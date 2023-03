Unikly živé fotky z Pixelu 7a

Říká to mlýn pověstí Google letos posílil své zařízení střední třídy o 6,1palcový OLED panel s obnovovací frekvencí 90 Hz (Pixel 6a měl obnovovací frekvenci 60 Hz) a rozlišením 1080p. Pod kapotou se očekává Tensor 2 SoC a Pixel 7a by mohl být prvním telefonem Tensor, který bude vybaven Wi-Fi Bluetooth čipem Qualcomm, WCN6740. Tělo není podle Roye plastové a je vyrobeno z kovu.

Pixel 7a bude údajně obsahovat 64MP obrazový snímač Sony IMX787, který by měl ukotvit sestavu zadního fotoaparátu. Druhá zadní čočka ultraširokoúhlého fotoaparátu bude podporována 12MP snímačem (pravděpodobně Sony IMX712). A zařízení by mohlo podporovat 5W bezdrátové nabíjení, pokud jsou pověsti pravdivé.

Očekáváme také, že telefon bude podporovat Magic Eraser, který z fotografií odstraňuje nežádoucí osoby, zvířata a předměty. Měl by také obsahovat funkci Direct My Call, která vám na obrazovce zobrazí všechny možné možnosti při volání do firmy. To vám umožní přeskočit poslech nahrávky („stiskněte 1 pro účtování, stiskněte 2 pro zákaznický servis, stiskněte 3 pro prodej“). Vzhledem k tomu, že bude poháněn Tensor 2, může Pixel 7a obsahovat Photo Unblur, který opravuje rozmazané fotografie pořízené jakýmkoli fotoaparátem a uložené v aplikaci Fotky Google.

Rada krevety Na své stránce na Twitteru měl také několik praktických fotografií s Pixelem 7a z první ruky (špička klobouku pro mého kolegu Martina).

Jedná se o zajímavou nabídku Pixel střední třídy s designem podobným Pixelu 7 na zadní straně. Při pohledu na obrazovku jsou rámečky na Pixelu 7a mnohem silnější. Pixel 6a je vybaven 6GB LPDDR5 RAM a 128GB úložištěm; Stejnou konfiguraci jsme letos mohli vidět u Pixelu 7a. Pixel 6a má cenu 449 $ a může mít podobnou cenu v obchodě (bez slovní hříčky) jako Pixel 7a. minulý rok Google nabídl několik skvělých swapových hodnot a doufáme, že letos uvidíme opakování.