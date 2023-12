Nejlepší levné technické punčochy

Můžeme získat provizi z odkazů na této stránce.

Je téměř čas udělat si zásoby, a pokud by někdo z vašeho seznamu rád narazil na trochu techniky ve své skrýši, právě teď existují solidní nabídky na technické pomůcky. Všechny tyto nabídky jsou pod 150 USD, včetně sluchátek, elektronických čteček, chytrých hodinek a dalších.

Perfektní přenosná nabíječka pro uživatele iPhone

Anker Nano Power Bank je skvělá přenosná nabíječka pro každého uživatele iPhonu. Je kompatibilní s iPhone 14, 14 Pro, Plus a Pro Max, stejně jako s řadou iPhone 12 a 13. Je kompaktní a měří stejnou šířku jako iPhone. Má kapacitu baterie 5 000 mAh a má konektor Lightning pro váš iPhone a připojení USB-C pro nabíjení, což vám poskytne až 20 hodin baterie. Získejte to za 19,99 $ (původně 29,99 $) od Amazonu, což odpovídá nejlevnější ceně vůbec Historie cen Camelcamelcamel.

Domovní zvonek Google Nest

Někteří lidé mohou být v klidu, pouze pokud vědí, že jsou v bezpečí (nebo že jejich balíčky na Amazonu jsou v bezpečí). Pro ně Google Nest Doorbell for 139 dolarů (Původně 179,99 $) Může to být příjemné překvapení. Tato kamera je bezdrátová bateriová kamera, takže se snadno instaluje a poskytuje HD video v rozlišení 960 x 1280 pixelů a také noční vidění. Můžete dělat obousměrný zvuk a má zálohu místního úložiště pro případ, že by se v cloudu vyskytly problémy. Můžete číst celé Recenze PCMag zde.

Elektronická čtečka Kindle

Kindle Paperwhite se od první generace hodně zlepšil. Tento novější model je voděodolný, s vysokým rozlišením 300 ppi a displejem bez odlesků, který vám poskytne displej podobný papíru. Můžete nastavit osvětlení displeje pro noční čtení bez modrého světla a zapnout tmavý režim, abyste si čtení ve tmě užili. Tato verze přichází s reklamami, když se váš Kindle nepoužívá, 8 GB úložného prostoru (získáte tisíce knih) a až 10 týdnů výdrže baterie. Získejte to za 124,99 $ (Původně 139,99 $).

Nejnovější sluchátka AirPods nebo Beats Studio Buds

Vždy musí být někdo, kdo nosí sluchátka. Pokud jsou jablečnou rodinou, zvažte, zda jim do punčoch vložit nejnovější třetí generaci Apple AirPods, které jsou v současnosti 139,99 $ (Původně 169,99 $), což podle něj odpovídá nejnižší ceně od jeho vydání Historie cen Camelcamelcamel. Pokud jsou uživatelé Androidu, Beats Studio Buds pro 89,95 $ (Původně 149,95 $) je také skvělá volba a v současnosti odpovídá nejnižší ceně vůbec, podle Historie cen Camelcamelcamael. Jsou to sluchátka s potlačením hluku, vodotěsná a poskytnou vám osm hodin hraní s nabíjecím pouzdrem, které je nabije dohromady až na 24 hodin.

Fitbit Versa 4

Fitbit Versa 4 jsou snadno použitelné chytré hodinky, které skvěle sledují úroveň spánku a energie. Pokud naplníte ponožku někoho, kdo má zájem sledovat svůj spánek, sledovat hladinu energie během dne nebo monitorovat srdeční frekvenci nebo krevní tlak, jsou to chytré hodinky pro něj. Má výdrž baterie až šest dní, připojení Bluetooth pro přijímání hovorů a textových zpráv z vašeho zápěstí a dokonce i podporu Map Google (pouze uživatelé Androidu). Můžete to získat za 149,95 $ (Původně 199,95 $), což odpovídá nejlevnější ceně vůbec, podle Historie cen Camelcamelcamel. Pokud hledáte levnější alternativu, je to Fitbit Inspire 3 79,95 dolarů (Původně 99,95 $) Poskytuje 10 dní lepší výdrže baterie.