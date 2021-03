Německo oznamuje, že „třetí vlna“ viru Corona začala; Itálie se chystá uzavřít Velikonoce

Šéf německé agentury pro veřejné zdraví v pátek varoval, že třetí vlna koronavirových infekcí již začala.

Stává se to v době, kdy stát začal postupně zmírňovat omezení zavírání, a to uprostřed úsilí vedeného vládou o urychlení zavedení očkování pro co největší počet dospělých.

Německá kancléřka Angela Merkelová již dříve varovala, že země by mohla upadnout do třetí vlny infekcí, pokud budou příliš rychle zrušena omezující opatření v oblasti veřejného zdraví.

Mezitím se Itálie údajně připravuje na uvalení dalšího kvazinárodního uzavření přes velikonoční svátky ve snaze omezit šíření viru.

Tento krok, který by měl být v pátek podepsán, má přijít jen něco málo přes rok poté, co se stala první zemí na světě, která zavedla celostátní blokovací opatření.