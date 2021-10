T Ctihodná Evropská unie K placení hraničních zdí má pevný postoj: To se nestane. I po migrační krizi v Evropě v letech 2015 a 2016, kdy dorazilo 1,4 milionu lidí, z nichž mnozí uprchli před občanskou válkou v Sýrii, poslala Evropská komise Maďarsku blechu v jeho národním uchu, když požadovalo odškodnění za postavení plotu na jeho území. hranice se Srbskem, jeden z hlavních vstupních bodů.

Nic v Schengenském hraničním kodexu, který upravuje správu hranic, není společnou odpovědností já A svým členským státům komise přestává platit za ploty. V Bruselu ale převládá názor, že je to drahé a neefektivní. lze vylézt. Spíše odvádějí přistěhovalce, než aby je odrazovali. Stojí v cestě skutečným uprchlíkům s právem na azyl. The já Vysílá pohraniční stráž a místo toho platí za high-tech řešení.

Nyní je ale komise vyzvána, aby svůj názor změnila. Dochází k tomu, když se počet žadatelů o azyl letos na jaře poprvé téměř zdvojnásobil ve srovnání s rokem 2020 (kdy COVID-19 ztěžoval pohyb). Mezitím se Bělorusko zlomyslně snaží mobilizovat irácké žadatele o azyl do Litvy, Lotyšska a Polska, možná v reakci na já Sankce za volební podvody. Mnoho Evropanů očekává, že brzy dorazí mnohem více Afghánců. Tento měsíc 12 členských států napsalo výboru žádost o změnu způsobu používání já Řeší bezpečnost hranic. Mimo jiné chtějí, aby za ploty zaplatil Brusel. Fyzická bariéra „slouží zájmu [the] Úplný já a nejen členské státy, které přijely poprvé.“ Takové věci by podle ní měly být „dostatečně financovány já Rozpočet jako priorita.

Skupinu, do které patří Maďarsko, Lotyšsko, Rakousko, Polsko a Řecko, vedla Litva, která chce já Daňoví poplatníci pokrývají 75 % ze 152 milionů eur (176 milionů dolarů), které utratí za tři metry vysoký plot na své hranici s Běloruskem. Dokončení projektu je plánováno na září. toto léto Politico Zmínil jste, že Litva i Řecko požádaly o financování svých vlastních bariér. Řecko chtělo pomoci zaplatit 60 milionů eur na rozšíření svého plotu podél své severovýchodní hranice s Tureckem. Řecký mluvčí uvedl, že jde o proaktivní krok v případě příchodu těchto Afghánců a „nezbytnost“ ochrany hranice.

Komise formálně neodpověděla. Její šéfka Ursula von der Leyenová ale tento požadavek minulý týden na summitu zřejmě odmítla já vůdci v Bruselu. Údajně řekla velitelům: “Na ostnatý drát a zdi nebudou žádné finance.” Někteří pozorovatelé se však domnívají, že by se to mohlo změnit, pokud bude dostatek členských států nadále tvrdě tlačit.

UNHCR již zaujímá tvrdší přístup k imigraci. The já Síla společné hranice, Frontex, vám přináší více peněz a lidí. Komise také navrhla vytvoření koordinátora přemístění na úrovni odborů, i když panuje neshoda v tom, který z nich já Země musí vzít v úvahu počet žadatelů o azyl, které zastavují. The já Švédská komisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová chválila plot jako taktiku ke zpomalení imigrace. Při nedávné návštěvě Litvy popsala zeď země jako „dobrý nápad“. I c Komisaři se z migrační krize v letech 2015–2016 poučili, že přijetí tolika žadatelů o azyl má politické náklady, říká Roderick Parks z German Council on Foreign Relations, berlínského think-tanku. Stavba zdi to nedělá.