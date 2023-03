Mikaela Shifrin vytvořila rekord Světového poháru v krasobruslení vítězstvím č. 87 – NBC Connecticut

Dvě minuty po svém 87. vítězství v kariéře si Mikaela Shifrin konečně uvědomila, jak je důležité vytvořit rekord pro většinu vítězství ve Světovém poháru.

Uprostřed předávání cen nečekaně vystoupil z davu muž v červené bundě a byl to okamžik, kdy si Shiffrinová poprvé uvědomila, co to všechno pro ni znamená.

Byl to její bratr Taylor, který tajně odcestoval do Švédska a nyní ji přišel obejmout.

„Říkal jsem to pořád, nevím, jak to definovat,“ řekl Shifrin k nahrávce. „Ale když zažiješ tyhle zvláštní chvíle… když vidíš mého bratra a (švagrovou) Christy a moji mámu (a Elaine trenéra) na konci dne, to je to, co je tak nezapomenutelné.“

Shiffrinová vytvořila absolutní rekord Světového poháru v počtu vítězství v kariéře, když v sobotu vyhrála slalom, čímž prolomila remízu s Ingmarem Stenmarkem na seznamu všech vítězů mužů a žen. Švéd soutěžil v 70. a 80. letech.

Shiffrinová pátečním vítězstvím v obřím slalomu vyrovnala Stenmarkovu známku 86 vítězství.

„Je to velmi těžké pochopit,“ řekla Shiffrinová, která se po dokončení finálového kola přikrčila a položila hlavu na kolena. Poblahopřát jí přišla druhá Wendy Holdnerová ze Švýcarska a favoritka na třetí místo Anna Swin Larssonová.

„Můj bratr a švagrová jsou tady a nevěděl jsem, že přijdou, a to je to, co to dělá tak výjimečné,“ řekla Shifrin. „Pro tohle sem přiletěli. Nevím, jak to udělali, nevím, jak se sem dostali.“

Vítězství zajistilo Shiffrinové absolutní rekord 12 let po svém prvním závodě Světového poháru jako 15leté v GS ve Špindlerově Mlýně v České republice.

V rozhovoru na hřišti Shiffrin řekla, že je „velmi hrdá na tým, celou tuto sezónu“ za to, že je „silný a pozitivní“ a „má správné cíle.“

Shiffrinová vytvořila rekord necelý měsíc poté, co její trenér Mike Day opustil tým ve druhém týdnu mistrovství světa ve Francii.

Dayův odchod však neovlivnil Shiffrinovy ​​úspěchy, protože poté vyhrála GS zlato a stříbro ve slalomu na obou světech, minulý víkend zpečetila celkový titul Světového poháru ve sprintu v Norsku a ve Švédsku oslavila vzájemná vítězství a stala se nejúspěšnější lyží. závodník v 56 letech historie Světového poháru.

Sobotní výsledek znamenal pro Američany šesté vítězství ve slalomu v sezoně a 53. vítězství v kariéře ve slalomu.

Shiffrinová také vlastní ženský rekord, který se rovná 20 vítězstvím v GS, stejně jako pět v Super-G, pět paralelně, tři sjezdy a jedno kombi.

„Je těžké to popsat – a ještě to neskončilo, což je ještě směšnější,“ řekla Shiffrinová, které bude v pondělí 28 let a očekává se, že vydrží minimálně do zimních olympijských her v roce 2026 v Itálii.

Kromě Stenmarkova rekordu, který aktivně nehonila, neměla Shiffrinová v sobotním 246. závodě Světového poháru žádný tlak na ramena, když si už zapsala titul ve slalomové disciplíně. V pátek jsem si odvezl i titul sezóny GS.

„Na začátku tohoto závodu jsem stále měla pocit, že jsem měla každý závod, jako bych neměla cítit tlak. Ale nějak cítím něco v tlukotu srdce,“ řekla Shiffrinová o nutnosti chránit vedení poté, co dominovala. první kolo.

Shiffrinová zapsala pátý nejrychlejší čas ve druhé polovině a porazila Holdnera o 0,92 sekundy. Swen Larson se vrátil na 0,95 a byl posledním jezdcem, který dojel do sekundy před Shiffrinovým časem. Shiffrinina týmová kolegyně Paula Multzanová skončila čtvrtá v prvním americkém závodě od minulého měsíce, kdy si zlomila levou ruku.

„Nejlepší pocit je bruslit druhé kolo, když samozřejmě chceš vyhrát, máš náskok, takže musíš být trochu chytrý, ale také jsem chtěl být rychlý a druhé kolo bruslit jako já.“ “ řekla Shiffrinová.

„Právě jsem to udělal a je to úžasné.“

Závod se konal na místě, kde došlo k mnoha důležitým momentům v kariéře Shiffrinové. Ve švédském jezerním středisku získala své první vítězství ve Světovém poháru v roce 2012 a na mistrovství světa 2019 získala zlato, aby se stala první lyžařkou, která vyhrála světový titul v jedné disciplíně čtyřikrát za sebou.

A byla však také místem, kde utrpěla zranění kolena, které ji v sezóně 2015-16 zdrželo na dva měsíce mimo sjezdovky, a kde měla znovu závodit v březnu 2020 po smrti svého otce v předchozím měsíci. Tyto závody však byly v krátké době zrušeny poté, co Shiffrinová dorazila do Švédska kvůli pandemii koronaviru.

Shiffrinová se v této sezóně zúčastní dalších tří závodů na finále Světového poháru příští týden v Soldeu v Andoře.

Zatímco ve středu plánuje sjezd, další den bude závodit super G a o víkendu slalom a GS.

