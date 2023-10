Zákaz individuálních klecí pro hospodářská zvířata podporuje 84 procent Čechů

Podle průzkumu Eurobarometru 84 procent Čechů považuje ochranu dobrých životních podmínek chovaných zvířat za velmi důležitou a dalších 34 procent za do jisté míry. To je o něco méně než evropský průměr – v celé EU podporuje zákaz jednotlivých klecí 89 procent lidí a celkem 91 procent říká, že ochrana dobrých životních podmínek chovaných zvířat je velmi nebo do jisté míry důležitá.

Nevládní organizace Compassion in World Agriculture v tiskové zprávě uvedla, že navzdory této široké podpoře mezi veřejností se Evropské komisi nepodařilo dodat slíbené změny legislativy EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. V roce 2018 zahájili občané ze sedmi evropských zemí, z nichž jednou je i Česká republika, iniciativu „Evropští občané skoncují s věkem“. Podepsalo ho 1,4 milionu lidí a od Evropské komise obdržel závazek řídit se revizí současného zákona o dobrých životních podmínkách zvířat, který měl být předložen v září. Tento týden však komise opět nedodržela slíbený návrh, když oznámila svůj plánovaný plán práce a nedodržela zářijový termín.