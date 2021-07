Poprvé byl spuštěn raketový posilovač SpaceX Super Heavy

SpaceX



Zatímco miliardáři Richard Branson a Jeff Bezos soupeří o místo v historii Jako průkopníci vesmírné turistiky Elon Musk a SpaceX právě zapálili raketu, která by jednoho dne mohla poslat lidi na Mars.

V pondělí SpaceX rozsvítila složku Super těžký posilovač Poprvé na místě vývoje raket Starbase společnosti v Boca Chica v Texasu.

Testovací spuštění trvalo jen několik sekund, ale Musk to na Twitteru nazval „úplným testovacím chodem 3 Raptorů na Super Heavy Booster!“!

Plná doba testu k odemčení 3 raptorů na Super Heavy Booster! – Elon Musk 20. července 2021

Jedná se o miniaturní testovací prototyp Super Heavy a očekává se, že finální model bude obsahovat až 32 dravců, což mu umožní zvednout těžká užitečná zatížení daleko za gravitační sílu Země, což je podpoří na Měsíc, Mars a možná i dále.

Tento velký posilovač je navržen pro spojení s hvězdnou lodí SpaceX, která je také testována v Texasu. Možná si vzpomenete, že jste nějaké obrázky viděli dříve Modely kosmických lodí tvrdě přistávají Po zkušebních letech ve vysoké nadmořské výšce prudce explodovalo.

Až bude celý systém připraven, myšlenka je, že kosmická loď naložená nákladem nebo cestujícími bude umístěna na vrcholu Super Heavy, což ji vyvede z naší atmosféry. Super Heavy se poté může vrátit na přistání na Zemi a znovu použít, stejně jako první fáze Falconu 9.

SpaceX plánuje provést První orbitální zkušební let kosmické lodi Využívání posilovače Super Heavy někdy v nadcházejících měsících. Očekává se, že tato mise uvidí start hvězdné lodi z Texasu, rychlý let do vesmíru a poté přistání v měkkých vodách u pobřeží Havaje.

Vzrušení z vesmíru pokračuje.

