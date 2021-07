Raheem Sterling byl hvězdou Anglie, Paul Pogba ukázal svou třídu a Luke Shaw byl Roberto Carlos, ale místo pro Cristiana Ronalda nebo Harryho Kanea

A pak byli dva.

Jaké Euro 2020 a zbývá nám jen jeden zápas, protože Anglie bude v neděli ve finále ve Wembley čelit Itálii živě na TalkSPORT.

GT Anglie je jen jedno vítězství od toho, aby byla evropskými šampiony

GT Italové k tomu ale budou mít co říci

I někteří z nejlepších hráčů na světě si udělali skvělé účty, včetně Cristiana Ronalda a Paula Pogby.

Také zápasy byly zajímavé. Kdo mohl vidět, že Francie, která vyhrála mistrovství světa, byla vyloučena ze sousedního Švýcarska? Co takhle napínavý osmgólový zápas mezi Španělskem a Chorvatskem.

GT Švýcarsko si rezervovalo své místo ve čtvrtfinále Euro 2020 tím, že porazilo Francii na penalty

Jak již bylo zmíněno, zbývá ještě další zápas, ale talkSPORT.com vybral nejlepší sestavu z turnaje, která byla opravdu skvělá.

Brankář – Jan Sommer

Jordan Pickford byl fantastický a připustil zatím pouze jednou, je však třeba zmínit zejména švýcarského brankáře Sommera, který se zasloužil o jejich překvapivě těsné čtvrtfinále.

Švýcaři na turnaji povolili devět gólů, ale Sommer v klíčových okamžicích učinil svou přítomnost opravdu důležitou, když zachránil penaltu Kyliana Mbappeho, aby jim zajistil vítězství pro Francii, a během porážky Švýcarska ve Španělsku také produkoval rekordní počet zákroků.

GT Uložení pokutového kopu od velkého Mbappeho v budoucnu je něco, o čem Sumer řekne svým vnoučatům

Obránci: Denzel Dumfries, Giorgio Chiellini, Simon Kear, Luke Shaw

Nizozemsko z turnaje Euro 2020 poněkud předčasně odstoupilo, ale Dumfries, pravý zadní hráč, měl na turnaj obrovský vliv.

Levou stranu soupeřova týmu měl v uzavřeném stavu, neustále bušil dopředu a dal dva góly.

GT 25letý hráč se dostal do skvělé pozice, aby se dostal pryč z PSV Eindhoven

Mnoho klubů má politiku nepodepisování hráčů starších 30 let, ale italský kapitán Chiellini je živým důkazem toho, že některé mají v pozdějších letech vaší kariéry co nabídnout.

Pomohl Itálii udržet si čisté konto ve skupinové fázi, zatímco on a jeho partner Leonardo Bonucci byli fantastickí, protože ve druhé polovině udrželi v Belgii spoustu útočných talentů.

BBC A kdo může zapomenout na to, jak dokázal před penaltovým rozstřelem se Španělskem vyrazit Jordiho Albu?

Bylo by vhodné umístit Bonucciho také do tohoto týmu, zvláštní slovo by však mělo mít kapitán Dánska Simon Kjeer.

Pomohl jim dostat se do semifinále, ale je to jeho čin během trýznivé epizody Eriksenova zdravotního strachu, který ho odlišuje od ostatních.

Kjaer potvrdil, že Eriksen nepolkl jazyk, a přiměl tým, aby utvořil štít kolem Eriksena, než utěšil přítelkyni svého spoluhráče

Levý bek měl dobré výkony, například Leonardo Spinazzola a Robin Goossens, ale kývli jsme na anglického Shawa.

Objevil se ve všech anglických zápasech Euro 2020 kromě jednoho a byl také přirovnáván k Roberto Carlosovi během čtvrtfinálového vítězství nad Ukrajinou.

GT Dvě asistence za čtyři minuty, protože levý bek dostal přezdívku „Shuberto Carlos“.

Záložník: Jorginho, Paul Pogba, Kevin De Bruyne

Jorginho, který se zasloužil o vše, co je v Azzurri dobré, byl na Euro 2020 vůdcem středního pásma velkých Italů.

Záložník Chelsea odborně rozbíjí útoky soupeře a udává tempo hry svým rozohráváním, zásadním spojením mezi stárnoucí Itálií, ale masivní obrannou linií a technickými útočníky.

Není žádným překvapením, že 29letý mladík dostal od svých spoluhráčů přezdívku „Rádio“ za to, jak řídí kamarády Roberta Manciniho uprostřed parku. Brilantní trest Jorginho za italský zápas se Španělskem shrnuje jeho kategorii – a nyní si vysloužil křik za Ballon d’Or.

France Press agency Jorginho byl v úterý v noci nejchladnějším mužem ve Wembley

Pokud by Francie neutrpěla tak náhlou porážku proti Švýcarsku, bylo by velmi silným argumentem, aby byl Pogba hráčem turnaje.

Záložník ukázal svou třídu v každém zápase, který hrál, a jeho úsilí proti Švýcarům bylo prostě vynikající.

GT Pogba je v posledním roce své smlouvy s Man United

Euro 2020 nešlo tak, jak by si De Bruyne přál, ale když hrál, soupeři ho nezvládli.

Jeho přihrávky a branky proti Dánsku ve skupinách ukázaly, jak moc ovlivnil průběh zápasu. Během porážky v Itálii nebyl skvělý, ale byl na konci špatné výzvy v předchozím kole.

France Press agency De Bruyne přiznal, že hrál během bolesti proti Itálii v Mnichově

Útočník: Federico Chiesa, Raheem Sterling, Patrick Schick

Chiesa možná na začátku Euro 2020 nebyl v základní sestavě Roberta Manciniho v Itálii, ale je pravděpodobné, že bude nakonec schválen.

Vypracoval si cestu k vítězství a využil všech svých šancí, když na cestě do Itálie do finále vstřelil rozhodující góly proti Rakousku a Španělsku.

GT Chiesa je synem bývalé italské hvězdy Enrica Chiesy, ale nyní si vytváří vlastní historii تاريخ

Cristiano Ronaldo mohl vyhrát Golden Boot, ale není tam sám. A vybrali jsme si muže, který se vyrovná portugalské superstar o pět gólů na turnaji, Chic, aby vedl naši sérii.

Bez šeku by se Česká republika nedostala do čtvrtfinále, bylo pro ně kouzlem, že Ronaldo letos v létě byl s Portugalskem. Pokud se ve finále nestane něco velkolepého, bude Schickův druhý gól proti Skotsku také cílem turnaje.

GT Zahlédl šek Davida Marshalla a s neuvěřitelným úsilím ze středu silnice dal Čechům náskok 2: 0

A v neposlední řadě máme hvězdu Anglie Sterlingovou. Prošel dlouhou cestou od chvíle, kdy se stal obětním beránkem během Euro 2016, a nyní je jménem číslo jedna v týmu Gareth Southgate.

Sterling vstřelil tři góly na turnaji, včetně úvodního utkání během historického vítězství Anglie nad Německem. Nenechte se překvapit, jestli má ve finále ruku, v jakém úhlu vyrostl.

Sterling byl nejdůležitějším hráčem v Anglii a pravděpodobně hvězdou turnaje

TalkSPORT.com UEFA Euro 2020 Nejlepší hráč

