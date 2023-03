Proč se Street Fighter 5 nikdy necítil tak zábavný, jak by mohl být

S uvedením Street Fighter 6 za několik měsíců, Street Fighter 5 zažívá své poslední dny v centru pozornosti hlavního proudu. Byla to polarizující hra, která rozzlobila mnoho hráčů za to, že opustili franšízu (alespoň dočasně), ale také se hodně rozjeli. Udržela si poměrně silnou základnu aktivních hráčů, prodalo se jí úctyhodných 7 milionů kopií a jde pravděpodobně o dosud nejlépe vyváženou hru Street Fighter.











Dá se s jistotou říci, že hra musí dělat něco správně, pokud dokázala za ta léta vyprodukovat tak zajímavé momenty a příběhy, ale abych byl upřímný, musím říct, že přes všechny její výhry a fakt, že je dostal tak relativně dobrou rovnováhu, prostě ne. Pořád to není tak zábavné, jak by mohlo být díky zvláštnímu trnu v oku.



















Pokud bych se měl pokusit kategorizovat zmíněný fork, řekl bych, že je to nerovnováha mezi rizikem a odměnou, která staví hru na vrchol toho, co fanoušci očekávají od vstupu do Street Fightera.





Rovnováha mezi rizikem a odměnou je vlákno, které prochází většinou úrovní každé soutěže. Příliš malé riziko a odměna ztrácí smysl, a proto se nudíme. Příliš mnoho rizik a odměn se zdá nedosažitelné nebo nemožně obtížné a buďme beznadějní, nebo frustrovaní. Dobře optimalizovaný přístup rizika a odměny však vytváří zajímavý pocit potenciálního uspokojení.





Můžete si to představit jako kytarovou strunu, která potřebuje správné množství napětí na obou stranách, aby vytvořila uspokojivý zvuk při drnkání nebo brnkání. Zde dodám, že nemluvím o odměně ve smyslu prize poolu za vítězství v turnaji nebo získání uznání kolegů, ale spíše o pocitu vítězství, který ve hře existuje (takže vyhrát kolo, vyhrát reakci, bodování atd.).





Dalším klíčovým kouskem této skládačky je očekávání fanoušků. Street Fighter existuje již více než 35 let a určitý vzorec pro to, co Street Fighter je, přišel přirozeně. Capcom to vyvíjí pokaždé, když vydá novou franšízu, ale příliš rychle se to zvrtne a fanoušci už vaši hru nepoznají jako „Street Fighter“.





Na stejnou poznámku, ti, kteří si pamatují éru Street Fighter 4, si pamatují množství odporu, který Capcom dostal za možnost této hry víry vybraného paliva, v podstatě to dělá tak, že jakmile vás některé postavy srazí dolů, pravděpodobně už nezískáte další. šanci je srazit dolů, protože na vás budou moci zůstat a znovu a znovu vás svrhnout, dokud nebude laťka vašeho života prázdná.





Kde přesně udělal Street Fighter 5 chybu, pokud jde o riziko a odměnu? Myslím, že to souvisí s kombinací toho, jak chodidla proudí, z velké části díky efektu V-Trigger. Některé z problémů byly řešeny přímo, některé však přetrvávají dodnes.









Časová razítka:

00:00 – Úvod

01:21 – kritický význam rizika versus odměna

02:14 – očekávání fanoušků

04:08 – Street Fighter 5 stop při startu

06:04 – Vliv V-Triggers na celkové riziko versus odměna

07:51 – Efekt V-Triggers na chodidla

09:39 – finále