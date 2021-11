Nástěnná malba NewBo na poctu „loajalitě k přistěhovalcům“ v Cedar Rapids

Nástěnná malba nazvaná A Tribute to Immigrants, kterou navrhl umělec Gary Kelly z Cedar Falls a namalovala ji nástěnná malba Ali Haval a Thomas Agran, je vidět v Nových Čechách na západní straně Ideal Social Hall na 213 16 SE Avenue v Cedar Rapids, s výhledem na osmanský. (Marissa Payne/The Gazette)

Cedar Rapids – Nová nástěnná malba kolem mostu 16. Avenue v Nových Čechách oslavuje přistěhovalce, kteří přetvořili čtvrť v pulzující umělecké a kulturní centrum a pomohli městu jako celku vzkvétat tvrdou prací.

Nástěnná malba navržená umělcem Garym Kellym z Cedar Falls a namalovaná nástěnnými malbami Ali Havalem a Thomasem Agranem se nazývá „Pocta imigrantům“. Nachází se na západní straně Ideal Social Hall na 213 16th Ave. SE, proti Kickstand.

Proces oživování této nástěnné malby byl jiný než obvykle, řekla Monica Vernon, výkonná ředitelka okresu Nové Čechy v České vesnici. Sponzorem nástěnné malby je Městská samosprávná čtvrť, skupina podléhající dani z komerčních nemovitostí, která přiděluje finanční prostředky na zkrášlení a zvelebení Chick Village New Bohemia.

„Když něco zdobí zeď v The District déle než 10 let, chci, aby to bylo něco, co nadchne, inspiruje nebo alespoň opravdu přiměje lidi přemýšlet,“ řekl Vernon. „Takže jsem si pořád říkal: Jak to můžeme udělat?“ „

Vernon řekla, že se rozhodla poskytnout nějakou písemnou a vizuální inspiraci a podala dvoudílnou žádost o návrhy – jednu pro designéra a jednu pro malíře nástěnných maleb, aby umění umístil na zeď. Tato inspirace, schválená Public Art Committee SSMID, zahrnovala některá psaná slova a umělecké obrázky z období, které kapelu animovalo.

Výzva umělců poznamenala, že v této části Cedar Rapids „lidé všech ras a národností dřou v balírnách, ocelárnách a železárnách, mlýnech na zpracování obilí a na dalších místech známých tvrdou prací“ bez moderních vymožeností, které nyní zjednodušují. úkoly, jako je vaření a praní prádla.

„Inspirují nás Češi, Němci, Libanonci, Irové, Černoši, Italové, Latinoameričané a další, kteří trávili pracovní dobu tvrdou fyzickou prací, aby jejich rodiny měly lepší život. A my dnes stojíme na jejich ramenou.“ „Toto je dědictví Nových Čech. A protože tato čtvrť – nyní známá svým výtvarným uměním, kulturou a zábavou – nadále vzkvétá, je jen správné, že si připomínáme dělnickou třídu, která vybudovala tuto čtvrť, toto město a skutečně tento národ.“

Pro vizuální inspiraci se výbor odvolával na populistické umění 30. let, zejména na díla Marvina Cohna, Granta Wooda, Thomase Harta Bentona, Edwarda Hoppera, Johna Stuarta Careyho a dalších.

„Nechtěli jsme ponechat konečný produkt náhodě, poslali jsme umělcům inspirativní dílo, aby pochopili ‚kořeny‘ naší historické oblasti a celkové poselství díla, které jsme chtěli, samozřejmě a zároveň poskytli dostatek prostoru pro vyjádření umění,“ řekl Vernon.

Kelly, známý svými obrazy autorů na zdech Barnes & Nobles, vyhrál první část procesu návrhu nástěnné malby. Druhý díl vyhráli Haval a Agran za její kresbu. Celkem okres koupil dva z devíti položek, přičemž vítězové zaplatili 1 000 $.

Haval řekl, že Kelly zjednodušil jeho design do základních linií a plochých barev, se spoustou stínování a šířky, kterou malíři mohou kopírovat na zeď. Ona a Agran rozdělili obraz poskytnutý Kelly na čtyři části a použili projektor na vyvýšeném povrchu k promítání obrazu a sledování každé části.

Heval řekl: Kelly vymyslela techniku, ve které jsou tmavší části zobrazeny hlouběji na stěně a poté jsou barevné části vytištěny na její vrchol, „takže to vypadá jako dřevoryt“ s ostrými hranami. Odtud nástěnní malíři vyplňovali barvy pomocí válečků na větších plochách a štětců na detaily, aby vytvořili tento vzor „dřevěného vzoru“.

„V Cedar Rapids jsou velmi různorodé skupiny, které nejsou často zastoupeny, takže bylo hezké, že jsem mohl nakreslit něco, co to konečně ukázalo – tady jsou všichni ti lidé, kteří pracovali a možná nebyli zastoupeni, jako ženy a lidé jiné barvy pleti, “ řekl Haval.

