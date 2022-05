Nové funkce, díky kterým budou nové bankovky odolné proti padělání – The New Indian Express

Expresní zpravodajská služba

Nové Dillí: Očekává se, že bude přidána řada nových bezpečnostních prvků, jakmile Reserve Bank of India (RBI) začne tisknout nové bankovky.

Například místo jednoho budou při zadávání zakázek novým dodavatelům nabízeny čtyři různé typy bezpečnostních vláken (24,70 000 km) pro mince v hodnotě 100, 200, 500 a 2 000 rupií.

Další ochranné prvky – barva měnící inkoust pro bankovky vysoké a střední nominální hodnoty (24 000 kg a 4 600 kg), nášivka čipu (8 000 milionů kusů), tři druhy ochranných vláken (47 000 kg), mikrootvory (jednorázový přenos technologie), budou také „zesílené“ fixy na papírové karty a inkoust (25 130 kg, mikroskopické fyzikální a chemické fixy), aby byly bankovky odolné proti padělání.

Některé ze zahraničních společností, které předložily nabídky na funkci bezpečnostního vlákna, jsou Optaglio Ltd (Česká republika), Fedrigoni SpA (Itálie), Papierfabrik Louisenthal GmBH (Německo), Hueck Foilen GmbH (Rakousko), Crane & Co Inc (Spojené státy americké) . Bezpečnostní inkousty GleitsMann (Německo) a SICPA SA (Švýcarsko) patří mezi zahraniční společnosti, které se ucházejí o funkci inkoustu měnícího barvu.

Leonhard Kurz Stiftung & Co KG (Německo), Honeywell International Inc, De La Rue, Bundes Druckerei, Komsco (Jižní Korea), Landqart AG, Oberthar Fiduciaire SAS, Goznak, Keit Ltd (Bulharsko), Stardust Materials LLC (USA), Woollard & Henry Ltd (UK) jsou další zahraniční společnosti, které se zúčastnily globálního předkvalifikačního výběrového řízení.

Nabídky byly otevřeny 1. září 2017. Fyzické kontroly zahraničních dodavatelů však z různých důvodů neproběhly.