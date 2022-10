Machday: Ronaldo se připravuje na další vystoupení v Evropské lize

Pohled na čtvrteční dění v evropském fotbale:

evropské ligy

Cristiano Ronaldo se snaží posunout Manchester United blíže k vyřazovací fázi tím, že pomůže anglickému týmu porazit Omonia Nicosia podruhé za týden. Vzhledem k tomu, že se znovu zranil Anthony Martial, Ronaldo by měl nastoupit za United na Old Trafford a po nedělním vstřelení vítězného gólu proti Evertonu, který vstřelil svůj první gól v sezóně v otevřené hře, by měl čekat další minuty Premier League. Portugalský forvard byl odsunut na vedlejší kolej od podpisu trenéra Erica Ten Haga, který se těší na větší pohyb a tlak ze strany svých útočníků, což znamená, že Ronaldo byl v této sezóně zatím nejvíce využíván v Evropě. United museli minulý týden zaostávat, aby porazili Omonii 2:1, aby se posunuli na šest bodů, tři body za Real Sociedad. Sociedad, který hostí Sheriff of Tiraspol, je jedním ze čtyř týmů, které zahájily třemi výhrami v řadě, zatímco Arsenal vyhrál dvě ze svých dvou, zatímco jejich druhý zápas byl odložen. Mezi těmi, kteří dosáhli 100% skóre, Real Betis hostí Řím, německý Freiburg navštíví Nantes a belgický Union Saint-Gilloise hostí Bragu. Arsenal, lídr Premier League, navštíví Bodø/Glimt v Norsku.

Evropská konferenční liga

West Ham se po loňské sezóně semifinále Evropské ligy těší na další hlubokou kariéru v kontinentální soutěži a kvalifikaci ze své skupiny si může zajistit minimálně dvěma zápasy, pokud porazí druhý Anderlecht. Křídelník West Hamu Maxwell Cornet zůstal mimo hřiště kvůli unavenému lýtku a útočník Michael Antonio kvůli nachlazení vynechal trénink. Na jiném místě Villarreal vyhrál všechny tři dosavadní zápasy a může si svůj perfektní venkovní start prodloužit na Austrii Vídeň, která je na posledním místě ve své skupině. Nevyrovnaný začátek Fiorentiny nechal italský celek za lídrem skupiny Istanbulem Basaksehirem o tři body. Jako další čeká Fiorentina domácí zápas proti skotskému klubu Hearts. Ve skupině D čeká Kolín nad Rýnem možná náročná venkovní návštěva Partizanu Bělehrad, zatímco Nice hraje za český klub Slovensko.

___

Více z AP soccer: https://apnews.com/hub/soccer a https://twitter.com/AP_Sports