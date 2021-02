RTX 3060 je první grafická karta Nvidia, která má měnitelnou pásku

obrázek : NVidia

Ti, kterým se podařilo koupit jednu z nových Nvidia Grafické karty RTX 3060 včera Nyní se dostaňte do společnosti l Čekání na něj Podpora měnitelných lišt, Který Uživatelé PC to mohou povolit na úrovni BIOSu, aby umožnili CPU a GPU komunikovat přímo mezi sebou. To je velký problém, protože to je na místě Pomáhá zvyšovat snímkovou frekvenci hry.

Podpora této funkce byla zavedena s nejnovější aktualizací ovladače Nvidia včera, ale má vliv pouze na RTX 3060 v tuto chvíli. Řekla Nvidia Koncem března bude pro zbytek posádky Series 30 následovat podpora objemové varianty BAR.

Nicméně, jako AMD Smart Access Memory (SAM)„Což je jen další věc To znamená, že lze měnit velikost pásky, kompatibilita je omezena na konkrétní CPU a základní desky. Ne každý má RTX 3060 bude Možnost tuto funkci ještě povolit.

V současné době je Nvidia Resizable BAR kompatibilní pouze s čipsetem AMD 500 a čipsetem AMD 400 na základních deskách s podporou CPU řady AMD Zen 3 Ryzen 5000. Navíc budete potřebovat procesor AMD Ryzen řady 5000, abyste mohli používat Resizable BAR s grafickou kartou Nvidia. V současné době není kompatibilní se staršími procesory AMD.

Na straně společnosti Intel kompatibilita zahrnuje čipovou sadu řady 400 a všechny čipové sady 11. generace dostupné od 25. února. . Nicméně proto Nvidia na jeho získání úzce spolupracuje se společností Intel Jedná se o akci, zdá se pravděpodobné, že Resizable BAR bude funkční, až Intel vydá stolní procesory 11. generace a čipovou sadu příští generace; Společnost Nvidia uvádí zařízení Core i9, i7 a i5 11. generace jako kompatibilní spolu s procesory Core i9, i7, i5 a i3 10. generace.

Resizable BAR will also be compatible with motherboards from all major manufacturer s, including Asus, ASRock, Colorful, EVGA, Gigabyte, and MSI. Nvidia did not say which ones specifically, but each manufacturer would have more information on their websites. Considering that 400-series chipsets are compatible, all 400-series motherboards should be compatible as well (Z490, H470, B460, and H410), but each manufacturer could decide to only enable it on certain models. Always best to double check!

I wouldn’t hold your breath for Resizable BAR to come to 300-series Intel chipsets anytime soon, either. That chipset, which supports 8th and 9th-gen CPUs, dosáhne konce svého životního cyklu do ledna 2022Intel se proto pravděpodobně nebude soustředit na kompatibilitu Pro tuto generaci.

Herní notebooky řady RTX 30 také podporují nastavitelnou lištu s procesory Intel a AMD. Opět budete muset zkontrolovat u výrobce notebooku, zda je podporován u konkrétního modelu. The MSI GP66 LeopardPodporuje to například.

Ale i když váš počítač všechny tyto boxy vymaže, neuvidíte zvýšení snímkové frekvence v každé hře, jako je tomu u AMD AMD. V tuto chvíli podporuje pouze několik her Resizable BAR s grafickým procesorem Nvidia, který obsahuje Assassin’s Creed ValhallaA Pohraničí 3A Posun metra, A Několik dalších.

Jako vždy nezapomeňte aktualizovat ovladače, BIOS a VBIOS, aby tato nová funkce skutečně fungovala na podporovaném počítači.