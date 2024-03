Ruská kosmická loď Sojuz přepravuje tříčlennou posádku na Mezinárodní vesmírnou stanici

Dva dny po startu ruská trajektová loď s posádkou Sojuz dostihla v pondělí Mezinárodní vesmírnou stanici a přesunula se do dokonalého přístaviště, kam přivezla dva krátkodobé členy posádky a astronauta NASA, aby zde zahájili šestiměsíční pobyt. obíhat.

Velitel Sojuzu MS-25/71S Oleg Novitsky, běloruská hostující pilotka Marina Vasilevskaja a veteránka NASA Tracy Dysonová monitorovali přiblížení robota, kosmická loď sklouzla ze dna a zakotvila v modulu Preshal směřujícím k Zemi v 11:03 EDT.

Kosmická loď Sojuz MS-25/71S přelétá v pondělí nad Chorvatskem při posledním přiblížení k Mezinárodní vesmírné stanici. Na palubě: zkušený astronaut Oleg Novitsky, běloruský host Marina Vasilevskaya a astronautka NASA Tracy Dyson. NASA TV



Po kontrole těsnosti pro ověření těsného konstrukčního utěsnění byly poklopy otevřeny a Posádka Sojuzu Přiletěl na stanici a přivítal ho velitel ISS Oleg Kononěnko, astronauti Nikolaj Chub a Alexander Grebenkin spolu s astronauty NASA Loral O'Hara, Matthew Dominic, Michael Barratt a Janet Epps.

Vasilievskaya (modrá letecká kombinéza, vlevo) mává do kamery okamžiky po nástupu na Mezinárodní vesmírnou stanici. O'Hara se vznáší vedle ní vlevo nahoře a Janet Epps vlevo dole. NASA TV



„Marino, otevřela jsi Bělorusku dveře k pobytu ve vesmíru,“ vysílal ruský dispečer v rádiu z Moskvy. „Takže máte skvělou a bezpečnou práci. Užijte si svou práci, dovolenou. Jsme na vás velmi hrdí. Celý lid Běloruska je na vás hrdý.“

„Jsem velmi šťastná, že Bělorusko dorazilo v pořádku a zdravé na Mezinárodní vesmírnou stanici,“ řekla Vasilevskaja se širokým úsměvem prostřednictvím překladatele.

„Trvalo to pár dní, ale jsme ve skvělé náladě a jsem velmi šťastný, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Líbil se mi každý jeho aspekt. … Jsme velmi šťastní z vaší podpory.“ Dělá mi to velkou radost a dodává nám to sílu.“

Tým NASA Mission Control poblahopřál Nowitzkimu k jeho bezpečnému návratu „do vašeho druhého domova. Jsme rádi, že vás vidíme zpět na stanici.“

„Tracy, je tak úžasné znovu vidět tvůj usměvavý obličej na Mezinárodní vesmírné stanici,“ řekl Costa Mavridis, styčný pracovník NASA pro kosmickou loď. „Všichni zde v Houstonu, včetně vaší rodiny a přátel v promítací místnosti, září pýchou, když sledují obrazovku.“

Desetičlenná posádka stanice se sešla ke krátkému videohovoru s ruským řídícím střediskem mise poblíž Moskvy. Zadní řada (zleva doprava): Nikolaj Chub, Alexander Grebenkin, Mike Barratt, Oleg Kononěnko, Matthew Dominic, Loral O'Hara. Přední řada (zleva doprava): Tracy Dyson, Oleg Novitsky, Marina Vasilevskaya, Janet Epps. NASA TV



Byli to Kononěnko, Chubb a O'Hara Ta byla spuštěna loni v září Na palubě trajektové lodi Sojuz MS-24/70S připlouvají Dominic, Barratt, Epps a Grebenkin Tento měsíc dopředu Na palubě SpaceX Crew Dragon.

Dyson nahradí O'Haru, která se vrátí na Zemi 6. dubna s Novitskym a Vasilevskou na palubě starší kosmické lodi MS-24/70S, která ji vynesla na oběžnou dráhu v loňském roce. Dyson se vrátí domů příští září s Kononěnkem a Chubbem pomocí kosmické lodi MS-25/71S dodané Nowitzkim.

Výměna Sojuzu byla nutná, protože Kononěnko a Chub byli uprostřed ročního pobytu na palubě stanice a ruské posádky lodí nemají certifikaci pro plavby trvající déle než šest měsíců.

Po odletu Novitského, Vasilevskaja a O'Hary budou příspěvky NASA na stanici pokračovat v pokračujícím výzkumu a přípravách na počátek květnového příletu kosmické lodi Boeing Starliner, prvního zkušebního letu náhrady SpaceX Crew Dragon sponzorované NASA. kosmická loď. .

Po dvou bezpilotních zkušebních letech a rozsáhlé práci na nápravě softwarových problémů a neočekávaných problémů s opotřebovanými ventily pohonného systému představitelé NASA a Boeingu tvrdí, že kosmická loď je konečně připravena přepravit astronauty na stanici a ze stanice.

Umělecký dojem z kosmické lodi Boeing Starliner při jejím konečném přiblížení k Mezinárodní vesmírné stanici. První zkušební let Starlineru je naplánován na začátek května. NASA



Pro nadcházející „Crew Flight Test“ astronauti Barry „Butch“ Wilmore a Sunita Williamsová otestují automatické a manuální řídicí systémy lodi během letu na stanici a ze stanice, přičemž stráví na palubě základny asi 10 dní.

Pokud let proběhne dobře, bude Starliner certifikován pro použití na budoucích misích s rotací posádky ISS, bude rotovat s Crew Dragon společnosti SpaceX a poskytne NASA nadbytečnost, pokud jde o vypouštění astronautů na a z vesmírné stanice.

„Dnes jsou všechny naše Crew Dragony vypuštěny na (rakety SpaceX Falcon 9),“ řekla programová manažerka vesmírné stanice Dana Weigelová. „Pokud by se vyskytl problém například s F9 a museli jsme na chvíli zastavit… kdybychom měli jiné vozidlo, mohli bychom pokračovat v létání.“

To by pomohlo zajistit stálou americkou přítomnost na palubě vesmírné stanice.

„Takže to je důvod, proč, když mluvíme o tom, že máme více poskytovatelů, proč je pro nás tak důležité mít tuto nepřetržitou schopnost,“ řekl Weigel.

