Netflix upustí od upoutávky na prequel Army of the Dead

Ačkoli Netflix zlodějská armáda Je to prequel film pro armáda mrtvých, nový trailer upuštěný během nedělního panelu filmu Comic-Con @ Home, je na zombie neuvěřitelně lehký. Ve skutečnosti, kromě nepřímého odkazu na zombie apokalypsu (letmý odkaz spárovaný s postavou sledující zpravodajské vysílání), obsahuje scény svých postav bojujících se zombie. (Hej, režisér a hvězda Matthias Schweigofer nám řekl: „Toto není zombie film.“)

Na panelu producentka Deborah Snyder zdvojnásobila myšlenku, že se nejedná o zombie film, a vysvětlila, že ona a kolega producent Zack Snyder „opravdu milovali myšlenku … že byla nastavena v době, kdy ve světě existovaly zombie ale nebyl to zombie film. “

“Takže, kdo vytvořil prequel, kde je to jiný druh filmu?” Protože pro mě je to spíše loupež romantické komedie než cokoli jiného [that] Náhodou žijete v tomto světě, kde jsou zombie v USA a způsobují určitou nestabilitu v bankovním systému, takže nutí lidi převádět peníze. „Takže, má to svůj důvod,“ dodává. “

Při popisu filmu Schweigover na desce řekl: „Jeho film začal [Dieter’s] Příběh a příběh světa bezpečného frakování. Ale je to příběh o lásce. A najít úžasnou ženu, se kterou strávil život. a spřátelit se. a být divný. a být výrazný. A … upřímně řečeno, je to muzikál. “

To samozřejmě každého rozesmálo na panelu, zatímco Zack Snyder vysvětlil „Ne“, než dodal: „I když je to skvělý žánr, který jsme dosud nepraskli, takže možná, když uděláme další spin-off, mělo by to být hudební.“

V ukázkové ukázce Schweigover zopakoval svou roli německého trezoru Ludwiga Dietera, kterého naverbuje Gwendolyn (Natalie Emmanuel), aby pracoval na začátku zombie apokalypsy. Postava je přitahována dalšími odvážnými loupežemi, mezi něž patří nejhledanější zločinci Interpolu, jako jsou Gwendolyn, Brad Cage (Stuart Martin), Corinna (Ruby OV) a Rolf (Jose Khan).

Podívejte se na trailer hned teď. To, co mu chybí u zombie, si vynahradí ve zbraních. Spousta a spousta zbraní:

Projekt zahájil výrobu v České republice loni v září a natáčení skončilo o tři měsíce později.

Točili jsme v Praze [at the] Konec loňského roku a to byl obrovský úspěch, protože se to stalo během pandemie. Česká republika prožívala opravdu těžké období [managing] COVID také, takže je opravdu zázrak, že jsme mohli dokončit tento film, “řekl nám Emmanuel během rozhovoru před vydáním F9. “V té době se v Praze děly různé věci a každý týden jedna z inscenací řekla: ‘Dobře, to stačí.” Vracíme se k němu. “A myslel jsem si:„ Také se zastavíme. “A dokázali jsme to. Byli jsme velmi v bezpečí a dokázali jsme to dokončit a byla to skvělá věc. Matthias je tak krásný, má velkou energii, je tak vzrušený a vzrušený. Je opravdu skvělé být u toho. Ty Pociťuješ jeho vzrušení a vášeň po celou dobu, takže jsem si práci s ním opravdu užíval a je to opravdu vzrušující přínos pro jeho postavu a ano , rádi jsme ho stříleli. “

zlodějská armáda Safe Netflix se brzy otevře.

Film je součástí širšího plánu Netflixu vytvořit trvalou franšízu. V době psaní tohoto článku měl název prequel pro anime Army of the Dead: Lost Vegas – A přímé pokračování armáda mrtvých Oba sestoupí na potrubí nemrtvých.

