeni, “uvedl IT specialista v městské knihovně v Praze.

Dozvědět se víc o EonStor DS A EonStor GSa

Dozvědět se víc o Úložiště pro virtualizaci

O společnosti Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) vyvíjí a vyrábí řešení pro ukládání dat od roku 1993. Se silným zaměřením na vlastní design, testování a výrobu poskytuje úložiště Infortrend výkon a škálovatelnost s nejnovějšími standardy, uživatelsky přívětivými datovými službami, po podpora prodeje a bezkonkurenční hodnota. Další informace najdete na webových stránkách www.infortrend.com

Infortrend® a EonStor® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Infortrend Technology, Inc .; Ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

ZDROJ Infortrend. Technologie

Související odkazy

http://www.infortrend.com