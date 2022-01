„Hodně jsem brečela,“ řekla tenistka Voráková potlačovaná z Austrálie

Domů »Sport» „Hodně jsem brečela“: pent-up z Austrálie, řekla tenistka Voráčová 12. ledna 2022

Mezi neočkovanými hráči, kteří logicky nastupují na stůl Australian Open, jsou i tací, kteří raději nešli vůbec, jako například Pierre Higgs Herbert, který měl nedávno pozitivní test. Je tu také osoba, která cestu podnikla a přinutila se zúčastnit a obhájit svou korunu světové jedničky, Novak Djokovič. Pak jsou tací, kteří také přijdou, odejdou z domu a mají „ dojem, že se účastní filmu,“ jak vypráví Deník.

Češka Renata Voráková (38), na turnaji WTA ve dvouhře na 82. místě, trpěla jako Srbka, protože jí bylo zrušeno vízum kvůli výjimce z očkování, která je považována za neplatnou. Byla také držena v hotelu Park v Melbourne, místo toho se rozhodla přijmout rozsudek a vrátit se do země: „Byla jsem v jiné situaci než Novak,“ vysvětluje. Nemám jeho odbornost. Je to jednička, ekonomicky bezpečné. Když mi bylo řečeno, že moje vízum bylo zrušeno a jak těžké je získat ho zpět, nedávalo pro mě smysl zůstávat v Austrálii. „

L’Equipe sděluje svou historii, že Vuraková jako první vstoupila do Austrálie, aby si zahrála první kolo čtyřhry na turnaji WTA v Melbourne, kde byla minulý čtvrtek zatčena, protože úplně nechápala, co se s ní děje: „Cítila jsem se jako Byl jsem ve filmu, na dlouhém výslechu.“ S pokyny jako „svlékni se“, „obleč se.“ Pffff, už na to nechci ani myslet, hlavně abych to nikdy nedostal zpět. Nikdo, já nebo můj trenér jsme nám řekli o jakýchkoli komplikacích. Když mi řekli, že moje vízum bylo zrušeno, hodně jsem plakal.“

Renata Voráková v pátečním rozhovoru pro DNES a Sport vyprávěla o podmínkách svého zadržení v hotelu Park, kde byl Djokovič také. „Jsem v místnosti a nemůžu nikam jít. Své okno mohu otevřít jen na pár centimetrů. Všude jsou stráže, včetně pod mým oknem,“ řekl hráč. vězení.“

Poté, co v sobotu večer opustila Austrálii, sleduje Srbův boj o hru zpovzdálí: „Oba respektujeme pravidla, ale já nehraju, je to škoda. Nesouhlasím sice s jeho názorem na očkování, ale respektuji jeho postoj.“ .Zpočátku jsem byl také proti Postupem času jsem si uvědomil, že on I pro mé okolí, pro mé rodiče, bylo správné se nechat očkovat (…) Jakmile mi lékaři dají zelenou, budu nechat se očkovat, o tom není pochyb (…) Všechno se změnilo a mě to trochu trápí! Mám hodně síly.“

Česká deblová specialistka (v roce 2017 se dostala do finále Wimbledonu) také vysvětlila, že se hodlá domáhat finanční kompenzace od Tennis Australia: „A není to málo, v řádu statisíců korun. Jen cesta mě vyšla na 60 000 korun (asi 2 500 eur).