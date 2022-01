West Ham vs Leeds: Náhled Premier League, týmové zprávy, statistiky, předpovědi, čas výkopu, živě na Sky | fotbalové zprávy

Týmové zprávy, statistiky a předpovědi před nedělním zápasem West Hamu proti Leedsu v Premier League; Zápas začíná ve 14 hodin.

Novinky týmu

West Ham Doufám, že se Thomas Suchek vrátí a navštíví Leeds. Český záložník zmeškal výhru v polovině týdne nad Norwichem poté, co byl pozitivně testován na Covid-19.

Obránce Kurt Zouma je po zranění stehenní šlachy zpět v tréninku rychleji, než se čekalo, a bude hodnocen.

Patrick Bamford, Rodrygo a Pascal Struic doufají, že se vrátí do soutěže se jménem Leeds Krize zranění vykazuje určité známky uvolnění.

Bamford byl odstaven kvůli zranění kotníku a kyčle, zatímco Rodrygo (pata) a Strwick (chodidlo) chyběli od konce listopadu.

Osm dalších hráčů prvního týmu, včetně Calvina Phillipse a kapitána Liama ​​Coopera (oba hamstringy), bylo definitivně mimo, Diego Llorente a Tyler Roberts byli suspendováni. Ten také ošetřuje kmen telat.

West Ham vyhrál své poslední tři ligové zápasy proti Leedsu, což je více než v předchozích 28 zápasech proti nim (W2 D8 L18). Jejich poslední výhrou byly čtyři góly v řadě proti Whites mezi dubnem 1948 a srpnem 1949 ve druhé divizi.

Leeds přesně v tomto zápase minulé sezóny prohrál 2:0, ale od prosince 1974 neprohrál po sobě jdoucí ligové návštěvy ve West Hamu.

West Ham vyhrál pouze pět z 23 zápasů Premier League proti Leedsu (D4 L14), z nichž tři se odehrály v posledních třech zápasech soutěže.

Leeds nedokázal vyhrát svůj první venkovní zápas v každém z posledních 12 let (D3 L9), loni prohrál 3:0 s Tottenhamem. Naposledy vyhráli svůj první venkovní zápas v lize v roce 2009, kdy porazili Brighton 2:0 v první lize góly Lee Trondella a Fabiana Delpha.

Poté, co ve svém posledním ligovém zápase porazili Burnley 3:1, se Leeds snaží vyhrát vzájemné zápasy Premier League poprvé od vítězství ve čtyřech posledních zápasech sezóny 2020-21. Jedinou výhrou bílých mimo domov v této sezóně však bylo v říjnu nad spodním klubem Norwich.

Leeds inkasoval ve svých posledních dvou venkovních zápasech v lize 10 gólů (2-3 proti Chelsea, 0-7 proti Manchesteru City), což je méně než jeho gól v prvních sedmi gólech na hřišti v této sezóně.

