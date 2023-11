„Chip Guru“ věří, že je možné, aby Huawei vyrobil 5nm SoC, ale pro současné zařízení DUV by to bylo příliš drahé.

To, že se Huawei vzepřel americkým sankcím a postoupil kupředu s výrobou 7nm procesoru Kirin 9000S pro řadu vlajkových telefonů, považují pozorovatelé v oboru za zázrak, ale to neznamená, že cesta vpřed bude jednodušší. Bývalý viceprezident výzkumu a vývoje TSMC, známý také vynálezem ponorné litografie, je v nejnovější zprávě považován za „odborníka na čipy“ a uvádí, že výroba 5nm čipů pomocí současného zařízení DUV by byla příliš drahá. Ale proveditelné.

Použití strojů DUV k výrobě alespoň 5nm křemíku vyžaduje čtyřnásobný proces vzorování, který je nejen časově náročný, ale také drahý.

P70, P70 a P70 Art jsou údajně ve vývoji pro rok 2024 a očekává se, že příští rok budou první vlnou vlajkových lodí Huawei. Stále však neexistují žádné informace o tom, který čipset budou tyto prémiové smartphony používat, ale Burn Lin, kterého DigiTimes označuje jako „odborníka na čipy“, tvrdí, že nacvaknout ze 7nm na 5nm čip na strojích DUV je možné, ale bude stát Huawei. Podle zprávy pro současnou DUV litografii SMIC vyžaduje hromadná výroba 5nm SoC minimálně čtyřikrát více leptání.

Bohužel nevýhodou tohoto procesu je, že je nejen časově náročný, ale také drahý a ovlivní celkovou výtěžnost, což naznačuje, že Huawei nemusí mít pro P70 k dispozici dostatečné zásoby Kirin 5nm procesoru nové generace. . série příští rok. Lin však nesrovnává hromadnou výrobu 5nm čipů na UV strojích oproti DUV čipům. ASML, nizozemskému výrobci vyspělých strojů, bylo zakázáno dodávat čínským subjektům, jako je SMIC, zařízení potřebné k překonání 7nm prahu, přičemž USA se snaží udusit pokrok v této oblasti.

Další výzvou je, že při použití DUV strojů je potřeba přesné zarovnání během vícenásobných expozic, což může nějakou dobu trvat, a existuje šance, že dojde k jakémukoli nesprávnému vyrovnání, což má za následek nižší produkci a delší čas na výrobu těchto čipů. Lin uvádí, že pro imerzivní technologii DUV je možných šest režimů, ale problém opět pochází z výše zmíněných souvisejících nevýhod.

V důsledku toho může SMIC účtovat Huawei neuvěřitelnou částku za tyto 5nm čipy a vzhledem k tomu, že bývalý čínský gigant je u většiny dodávek smartphonů omezen pouze na jednu zemi, velikost čipových sad bude také menší, což způsobí ceny. těchto čipových sad poroste. SoC Kirin dále porostou. Neexistují žádné informace o tom, zda by Huawei a SMIC mohly v budoucnu zakoupit nějaké UV zařízení, ale zprávy naznačují, že čínská vláda utrácí miliardy na snížení závislosti na externích dodavatelích, včetně těch, kteří jsou pod vlivem USA.

Zdroj zpráv: Digi Times