Shawn Willentz se vrací do projektu 1619

Rozhovor s Nicole Hannah Jones na CBS dnes ráno17. července 2021. (CBS dnes ráno / přes YouTube)



Shawn Willentz je hrdý liberál a občas tvrdý demokrat. Je však také významným historikem na Princetonské univerzitě, jehož akademická práce je široce respektována napříč politickým spektrem. To nezabránilo některým progresivistům v útoku na jeho práci spíše z politických než vědeckých důvodů – konkrétně z hříchu psaní knihy. U muže žádný majetek, který tvrdí, že ústava byla z velké části utvářena odporem v době zakladatelů k umožnění, zakořenění nebo dokonce označení otroctví. Nedávno se ocitl v ohni kvůli své hlasové kritice – spolu s kritikou dalších významných liberálních historiků – aspektů The New York Times časopis Projekt 1619.

v Promyšlený, ale drsný článek V českém historickém časopise s názvem „Projekt 1619 a život v pravdě“ historická operaWilentz vypustil další raketu proti projektu 1619, jeho editorce a vedoucí esejistce Nicole Hannah Jonesové, krát časopis Šéfredaktor Jake Silverstein a v širším smyslu intelektuální klima politik „antirasismu“, které vytvářejí pokřivenou historii a přitom terorizují seriózní učence do ticha. Willentz kritizuje nepřiměřené a nepodložené tvrzení Hannah Jonesové v hlavním článku, že „jednou z hlavních příčin“ americké revoluce a Deklarace nezávislosti byl americký koloniální strach, že Britové omezí nebo zruší otroctví:

Hned mě napadlo, jak někdo, i když měl nepatrné znalosti o historii otroctví nebo o americké revoluci, mohl napsat tuto větu. Následující vysvětlení bohužel situaci ještě zhoršilo. Článek tvrdil, že Britové vyvinuli „hluboký boj“ o otroctví a britská vláda čelí rostoucím výzvám k ukončení transatlantického obchodu s otroky – reforma, která „převrátí“ celé koloniální hospodářství, nejen jih. Z tohoto důvodu – článek neříkal nic jiného – američtí kolonisté na severu a jihu věřili, že Britové jsou hrozbou otroctví, instituce, kterou tak zoufale chtěli chránit. Kolonisté místo toho, aby riskovali ztrátu otroctví, vyhlásili nezávislost. Předpokládalo se, že revoluce ve svém jádru byla reakčním bojem a zotročením, které mělo odrazit zrušení otroctví Brity. Odstavec pojednával o tématech nebývalého významu a byl historickým nesmyslem. Jak bych později zdůraznil u předních vědců na toto téma, kteří vědí o revoluci více než já, neexistuje žádný důkaz o tom, že by jeden kolonista vyjádřil podporu nezávislosti za účelem ochrany otroctví. Tvrzení projektu 1619 nebyla založena na historických pramenech, ale na předpokladech a inovativním myšlení. . . . V době revoluce bylo v koloniích více politik proti otroctví než v Británii. Toto jsou předběžná fakta.

***

K pochopení zkresleného pojetí revoluce v hlavní eseji o projektu 1619 nebylo zapotřebí pokročilých znalostí americké historie. Kdyby to byl historický papír ze střední školy, byla by tato diskuse příčinou selhání. Je koneckonců vzácné číst studenta, který chápe, že každá hlásaná pravda je zcela falešná, na podporu tvrzení, pro které nejsou uvedeny žádné další důkazy, na dvě z nejdůležitějších témat celé historie Spojených států, ve skutečnosti je to všechno moderní. Historie a příčiny americké revoluce a počátky boje proti otroctví. Ale tohle nebyl papír ze střední školy, byl The New York Times časopisSpisovatelka byla podle životopisu své spisovatelky známou novinářkou. Článek mohl být historicky zavádějící, ale byl také pobuřující a zajímavý.

Wilentz poznamenává, že si to naivně myslel Časopis Times Bez větších obtíží by záznam opravil, kdyby se obrátil na přední historiky s pravdou na jejich straně. Ale to samozřejmě špatně chápe narativní cíle projektu 1619 a sílu Hannah Jonesové (podporované stoupenci tohoto románu) v rámci krát Organizace, téma, kterého se Willentz dotýká. Tento román, který je klasikou přístupu kritické rasy k historii, potřeba Americká instituce nenávratně zkorumpovaná rasismem a otroctvím jako jeho primární účel; Ačkoli by tedy esej Hannah Jonesové byla dobře přečtena, aniž by se vůbec diskutovalo o revoluci, bylo by pro ni a její cíle nepřípustné tento závěr upravit. A její síla v organizaci znamenala, že pokud by přiznání provinění v tomto bodě pro ni nebylo důležité, bylo by to důležité pro Silversteina, pravdou, zatraceně. Kritici tam byli proto, aby byli umlčeni nebo vyhnáni, ne aby vedli uctivou diskusi. Willentz opakovaně zmiňuje své české čtenáře souběžně s tímto přístupem, který dobře znají: