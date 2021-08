Nová teorie mnoha počátků života

Historie života na Zemi byla často přirovnávána k reléovému plamenu starému čtyři miliardy let. Jedna pochodeň, zapálená na začátku řetězu, pokračuje v cestě životem ve stejné formě po celou cestu. Ale co kdyby byl život lépe srozumitelný analogií oka, blízce příbuzného orgánu, který vznikl z nezávislého původu? Co kdyby se život vyvíjel nejen jednou, ale několikrát se vyvíjel nezávisle?

V novém článku publikovaném v Journal of Molecular EvolutionVědci z Institutu Santa Fe Chris Kempes a David Krakauer tvrdí, že abychom se seznámili s celou škálou forem života, musíme vyvinout nový teoretický rámec.

Ve svém třívrstvém rámci vyzývají Kempes a Krakouer vědce, aby se nejprve zamysleli nad plným prostorem hmoty, v němž by mohl být možný život; za druhé, omezení, která omezují bytí možného života; A za třetí, zlepšovací procesy, které řídí adaptaci. Rámec obecně považuje život za adaptivní informace a přijímá výpočetní analogii k zachycení ústředních procesů života.

Když se podíváme na život v novém rámci, objeví se mnoho důležitých možností. Zaprvé, život vzniká mnohokrát – nějaká zjevná adaptace je ve skutečnosti „novou formou života, nejen adaptací,“ vysvětluje Krakouer – a nabývá mnohem širšího spektra forem, než umožňují konvenční definice.

Kultura, aritmetika a lesy jsou všechny formy života v tomto rámci. Jak vysvětluje Kemps: „Lidská kultura žije z podstaty mozků, stejně jako mnohobuněčné organismy žijí z podstaty jednobuněčných organismů“.

Když se vědci zaměřují na životní rysy jednotlivých organismů, často ignorují, do jaké míry závisí životy organismů na celých ekosystémech jako jejich primárních materiálech, a také ignorují způsoby, kterými může být životní systém více či méně. V rámci Kempes-Krakauer se naopak objevuje další implikace: život se stává spíše kontinuem než binárním fenoménem. V této souvislosti autoři poukazují na řadu nedávných snah, které kvantitativně zařazují život do spektra.

Kempes a Krakauer doufají, že širším pohledem na životní principy vytvoří plodnější teorie pro studium života. Díky jasnějším zásadám pro hledání forem života a nové sadě potenciálních forem života vyplývajících z nových principů nejen objasníme, co je život, vysvětluje Krakauer, ale budeme také lépe vybaveni „budováním zařízení pro hledání života, vytvářením v laboratořích a dozvědět se o životě. “Míru, v jaké žijete život, vidíme.

Reference: “The Multiple Patss of Multiple Life” od Christophera B. Kemps a David C. Krakauer, 12. července 2021, k dispozici zde. Journal of Molecular Evolution.

DOI: 10,1007/s00239-021-10016-2