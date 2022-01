Natočit animovaný film, který nevypadá jako kreslený film

Tento příběh o „My Sunny Maad“ se poprvé objevil jako součást speciální animační sekce Předběžné vydání cen časopisu TheWrap Awards.

Česká režisérka Michaela Pavlátová režírovala krátké animované filmy, včetně roku 1992 nominovaného na Oscara „Reci, Reci, Reci…“ Natočila také dva hrané filmy, „Deti noci“ z roku 2008 a „Faithless Games“ z roku 2003. Nikdy však nenatočila animovaný film až do „My Sunny Maad“, afghánského příběhu, který byl překvapením pro kandidáty na Zlatý glóbus.

Navzdory úspěchu filmu, který získal i Cenu poroty na Mezinárodním festivalu animovaných filmů v Annecy, neměla přechod snadný.

„Myslela jsem, že to bude konec mé kariéry,“ řekla Pavlatová o svých prvních pokusech napsat animovaný film. „Funkce je velmi odlišná od krátké funkce, kterou můžete dělat s velmi malým týmem nebo sami. Krátké animace mohou být také tokenové, stylizované a experimentální, ale často jsem animovaný prvek považoval za trochu drahý produkt. Když jsem se pokoušel napsat příběh sám, neměl jsem úspěch a cítil jsem se smutný a bezmocný.“

Přitahuje ji však kniha Petry Procházkové „My Sunny Maad“ o Češce Héře, která se stěhuje se svým afghánským manželem do Kábulu, kde zažívá obrovský kulturní šok z toho, že žije v patriarchální a utlačovatelské společnosti.

Řekla: „Bylo to téma, které nemělo nic společného s animací, a věděla jsem, že když budu moci respektovat dramatičnost příběhu, mohl by oslovit širší publikum. Chtěla jsem natočit film, kde lidé zapomenou, že animovaný film.“

K vytvoření vzhledu filmu musela Pavlatová najít styl, který by byl reprodukovatelný jinými animátory. „Začala jsem se svým stylem hrubých náčrtů, ale viděla jsem, že to animátoři neumí,“ řekla. Pak jsem začal dělat styl realističtější, protože jsem si myslel, že realistický příběh potřebuje realistické postavy. Ale to byla chyba a nebyl to můj styl.“

Našla střední cestu, která jí umožnila soustředit se na to, co ji skutečně zajímá. „Nerada dělám metafory, ráda se šklebím,“ řekla. „Vyjádřit náladu postavy pomocí jednoduchých nástrojů, jako je mrknutí oka nebo zvednutí obočí nahoru a dolů.“

Pavlátová se snažila udržet v knize smysl pro humor, který přichází za temných okolností. Změkčila nejdrsnější pasáže románu, učinila hrdinčina manžela sympatičtějším a přijala intimitu příběhu vyprávěného z pohledu ženy přizpůsobené společnosti, která jí nedávala téměř žádné zastoupení. (Film se odehrává v roce 2004, kdy Tálibán nebyl pod kontrolou a pro ženy bylo všechno mnohem liberálnější než předtím nebo potom.)

„Ve většině mých filmů nemám ráda pohádky,“ řekla. Miluji skutečné příběhy, které jsou založeny na pozorování každodenního života. A v tom případě bych mohl být v rodině, jejíž součástí mohu být pouze prostřednictvím Hery.“

Níže si prohlédněte různé obrázky „My Sunny Maad“, od náčrtů až po závěrečné záběry z filmu:

