Které hlavní destinace mají pobytovou taxu (nebo plánují brzy)?

Při cestách do zahraničí je dobré zaúčtovat veškeré turistické daně, které budete muset během svého pobytu zaplatit.

Některé turistické daně jsou malým dodatečným příplatkem k tomu, co platíte za nocleh. Jiné mohou být jednorázový (nebo dokonce denní) poplatek, jako je nová thajská turistická daň. V některých místech, jako je Bhútán, může být tento poplatek velmi drahý.

Možná zjistíte, že vaše prázdninové místo zavedlo tento typ daně z několika důvodů. Mohlo by to být reakcí na nadměrnou turistiku a obavy o udržitelnost a životní prostředí (příklad: Benátky, Itálie), nebo by to mohl být prostě způsob, jak pomoci místní ekonomice vrátit peníze do infrastruktury cestovního ruchu.

Zde se podíváme na nejlepší turistické destinace, které účtují turistickou daň, a na to, kolik každá z nich stojí.

Evropa a Spojené království

Amsterdam, Barcelona, ​​Paříž a Praha účtují turistické daně. Greg Gibb/Getty Images

Amsterdam

Amsterdamská turistická daň je 7 % z ceny hotelu plus 3 € (3,32 USD) za noc, s dalšími druhy daní na různá ubytování. (Další informace o různých typech daní na Oficiální stránky Amsterdamu.)

Baleárské ostrovy, Španělsko

Poplatky na ostrovech se pohybují od 1 do 4 EUR (1 až 4,40 USD) za noc v závislosti na typu ubytování. Tato udržitelná daň z cestovního ruchu se vztahuje na Menorcu, Mallorcu, Formenteru a Ibizu.

Barcelona

Barcelona si účtuje 5 EUR (5,53 USD) za noc za ubytování nebo 6,25 EUR (6,92 USD) za noc v luxusním hotelu. Tento poplatek odráží změny z dubna 2023 s dalším zvýšením v roce 2024.

Německo

Berlínská turistická daň je 5 % z ceny pokoje. V jiných městech, jako je Frankfurt – 2 EUR (2,21 USD) za noc – a Hamburk – až 3 EUR (3,32 USD) za noc, se to liší.

Řecko

V závislosti na typu ubytování si Řecko účtuje 0,50 EUR (55 centů) až 4 EUR (4,43 USD) za noc.

Manchester, Anglie

Nově zavedený poplatek za návštěvu města je 1 GBP (1,25 USD) za pokoj a noc.

Paříž

Město si účtuje 0,80 EUR (89 centů) až 4 EUR (4,43 USD) za noc v závislosti na typu ubytování, které si vyberete. (Více se dozvíte zde.)

Portugalsko

Daň je 2 € (2,21 USD) za noc prvních sedm nocí v Lisabonu a Portu. V jiných částech země, které účtují turistickou daň, je to obvykle méně než 1 až 1,50 EUR (1,11 až 1,66 USD) za noc.

Praha

V hlavním městě České republiky stojí ubytování v hotelu 50 korun (2,36 dolaru) na osobu a noc.

Řím

V Římě se daň pohybuje od 3 do 7 EUR (3,32 až 7,75 USD) za noc v závislosti na hvězdičkovém hodnocení vašeho ubytování.

Valencie, Španělsko

Od konce roku 2023 se budou turistické daně ve Valencii pohybovat od 0,50 EUR do 2 EUR (50 centů až 2,20 USD) za noc v závislosti na typu ubytování, které si vyberete.

Benátky, Itálie

Daně v této oblíbené turistické destinaci se pohybují od 1 do 5 EUR (1,11 až 5,50 USD) za noc a platí se za ubytování. Očekává se, že v budoucnu přijde samostatná daň pro lidi, kteří navštíví jednodenní výlet, který bude stát mezi 3 až 10 EUR (3,32 až 11 USD), v závislosti na ročním období.

další destinace

Mezi další místa v Evropě, která zdaňují cestovní ruch, patří Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, maďarské hlavní město Budapešť, Malta, Černá Hora, Slovinsko a Švýcarsko. Některé oblasti mohou účtovat pouze regionální turistické poplatky.

Turistické daně lze vždy zadat později, takže si před cestou nezapomeňte udělat průzkum. To platí zejména pro Edinburgh ve Skotsku, protože město se chystá účtovat daň ve výši 2 EUR (2,50 $) za noc. Diskuse o možné turistické dani probíhají také ve Walesu.

Severní Amerika

Havaj zvažuje přidání zeleného poplatku 50 dolarů pro návštěvníky. M SWIET PRODUCTIONS / GETTY IMAGES

Kalifornie

Podle turbotex. Mohou existovat i další daně související s cestovním ruchem.

Kanada

Sazby se v jednotlivých zemích liší, ale Alberta, Britská Kolumbie, Manitoba, Nova Scotia a Quebec patří mezi regiony, které k ceně hotelu přidávají návštěvnickou daň.

Havaj

Přestože na Havaji v současné době neplatí turistická taxa, může být již brzy zaveden zelený poplatek ve výši 50 USD.

New York City

Náklady na turistickou daň zde činí asi 14 % z ceny pokoje plus až 2 dolary za pokoj a noc, podle webových stránek vlády města New York.

další destinace

Kromě výše uvedených poplatků byste měli počítat s daněmi a poplatky za hotelové pobyty ve většině ostatních států USA.

Latinská Amerika, Jižní Amerika a Karibik

Destinace v Quintana Roo v Mexiku vyžadují, aby návštěvníci zaplatili poplatek. WOLFGANG KAEHLER / GETTY IMAGES

Buenos Aires, Argentina

Turisté při pobytu v hlavním městě Argentiny zaplatí 1,50 USD za pokoj a noc.

karibský

Daně se liší podle země v Karibiku. Například Bonaire má jednorázový poplatek 75 USD, který musí turisté zaplatit jeho oficiální webové stránky, zatímco Aruba přidá 9,5 % k ceně pokoje plus 3 $ za pokoj a noc. Na Barbadosu zaplatíte 2,50 až 10 USD za pokoj a noc a obvykle je v ceně vaší cesty již zahrnuta odletová taxa 70 USD.

Antigua a Barbuda, Bahamy, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Haiti, Jamajka, Montserrat, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Martin, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago a další Na ostrovy US Virgin se vztahují turistické poplatky. Před rezervací nebo cestou zkontrolujte podrobnosti, protože některé mohou mít odletovou daň již zahrnutou ve vaší letence.

Quintana Roo, Mexiko

Tato oblast účtuje jednorázovou turistickou platbu ve výši 224 MXN (12,39 $) za návštěvu jakékoli destinace v Quintana Roo. Patří sem Cancún, Cozumel, Holbox, Playa del Carmen a Tulum. K hotelovým pobytům v těchto oblastech a dalších částech Mexika může být připočtena také turistická daň.

Asie a Tichomoří

V roce 2022 se turistická daň v Bhútánu zvýšila na 200 USD za den. David Lazar/Getty Images

Bali, Indonésie

Podle Hlídač.

Bhútán

Bhútán si účtuje neuvěřitelných 200 dolarů za den. Tato turistická daň, známá jako poplatek za udržitelný rozvoj, je navržena tak, aby mimo jiné pomohla zaplatit za zlepšení infrastruktury, ekologické úsilí a spravedlivé mzdy pro místní obyvatele.

Japonsko

V ceně všech letů s odletem z Japonska je zahrnut poplatek 1 000 jenů (7,57 USD). (Více se dozvíte zde.)

Malajsie

Turistická daň v Malajsii stojí RM10 (2,27 USD) za pokoj a noc.

plesnivé ostrovy

Turistická daň na Maledivách se pohybuje od 3 do 6 USD za den. Celková částka zelené daně se liší v závislosti na tom, zda se ubytujete v penzionu, hotelu nebo letovisku. (Více se dozvíte zde.)

Nový Zéland

Když si zarezervujete novozélandské vízum, obvykle zaplatíte 35 NZ$ (asi 22 USD) za mezinárodní poplatek za návštěvu.

Srí Lanka

Podle Rough Guides mohou na hotelové pobyty na Srí Lance platit daně související s cestovním ruchem.

Thajsko

Jednorázový poplatek 300 bahtů (8,79 USD) bude zaveden v červnu 2023. Tuto daň budou muset zaplatit všichni turisté, kteří přiletí letecky. Pro návštěvníky vstupující do země přes přístav nebo pozemní hranici bude poplatek 150 bahtů (4,40 $).