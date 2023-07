Nemůžete se soustředit? Zde je to, co je třeba zvážit kromě ADHD.

Komentář k tomuto příběhu komentář

Jako terapeut po více než 25 let jsem viděl obrovský nárůst počtu dospívajících a dospělých, kteří bojují s pozorností a soustředěním. Mnoho mých pacientů se ptá, zda mají poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Tato obava je v souladu s hlášeným nárůstem předepisování léků na ADHD pro dospělé. Nicméně, exploze v sociálním a tradičním mediálním pokrytí ADHD vedla některé lidi k tomu, aby spěchali k soudu a vlastní diagnóze. Mnoho dospívajících a mladých dospělých v mé praxi uvedlo, že sledování videí na sociálních sítích je přimělo přemýšlet, zda také nemají ADHD. Bohužel jedna studie zjistila, že nejméně polovina těchto videí Může to být zavádějící.

Mohla by existovat alternativní vysvětlení jejich bojů. zvýšené sazby DepreseA úzkostNedostatek spánku a také to, že nás rychle se měnící technologie tahají různými směry, to vše přispívá ke zhoršení naší pozornosti.

Musíme být opatrní, abychom nepatologizovali širokou škálu lidských zkušeností, protože to může, kromě jiných důsledků, podkopat lidskou odolnost, penalizovat neurální variace a vést k nadměrné medikaci.

Zlatým standardem pro hodnocení ADHD je hodnocení, které zahrnuje důkladný klinický rozhovor s pacientem a ostatními, kteří je znali jako děti nebo dospívající, a také neuropsychologická měření kognitivních funkcí, exekutivních funkcí a procesů pozornosti.

Neuropsychologická vyšetření jsou ale zdlouhavá a drahá. Většina diagnóz ADHD se místo toho objeví během kratší návštěvy vašeho lékaře primární péče nebo odborníka na duševní zdraví.

Tyto návštěvy by minimálně měly zahrnovat důkladný klinický rozhovor, aby se posoudily nejen symptomy, ale také věk při nástupu, rozsah a závažnost. Diagnóza ADHD vyžaduje, aby lidé starší 17 let vykazovali alespoň pět příznaků poruchy pozornosti nebo hyperaktivity/impulzivity, které začaly ve věku 12 let.

Příznaky nepozornosti, které jsou častější u dospělých, zahrnují: READ Tým ukazuje velký příslib anorganických perovskitových solárních článků na zlepšení účinnosti solárních článků

Detaily často chybí.

Dělejte neuvážené chyby.

Zapomínání nebo vynechávání důležitých věcí.

Značné potíže s trvalou pozorností, vyhýbáním se rozptylování, následováním pokynů, nasloucháním, organizováním a vytrvalostí při plnění úkolů a činností.

Mezi příznaky hyperaktivity patří:

mluvit přehnaně

Rozmažte odpovědi.

Máte potíže sedět, zůstat v klidu nebo čekat, až na vás přijde řada.

Nudit se.

Být stále „na cestách“.

přerušit ostatní.

Tyto příznaky musí být přítomny alespoň ve dvou oblastech života – například člověk potřebuje mít problémy s pozorností v jiném kontextu kromě práce – aby mu byla diagnostikována ADHD. Příznaky musí také negativně ovlivnit různé části jejich života.

Studie Centra pro kontrolu a prevenci nemocí z roku 2015 zjistila, že 1 z 5 dětí s ADHD bylo lékaři diagnostikováno nesprávně.

Jednotlivci by měli zvážit, zda jejich problémy s pozorností nelze lépe vysvětlit jinými faktory, jako je deprese, úzkost a související poruchy, deficit spánku a nadměrné spoléhání na technologie.

Deprese, úzkost a související poruchy

Většina mých pacientů, kteří trpí depresí a úzkostí, má problémy se soustředěním, dokonce i na jednoduché úkoly, jako je sledování filmu.

Jedním z příznaků velké depresivní poruchy je „zhoršená schopnost myslet nebo se soustředit“. výzkum Ukažte, že věnovat pozornost a ignorovat rušivé informace může být pro lidi s depresí škodlivé.

Úzkost a související poruchy, jako je obsedantně-kompulzivní porucha Příbuzný K nedostatkům ve schopnosti soustředit se, organizovat, zůstat u úkolu a pokračovat ve zvolené činnosti. Příznaky generalizované úzkostné poruchy zahrnují potíže se soustředěním nebo dokončením úkolů, apatii, stejně jako pocit neklidu a potíže sedět.

A Stay U veteránů z Vietnamu s diagnózou PTSD zjistili, že jejich zvýšená bdělost a ostražitost přispěly k problémům s pozorností.

Pokud problémy s pozorností začnou, když lidé propadnou depresi nebo úzkosti, výskyt ADHD je méně pravděpodobný.

Mysl má omezené množství pozornosti a dalších kognitivních zdrojů, které se přes noc doplňují. Když si dostatečně neodpočineme, máme problém se soustředit. Schopnost soustředit pozornost je jednou z prvních věcí, které je třeba udělat, když lidé ztratí spánek, říká Charles Aprofesor spánkové medicíny na Harvard Medical School, v „Ukradené zaměření: Proč nemůžete věnovat pozornost – a jak znovu hluboce přemýšlet. „

Přílišná závislost na technologii

Mezi dospělými ve Spojených státech 31 procent uvedlo, že jsou online „téměř neustále“, což je nárůst z 21 procent v roce 2015, podle Průzkum Pew Research Center Pořízeno od 25. ledna do 8. února 2021. Utrácíme také v ohromujícím průměru Více než 11 hodin našeho dne trávíme sledováním obrazovek.

V posledním desetiletí jsem zaznamenal podobný posun v závislosti mých pacientů na telefonech, počítačích a tabletech. Tato zařízení mohou být velmi rušivá – což stopy se zvýšenou pozorností hlášeny potíže.

Běžné stížnosti se točí kolem toho, že se kvůli neustálému vyrušování nemůžete na nic soustředit a máte pocit, že je člověk neustále přitahován ke kontrole e-mailů, textových zpráv, sociálních médií nebo seznamovacích aplikací – i když jsou oznámení vypnutá. V důsledku toho se často snažíme dělat dvě nebo více věcí současně a nakonec vyčerpáme naše zdroje. A Studium mladých adolescentů V Nizozemsku vykazovali ti, kteří se zabývali multitaskingem médií, postupem času více problémů s pozorností.

Pokud má někdo problémy s pozorností do té míry, že to významně ovlivňuje jeho život, měl by se poradit s poskytovatelem zdravotní péče. Je důležité rozlišit, kdy může člověk trpět ADHD a kdy jsou potíže s pozorností způsobeny jinými faktory, aby mohl dostat vhodnou léčbu.

Jelena Kecmanovic, Ph.D., je klinická psycholožka a profesorka v metropolitní oblasti. Zaměřuje se na úzkost a negativní vlivy moderního života na pohodu. READ Předchozí infekce Covid chránily před Deltou, říká CDC, ale vakcíny jsou bezpečnější, aby se zabránilo hrozným nemocem

Uvítáme vaše komentáře k tomuto sloupku na [email protected].

Přihlaste se k odběru newsletteru Well + Being, který je zdrojem odborných rad a jednoduchých tipů, které vám pomohou žít každý den dobře

Darujte tento článek Dárkový článek