Sledování velikosti: Gustavo Dudamel v Hollywood Bowl

Mohu udělat skromný návrh na Hollywood Bowl? Co takhle pověřit losangelského umělce, aby vytvořil nějaký druh pocty pytli Cheetos?

Právě slaná, mastná a sýrová svačinka před 16. létem se ukázala být skutečným znakem velkých koncertů, které se letos v létě konaly v amfiteátru. V té době trampové v krabici poblíž mě položili Cheetos na zem a zapomněli tašku a oni Poslouchat Mladému kudrnatému kapitánovi, kterého nikdo neznal.

Koncert byl zakončen Čajkovského Pátou symfonií s pozoruhodným nadšením. Hlava, která to provedla, nyní zešedla a v úterý večer se vrátil k symfonii v Bowlu s Los Angeles Philharmonic, kde se ve čtvrtek opět vrátí. Čajkovskij se nevyhnutelně prohloubil a dospěl. Představení bylo na úrovni, kterou by za mé peníze v Čajkovského pátém mohli za mé peníze dosáhnout pouze tři další současní (a všichni starší) hudební ředitelé: Kirill Petrenko a Berlínská filharmonie, Valery Gergiev a orchestr Mariinsky a Semyon Bechkov a jeho Česká filharmonie.

Ale Dudamel to udělal v misce.

Bowl je letos v létě jiný než kdy jindy a zřejmým důvodem je pandemie. Když v červenci začala sezóna LA Phil, byli jsme nadšení, že orchestr hraje společně tak, jak by orchestr mohl. Byli jsme nadšení, že jsme se zbavili masek, vyrazili na výlet a shromáždili se. Byl tam pocit vítězství. Ale byl tu také nový smysl pro účel. Hudba je důležitá. Mísa nebyla jen o párty.

Bylo toho víc. Upravený zvukový systém nyní zprostředkovává originálním a nádherným způsobem, který skutečně skvělý zvuk poskytuje, skutečný a zaručený hudební pocit. Zdá se, že existuje sdílený pocit, že jsme všichni v něčem tak důležitém, v naší době, společně.

Lidé se opět přišli projít a je potěšením nezapřít misku. Za ta léta se ale pro mnohé stal hlavním cílem. V pozadí stál orchestr. Po pravdě řečeno, mnoha hudebníkům a mnoha milovníkům hudby přišla mísa nepříjemná.

Jsme zpět v maskách v misce, kromě případů, kdy aktivně jíme nebo pijeme (i když je třeba trochu úsilí, abychom byli jemně dodržováni). Stále jsme si mohli užít piknik. Ale našli jsme rovnováhu. Nemohu s jistotou říci, že někde ve velké míse někdo v úterý nemotorně bušil na Cheetose, zatímco trubka hrála ve druhém pohybu melancholické sólo Čajkovského s máslovým hedvábím nejlepšího francouzského pečiva. To si ale nedovedu představit. Můj předchůdce Martin Bernheimer miloval dokumentování klapot lahví vína valících se uličkami na každém koncertě Bowl. Celé léto jsem si žádného nevšiml.

Co tam však bylo, lidé tleskali mezi symfonickými pohyby a v určitém okamžiku v první větě v náhlém okamžiku. Po první větě houslového koncertu Artura Marqueze, která měla premiéru v první polovině koncertu, došlo k otevřenému jásotu. To je přesně důkaz, že mísa je nyní stejně důležitá jako po celá desetiletí.

Staré tabu proti potlesku mezi pohyby je dávno pryč. V dnešní době je potlesk často oslavován jako znak zásadního nového publika. Když nadšené nové publikum naslouchá stejně pozorně jako kdokoli jiný, existuje naděje na budoucnost vyvíjející se umělecké formy.

V úterý vystoupil na scéně Hollywood Bowl skladatel Arturo Marquez. (Jason Armond/Los Angeles Times)

Nový Marquesův koncert „Fandango“ na objednávku L.A.Pila a napsaný pro houslistku Anne Akiko Meyers je velký. Je založen na mexickém fandangu Márquezovi, který vyrostl se Sonorou. Jeho nástrojem byly housle a jeho otec byl houslista mariachi. Ale Marquezovým cílem v koncertu bylo použít jeho folk a taneční kořeny formálním klasickým způsobem, přičemž jeho příkladem byli evropští skladatelé jako Manuel de Falla a Isaac Albéniz.

Výsledkem je možná příliš tradiční koncert, který se spíše přizpůsobuje, než transformuje. Markýz Les Villa-Lobos, Dudamel zahájil program s vyznamenáním zavedením „Bachianas Brasileiras“ č. 4, brazilského Bacha. Ale Markýz má nepolapitelný lidový nádech, díky kterému se Dentson č. 2 stal hitem a oblíbeným u Dudamel’s YOLA.

V Marques Concerto bylo Myers dovoleno užít si její virtuozitu. Píše melodie, které znějí staře a stojí za to je zachovat. Taneční rytmy dělají to, co mají, což způsobuje, že se nohy třesou a nervy mravenčí. Orchestr je dobře využit. Pokud výsledek postrádá originalitu, nikdy nezklame posluchače, přibližně za 35 minut. To by se mohlo promítnout do tanečního koncertu s nohama.

Gustavo Dudamel řídí Los Angeles Philharmonic Orchestra v Hollywood Bowl v úterý 24. srpna. (Jason Armond/Los Angeles Times)

Když byla Čajkovského pátá symfonie nová, intelektuálům se zdálo, že se o ni zajímají méně než o Marquesův koncert. Stejně jako Beethovenův pátý má fatalistický impuls a jako pětina všech pětin nakonec triumfuje nad nepřízní osudu. Kromě vítězství je zde detonace, což může být nebezpečná věc.

Před šestnácti lety Dudamel připravoval jídlo ze všeho – dobrého, zlého a nesmyslného. Byl mladý. Bylo to úžasné. Přiměl ji žít a dýchat hudbou. Od té doby se znovu a znovu obrací na Čajkovského a pátý je stále naživu, v úterý mu dýchá hudba, ale ne na individuální úrovni.

Ukázal trpělivost nad soucitem, vznešenost nad prchavou naléhavostí, Dudamel nyní dělá zásadní tah. Sotva to zvládne vyvrcholení, jako když je míč zasažen mimo park (odtud první část povzbuzující pohyb), ale vše je zasazeno do kontextu. Nechal Čajkovského slzit a triumfovat, ale v mezích Čechovova Iana. Co to je a co to je, musíme se toho naučit nechat. Mrtvý racek je smutný pohled, ale nesmíme ho brát víc ani méně.

V tomto krásném, elegantním a sexy představení přišly okamžiky jako po tomto. Valčík ve třetí větě nebyl úplně stejný jako Vídeň na plese, ale Rusové bruslí na zamrzlém jezeře. Úzkost z prvního pohybu není zadržována ani uvolňována, jen život dělá to, co dělá pro nás všechny. Živý a šťastný epilog zněl na povrchu dobře, aniž by byl nutně nejlepším ruským způsobem více než navenek přesvědčivý. Čechov nám každé zítra připomněl, že má něco v rukávu-přesně tak, jak se každou noc procházelo v misce mnoho neznámých, což nyní zahrnovalo možnost velikosti Cheetosova odporu.