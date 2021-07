2021 Letový prostor olympijského týmu v klastrové zkoušce Govt v Tokiu

Dva čeští sportovci jsou po pozitivním testu COVID-19 nuceni odejít ze sportu

Třetí sportovec zmešká svůj úvodní zápas v plážovém volejbalu, ale bude se moci vrátit

Zprávy označily týmového lékaře jako první osobu, která měla u delegátů pozitivní test

TOKYO – U české výpravy na olympijských hrách v Tokiu se objevila spousta případů Kovit-19.

K šíření mohl přispět charterový let do Tokia – a podle českých médií neohlášený lékař.

Český olympijský výbor Oznámeno Ve čtvrtek se vyšetřuje, že vedení skupinového letu do Tokia minulý týden mohlo přispět k počtu případů COVID-19 v jeho skupině. Šetření “prozkoumá, zda byla během charterového letu a po něm dodržována všechna preventivní opatření proti šíření COVID-19.” Podle tiskové zprávy.

Pět členů české delegace – včetně tří sportovců – bylo od čtvrtka pozitivně testováno a izolováno.

„Situace je vážná,“ řekl Martin Doctor, vedoucí českého týmu Uvedeno v prohlášení. „Udělali jsme vše pro to, abychom zabránili šíření viru. Bohužel jsme se nevyhli sportovním tragédiím. Je mi to moc líto.“

Česká tisková agentura Oznámeno Na dotyčném charterovém letu bylo 42 lidí – včetně 14 sportovců – a ne všichni cestující měli po celou dobu letu masky.

MnohoZprávy Prodejní místa v České republice označila zástupce jako první osobu, která měla pozitivní test na příchod ortopeda Vlastimila Vorka.

Česká tisková agentura Oznámeno Vorek nebyl očkován a je citován Zpravodajský článek z října 2020 Jako by se dalo říci, že COVID-19, který přitahuje ústní vodu, lze zabránit šíření. (Experti Řekl koncem loňského roku Současný výzkum toto tvrzení nepodporuje.)

Situace upoutala pozornost i kritiku českého premiéra Andrzeje Babika, který to označil za skandál.

“Kamkoli se dnes podíváme, lze zaznamenat příliv ochranářského sentimentu. Lékař zde není očkován,” řekl Bobik ve středu. Podle české tiskové agentury.

Mluvčí Českého olympijského výboru ve čtvrtek neodpověděl okamžitě na žádost o komentář USA Today Sports.

COC v tiskové zprávě uvedla, že se očekává, že její potenciální příspěvek k šíření charterových letadel a Covit-19 bude „do 14 dnů“, dokud nebude dokončeno vyšetřování a nebude zveřejněna zpráva o jeho výsledku.

Mezitím dva čeští hráči – hráč plážového volejbalu Markéta Nous A stolní tenista Paul Širuček – jsou po pozitivních testech COVID-19 nuceni ze sportu odstoupit. Třetí sportovec, Ontage Perusic, zmešká svůj úvodní zápas v plážovém volejbalu, ale zatím není jasné, zda se bude moci her zúčastnit.

COC oznámila, že spolupracuje s organizačním výborem Tokio 2020 na kontrole šíření COVID-19 a že někteří jeho delegáti byli preventivně vyloučeni z olympijské vesnice. Lidé, kteří jsou považováni za blízké spolupracovníky, dostávají každodenní testy PCR.

V reakci na žádost o vyjádření k případům v rámci české delegace doporučil Tokio 2020 USA Today Sports na seznam případů Govt-19 spojených s jejím sportovním seznamem.

„Z důvodu ochrany osobních údajů může Tokio 2020 zveřejňovat pouze osobní údaje uvedené na tomto seznamu,“ uvedl organizační výbor.

Denně aktualizovaný seznam ukazuje, že celkem 91 lidí, kteří se zúčastnili olympijských her v Tokiu, mělo pozitivní test na COVID-19 v Japonsku od 1. července do čtvrtka. Skupinu tvořilo 10 sportovců a devět, kteří během pozitivního testu žili v olympijské vesnici.

Všichni účastníci olympijských her musí před odjezdem do Japonska otestovat dva negativní testy COVID-19 a poté po příjezdu znovu testovat negativní. Sportovci by měli být v Tokiu denně testováni na slinách.

Z přibližně 32 000 lidí, kteří ve čtvrtek přicestovali na olympijské hry do Japonska, bylo úředníky Tokia 2020 na letišti pozitivně zkontrolováno pouze 20. Odhadují také, že k dnešnímu dni provedli přibližně 96 000 screeningových studií.

Tyto hry začaly ve středu, přičemž v pátek na olympijském stadionu v Tokiu se za účasti méně než 1000 diváků uskutečnil zahajovací ceremoniál.

Jak se v Tokiu zvyšuje počet případů COVID-19, vláda vyhlásila před olympiádou stav nouze. Ve čtvrtek bylo ve městě hlášeno 1 979 nových případů Maximálně jeden den od 15. ledna je označen jako celek.

V této zprávě byly použity informace z Associated Press.

Kontaktujte Tom Shot na [email protected] nebo Twitteru OmTom_Schad.