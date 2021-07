Korfball se snaží expandovat v Arizoně v USA

Součástí toho, co dělá venkovní korfball tak atraktivním, je, že jej lze hrát kdekoli, včetně pláže. (Foto s laskavým svolením Willarda „Billa“ Johnsona) Bill Johnson doufá, že na PNW Beach Korfball v Seattlu trénuje tým, který se příští rok zúčastní mistrovství světa v plážovém korfbalu v Maroku. (Foto s laskavým svolením Willarda „Billa“ Johnsona)

Phoenix – Než byl David Warren členem amerického korfbalového týmu Spojených států, byl ještě studentem na univerzitě Oral Roberts University v Tulse a rád by odjel do zahraničí.

“Měli tento program, kde se na konci školního roku tým ze školy chystal cestovat do Evropy,” řekl, “tak jsem si pomyslel:” Člověče, opravdu chci jít do Evropy a já budu hrát tuto funky hru. “

Warrena, který pochází z Maricopy, přitahoval korfball, protože je tak podobný basketbalu, korf ve skutečnosti znamená v holandštině košík. Nejčistší formu halového korfbalu tvoří dva týmy po osmi hráčech, jejichž cílem je vstřelit góly v dlouhé a osvědčené síti, kde je každý tým rozdělen do skupin po čtyřech hráčích, kteří nemohou projít středem hřiště.

Na konci každého ze svých čtyř vysokoškolských let Warren a jeho spoluhráči z ORU soutěžili na venkovních korfbalových turnajích v Nizozemsku – kde sport vznikl – v Belgii a Německu. V roce 1985 Warren reprezentoval USA na světových hrách v Londýně a pomáhal týmu získat bronzovou medaili.

Když Warren odešel do Holandska, našel kompletní systém podpory této hry. Dozvěděl se od nizozemských trenérů a navštívil specializované korfbalové kluby s jejich šatnami, tréninkovými centry a dokonce i bary – celá kultura kolem tohoto sportu.

“Existuje spousta korfbalových sňatků a korfbalových dětí,” řekl Warren.

Warren, který je členem správní rady americké Curveball Federation, však těžko vzbudil stejné nadšení pro sport v Arizoně a ve Spojených státech, kde je sportovní scéna tak přeplněná. Země se neobjevila na světových hrách od roku 1993 ani na mistrovství světa v korfballu IKF od roku 2007. Spojené státy nedostaly příležitost kvalifikovat se na příští světové hry v roce 2022, přestože hostitelským městem je Birmingham v Alabamě.

„Nebudeme konkurenceschopní,“ řekl Warren. “Museli jsme hrát několik zápasů. Netrvalo dlouho – myslím, že během roku budete mít správné sportovce, myslím, že budete konkurenceschopní – ale nemůžete tam jen tak lidi házet a říkat:” Dobře, basketbalisté, budete hrát korfball. “ “

Mezi hlavní rozdíly oproti basketbalu patří zákaz driblování, nedostatek opěradla, neschopnost střílet, když je obránce „na dosah ruky“, a co je nejdůležitější, rovnoměrné rozdělení týmů mezi muže a ženy. Hráči musí hlídat soupeře stejného pohlaví.

„Umožňuje větší kombinaci strategií, než jaké můžete mít například v typické basketbalové hře, kde může kdokoli hlídat kohokoli,“ řekl Carl Yarger, prezident USCoursing Club. Zdůrazňuje například, že ženě by nebylo dovoleno poskytnout obrannou pomoc proti muži, který se řítí k ringu.

Yarger je profesorem matematiky na Davidson College, který byl seznámen s Curveballem během studia na Cambridge. Řekl, že z jakéhokoli důvodu mnoho amerických příznivců korfballu pracuje ve vzdělávání (včetně něj a Warrena), což omezuje jejich schopnost získat čas na mezinárodní konkurenci.

“Když je mistrovství Curveball Americas o týden v únoru,” řekl Yerger, “no, víš, pravděpodobně nenajdeme tým, pokud se nestane zázrak.”

Yerger ve skutečnosti uvedl, že školní třídy tělesné výchovy poskytují v současnosti nejvýznamnější korfbalovou docházku v zemi. Erica Guigaro trénuje basketbal na střední škole Arleta v Kalifornii se svou sestrou Amandou a popularizovala hru pro své studenty. Řekla, že je dokonce ochotná přijmout některé absolventy pro tým světových her v roce 2022, pokud k tomu dojde.

Guijarro se o hře dozvěděl na Hope College v Holandsku v Michiganu, kde žije prosperující holandská kultura. Ona a několik jejích kolegů z univerzity soutěžili po boku Warrena na mistrovství světa v Korfballu 2007 v České republice.

„Lákadlem hrát za mistrovství světa ve Spojených státech je, jak nevyskočit při této příležitosti?“ Řekl Guijarro.

Nebyla dostatečně dobrá na mezinárodní úrovni v basketbalu nebo softbalu, ale Curveball jí dal šanci splnit si dětský sen a hrát si se sestrou.

„Byla to jakási rovnováha … hrála jsem na jedné straně, hrála jsem na druhé,“ řekla.

Guijarro má od té doby logické potíže s hraním hry, přičemž poznamenal, že pro lidi rozptýlené po Michiganu a Kalifornii nemůžete v krátké době vyvolat praxi. Ale doufá, že pomůže začínající skupině v Seattlu, jejímž cílem je přivést americký korfu na světovou scénu – na písku.

Můžete to hrát kdekoli – můžete to hrát na pláži, můžete to hrát na trávníku, “řekl Willard„ Bill “Johnson z PNW Beach Korfball. „Vytvořili jsme náš mobilní obojek, abychom jej mohli nosit s sebou, nakupovat a hrát si.“

Johnson, který hrál basketbal v zahraničí a mezinárodně soutěžil v plážové házené, byl přitahován k novému sportu plážového fotbalu jako fúze jeho dvou dovedností. Se dvěma místními basketbalovými superhvězdami, Ashley Grahamovou (která držela Guinnessův světový rekord pro většinu trestných hodů za jednu minutu ženou) a Alyssou Shoji, začal pořádat tréninky pro tento sport, které lze hrát na hřištích na plážový volejbal.

Řekl, že si užívá složitost korfballu, například to, jak nedostatek zadního panelu umožňuje 360stupňové fotografie, nebo jak pravidlo délky paže minimalizuje účinky výšky.

„Protože neexistuje žádný fyzický prostředek, nemělo by existovat žádné spojení, takže je to pěkný aspekt, zejména s přibývajícím věkem,“ řekl. “Nikdo však nikoho nepřekoná. Skutečně jde o dovednost.”

Plážový korfball je o něco volnější než standardní indoorový korfball, řekl Johnson, což znamená, že nevyžaduje tolik lidí a nerozděluje hrací pole na přísné poloviny.

Dodal, že Yerger věřil, že je bude trénovat jako národní tým pro zahajovací turnaj IKF World Beach Korfball v Maroku v příštím roce.

Warren řekl, že plážový míč tam nebyl, když hrál, ale myslel si, že to bude “skvělá” příležitost pro Arizonu, kde je venku v zimě teplo. Jeho pokusy oslovit korfball ve státě byly dosud neúspěšné, včetně jednoho rozhovoru před několika lety o jeho implementaci jako vnitřní třídy v Arizoně.

„Myslím, že by to byl skvělý sport pro vysokoškoláky, protože je to taková zábava, jste tam venku a pravděpodobně jsem přemýšlel o ASU – tito studenti by měli alespoň zájem to vyzkoušet,“ řekl.

Ale po jednáních s interním oddělením o logistice Warren prohlásil, že nikdy neměl šanci tento sport ukázat, přestože jiné sporty, které považuje za méně zdravé, jako famfrpál, byly oslavovány jako týmové sporty.

„Viděl jsem, že některá místa hrají Harryho Pottera, ať už je to cokoli, a myslím si, že pokud lidé běží s holemi, nebo něco takového, ať dělají cokoli, mohli bys hrát korfball, což je vlastně legitimní sport,“ řekl Warren .

Ačkoli podobnost tohoto sportu s basketbalem přilákala hráče jako Guijarro a samotný Warren, Warren uvedl, že také ztěžuje rozšíření tohoto sportu. Yerger souhlasil.

“Existuje spousta opravdu skvělých sportů a spousta soutěží o hry, kde jsou lidé, se kterými si můžete zahrát, s vybavením, které tam již je,” řekl Yerger.

Ale slyšet, jak to říkají sportovní vůdci, plážový míč představuje novou cestu pro růst v Arizoně i mimo ni. Warrenovými slovy by Johnsonovo úsilí v Maroku mohlo být „odrazovým můstkem“ pro návrat na mistrovství světa.