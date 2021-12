Studie odhaluje, že asteroid, který vyhladil dinosaury, vyvolal na Zemi dva roky temnoty

Nová studie odhalila, že asteroid, který před 66 miliony let vyhubil dinosaury a téměř veškerý život, zapálil na Zemi dva roky temnoty.

Saze z lesních požárů zaplnily oblohu a zakryly Slunce krátce poté, co se asteroid srazil s planetou, tvrdí tým z Kalifornské akademie věd.

Asteroid o šířce 7,5 míle se pohyboval rychlostí 27 000 mil za hodinu, když narazil na to, co je nyní Mexický záliv, a opustil kráter Chicxulub.

Dopad asteroidu nakonec vedl k vyhynutí 75 procent veškerého života na Zemi a vědci dlouho studovali následky této srážky.

V nové studii americký tým zjistil, že hlavní příčinou vyhynutí mohla být oblaka popela a částic sazí rozptýlených v atmosféře.

Říkají, že tyto mraky by vydržely až dva roky, čímž by velké části Země uvrhly do temnoty a znesnadnily by všemu růst nebo přežití.

Jak se rozhodli, že temnota zabila život na Zemi Pro tuto studii se astronomové podívali na rozsáhlý fosilní záznam, Hill Creek Society, z doby asteroidu, asi před 66 miliony let. Poté provedli sérii simulací kosmické temnoty a toho, jak to ovlivní konkrétní komunitu. Spustili různé scénáře pro cokoli od 100 dnů do 800 dnů úplné tmy způsobené mraky popela. Než začali, věděli, že asi 75 procent druhů vyhynulo. Tým zjistil, že by bylo zapotřebí asi 700 dní temnoty, aby způsobila tuto úroveň vyhynutí. Zjistili také, že po setmění a návratu slunečních paprsků bude trvat 40 let, než se vzpamatují.

Život v oblasti kolem dopadu by byl okamžitě zabit, ale v letech po dopadu došlo k mnohem větším škodám.

Patří sem přílivové vlny, záplavy a masivní změny životního prostředí, včetně vyvržení částic do atmosféry a jejich šíření po celém světě.

Jak tma zahalila Zemi, vědci říkají, že fotosyntéza – proces, který rostliny používají k růstu – by selhala.

Tým vysvětlil v rozhovoru s Živá věda.

Tato atmosférická tma byla způsobena rozdrceným kamenem a kyselinou sírovou ze srážky, která se vytvořila jako mraky na obloze, snižovala globální teploty a produkovala kyselé deště, což vyvolalo lesní požáry.

„Scénář jaderné zimy“, jak byl poprvé navržen v 80. letech, hrál klíčovou roli v masovém vymírání, vysvětlil autor studie Peter Rubinaren pro Live Science.

Přestože je to teorie již více než čtyři desetiletí, teprve v posledním desetiletí byly vyvinuty modely, které mají zjistit, jak tato temnota ovlivnila život.

„Nyní je běžné, že globální požáry by se staly hlavním zdrojem jemných sazí, které by přetrvávaly v horních vrstvách atmosféry,“ řekl Rupnaren.

Koncentrace sazí během prvních několika dnů až týdnů požárů byla dostatečně vysoká, aby snížila množství dopadajícího slunečního světla na úroveň dostatečně nízkou, aby se zabránilo fotosyntéze.

Tým studoval dopad tohoto dlouhodobého temného období rekonstrukcí ekologických komunit, které existovaly při dopadu asteroidu.

Vybrali 300 druhů, o kterých je známo, že pocházejí z oblasti bohaté na fosilie známé jako formace Hell Creek, která je vyrobena z břidlice a pískovce v Severní Dakotě, Jižní Dakotě, Wyomingu a Montaně.

Poté vytvořili simulace vystavení komunit obdobím temnoty od 100 do 700 dnů, aby zjistili, které období temnoty povede k úrovni vyhynutí, kterou nyní známe u druhů obratlovců.

Fosilní záznamy ukazují, že asi 73 procent druhů obratlovců po nárazu vyhynulo.

Robinarin řekl Live Science, že nástup účinku ze tmy by nastal rychle a svého maxima by dosáhl za několik týdnů.

Ekosystémy se většinou mohou zotavit, pokud tma trvá jen 150 dní, ale po 200 dnech dosáhnou „kritického bodu zvratu“.

To byl bod, kdy některé druhy vyhynuly a dominance se přesunula mezi zbývající druhy způsobem, který byl škodlivý pro ekosystém.

Když tma trvala až 700 dní, vymírání prudce vzrostlo – dosáhlo 81 procent veškerého života, což naznačuje, že zvířata v komunitách Hill Creek zažila asi dva roky tmy.

„Podmínky se po celém světě měnily kvůli atmosférickému proudění a změnám teploty, ale odhadli jsme, že tma může v oblasti Hill Creek přetrvávat až dva roky,“ řekl Rubnaren Live Science.

Vysvětlil, že výsledky jsou předběžné a zkoumají pouze jeden ekosystém, ale naznačují, že by se to mohlo projevit u více druhů.

Jiné simulace komunity Hill Creek zjistily, že pokud zůstane tma 700 dní, bude trvat 40 let, než se podmínky obnoví.

Výsledky byly prezentovány na výročním zasedání Americké geofyzikální unie (AGU).