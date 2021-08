Hubble zachycuje úžasný ‘Einsteinův prsten’ pro přiblížení hlubin vesmíru

Gravitace je tajemné a podivné lepidlo, které drží vesmír pohromadě, ale tím jeho kouzlo nekončí. Můžeme také využít způsob, jakým se časoprostorové zákruty dívají na vzdálené objekty, které by bylo velmi obtížné detekovat.

Říká se tomu gravitační čočka a je to efekt předpovězený Einsteinem a je krásně ilustrován v novém vydání Hubbleova vesmírného teleskopu.

Ve středu obrázku (níže) je téměř dokonalý lesklý prsten se čtyřmi propojenými světelnými body po celé délce, které obepínají další dva body se zlatou září.

Říká se tomu Einsteinův prsten a tato jasná místa nejsou šesti galaxiemi, ale třemi: dvěma uprostřed prstence a jedním kvazarem za sebou, jejich světlo se při průchodu gravitačním polem v popředí zkresluje a zesiluje. Galaxie.

Vzhledem k tomu, že hmotnosti obou popředních galaxií jsou velmi vysoké, způsobuje to gravitační zakřivení časoprostoru kolem dvojice. Jakékoli světlo, které pak cestuje tímto časoprostorem, sleduje toto zakřivení a vstupuje do našich dalekohledů zkreslené a zkreslené – ale také zvětšené.

Jak se ukazuje, je to opravdu užitečný nástroj pro zkoumání vzdálených i blízkých končin vesmíru. Cokoli, co má dostatečnou hmotnost, může fungovat jako gravitační čočka. To může znamenat jednu nebo dvě galaxie, jak vidíme zde, nebo dokonce masivní kupy galaxií, které vytvářejí nádherný nepořádek světelných skvrn od mnoha věcí za nimi.

Astronomové hledající do hlubokého vesmíru mohou tyto skeny rekonstruovat a snímky opakovat, aby pomocí objektivu viděli přesnější detaily vzdálených galaxií. To ale není vše, co gravitační čočky dokážou. Síla čočky závisí na zakřivení gravitačního pole, které přímo souvisí s hmotou, kolem které je ohnuta.

Gravitační čočky nám tedy mohou umožnit vážení galaxií a skupin galaxií, což nám zase může pomoci najít a zmapovat temnou hmotu – tajemný, neviditelný zdroj hmoty, který generuje extra gravitaci, kterou nelze vysvětlit věcmi ve vesmíru. Už to lze zjistit.

Trochu blíže k domovu by nám gravitační čočka – přesněji mikročočka – mohla pomoci najít objekty v Mléčné dráze, které by byly příliš tmavé na to, abychom je mohli vidět jinak, jako například hvězdokupa černé díry.

a stává se menší. Astronomům se podařilo detekovat nepoctivé exoplanety – ty, které nejsou spojeny s hostitelskou hvězdou, putující studenou a osamělou galaxií – podle zvětšení, ke kterému dochází, když tyto exoplanety procházejí mezi námi a vzdálenými hvězdami. K detekci exoplanet v jiných galaxiích dokonce použili mikrogravitaci.

Je docela divoké, co má vesmír ve vlastních gravitačních ramenech.

